

تم تكريم علي مختار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بلتون لرأس مال المخاطر، كأحد أقوى مستثمري رأس المال المخاطر ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2024. ويُعد هذا التكريم تقديراً لقيادته الاستثنائية ولمساهماته الكبيرة في منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منذ تأسيس شركة بلتون لرأس المال المخاطر في أبريل 2023، كإحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، لعب مختار دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في مجال رأس المال المخاطر. تحت قيادته، أنشأت الشركة محفظة استثمارية قوية تضم 14 شركة ناشئة رائدة، مثل WayUp Sports، Bosta، Trella، ariika، VelyVelo، cathedis، Lychee، Khazna، وBirdNest.

في عام 2024 فقط، نفذت بلتون لرأس المال المخاطر ست استثمارات رئيسية، مما أدى إلى نمو محفظتها لتتجاوز قيمتها 40 مليون دولار. وكان من أبرز الإنجازات هذا العام التعاون مع شركة سي آي فينشر كابيتال لإدارة صندوق قيمته 30 مليون دولار تابع لشركة سيتاديل الدولية القابضة، والذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة سريعة النمو في المنطقة.

يُبرز هذا التكريم من فوربس مختار كأحد أقوى القادة في واحدة من أكثر شركات رأس المال المخاطر نشاطًا في المنطقة، مما يسلط الضوء على رؤيته الاستراتيجية، واستثماراته الرئيسية، والتأثير الكبير الذي أحدثه في مجتمع الشركات الناشئة. وتستمر قيادة علي مختار في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو الشركات الناشئة نحو النجاح المستدام.

نبذة عن بلتون لرأس المال المخاطر:

شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركه تابعه ومملوكه بالكامل لشركة بلتون القابضة، تأسست في مطلع عام 2023 بهدف تحفيز وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر والتي تتمتع بطموحات إقليميه، تتولى الشركة دورا قياديا مبكرا جنبا إلى جنب مع المؤسسين. منذ إنشائها، وضعت بلتون لرأس المال المخاطر أساسها الاستثماري من خلال استثمارات متعددة في الشركات الناشئة. وتشمل: Bosta, ariika, Sylndr, WayUp, Lychee, SehaTech و Birdnest مما يدل على دعمها المستمر للشركات الناشئة و قطاع ريادة الأعمال.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

-انتهى-

#بياناتشركات