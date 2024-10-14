المنامة، البحرين – أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والعضو المراقب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، عن مشاركتها في النسخة الثامنة من أسبوع المستثمر العالمي (WIW) الذي يقام سنويًا، وذلك في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر 2024.

وضمن هذه المشاركة، انضمت بورصة البحرين افتراضيًا إلى 100 بورصة عالمية أخرى في فعالية "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية" التي أطلقها اتحاد البورصات العالمية. وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي تشارك فيها بورصة البحرين في هذا الحدث، مما يؤكد التزامها المتواصل بتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى المستثمرين من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والبورصات العالمية.

وخلال هذا الأسبوع، نظمت بورصة البحرين عددًا من الأنشطة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة للتأكيد على أهمية الثقافة المالية وإلقاء الضوء على المبادرات التوعوية التي تنظمها البورصة ومن ضمنها تنظيم ورشة توعوية بمشاركة الرائد محمد العبدالله، رئيس شعبة الجرائم المالية بوزارة الداخلية وذلك لتسليط الضوء حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني للمستثمرين.

يعد أسبوع المستثمر العالمي حملة عالمية تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وتهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم، كما تلقي الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي الأوراق المالية. وفي هذا العام ركزت الرسالة الرئيسية لحملة أسبوع المستثمر على ثلاثة مواضيع تعكس التغيرات المتسارعة في القطاع المالي: التكنولوجيا والتمويل الرقمي، الأصول المشفرة، والتمويل المستدام. ومن ضمن المواضيع الأخرى أساليب الحماية من عمليات الغش والاحتيال، وقدرة المستثمر على التكيف، وأساسيات الاستثمار.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: "إن مشاركتنا المستمرة في أسبوع المستثمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إنما يؤكد التزام بورصة البحرين بزيادة وعي المستثمرين مما يساهم في تعزيز منظومة أسواق رأس المال في البحرين. ومن خلال مشاركتنا في مثل هذه المبادرات، فإن بورصة البحرين إلى جانب البورصات العالمية الأخرى تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الثقافة المالية في تعزيز قوة ومرونة أسواق المال. وسوف نواصل التزامنا بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للارتقاء بالثقافة المالية، وتعزيز أساليب حماية المستثمرين، وتبني معايير الاستثمار المسؤول."

ومن جانبه، قال السيد جان-بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ورئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا: "لقد شهد أسبوع المستثمر العالمي في العام الماضي مشاركة 118 دولة، ونحو 730 مليون شخص. وفي ظل التطورات التكنولوجية وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، فإننا نواجه الآن تحديات جديدة. كما نشهد أيضًا ظهور توجهات جديدة مثل التشفير، والتداول الجزئي، وتطبيقات اللعب في المجالات المختلفة، ونسخ التداول. وإنني على ثقة بأن أسبوع المستثمر العالمي 2024 سوف يستند على النجاحات التي حققها سابقًا لضمان زيادة توعية المستثمرين بمثل هذه القضايا، وإننا نتطلع إلى المشاركة في هذا النجاح."

تجدر الإشارة إلى أن بورصة البحرين نظمت العديد من البرامج التوعوية التي تستهدف تعزيز الثقافة المالية عبر مختلف الفئات العمرية، بما يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتشمل تلك المبادرات "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارة" بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) والذي يستهدف تعزيز مهارات وإمكانيات المواهب البحرينية المرشحة لمجالس الإدارات من خلال برنامج تدريبي متخصص. هذا بالإضافة إلى "برنامج المستثمر الذكي" بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين والذي يستهدف طلبة المدارس الابتدائية، و"برنامج تحدي التداول الاستثماري" (تريد كويست)، الموجه لطلبة المدارس الثانوية والجامعات، فضلا عن "برنامج أسواق المال للتدريب المهني" الذي يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية في قطاع أسواق رأس المال.

-انتهى-

#بياناتشركات