فتحت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا باب القبول لفصل الشتاء الدراسيّ 2024، مما يتيح للطلاب تقديم طلباتهم عبر موقع الجامعة الإلكتروني "udst.edu.qa" لعدد من البرامج المختارة.

والجدير بالذكر أنه ومن بين البرامج المفتوحة للتسجيل عدد من التخصّصات تم إطلاقها مؤخرًا وتطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل في قطر. وتشمل هذه البرامج بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية مع التركيز على شحن الغاز الطبيعي المسال؛ بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية - التصنيع الذكي الذي يمكّن الطلاب من استخدام المهارات التي يكتسبونها في إدارة عمليات التصميم؛ وماجستير العلوم في السياحة المستدامة مع التركيز على السياحة البيئية والسياحة التراثية.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: "في كل فصل دراسي، تحظى برامجنا باهتمام كبير من الطلاب وأسرهم. وهذا يعكس تزايد الاهتمام في التعليم التطبيقي، والدور المحوري الذي يلعبه في تطوير المعرفة والمهارات التي يحتاجها الطلاب لدخول سوق العمل بنجاح في المستقبل. تعتبر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المؤسّسة التعليميّة الرائدة في مجال التعليم التقنيّ والمهني في قطر. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بتقديم تجربة تعليميّة متكاملة تتخطّى المقاعد الدراسيّة، فإنّ الجامعة تنظّم عدد كبير من الأنشطة خارج المنهج الدراسيّ لاسيّما الرياضية منها وتحضّر الطلاب لتحقيق نجاح مهنيّ يدوم مدى الحياة.

تضم الجامعة خمس كليات - الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة الأعمال، الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية، والتعليم العام - وتقدم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 64 برنامجًا متنوعًا وشاملاً، بما في ذلك خمسة برامج ماجستير تم تطويرها خصيصًا لتلبية احتياجات السوق في المجالات ذات الصلة. تسهل الجامعة التعلم الاختباريّ، الذي يتضمن التفكير النقدي والخبرات التكاملية من خلال بيئات محاكاة، بالإضافة إلى التدريب في مكان العمل والتركيز الشامل على التعليم التطبيقي. يتيح هذا النهج للطلاب اكتساب خبرة عميقة في مجالات دراستهم ويضمن اكتسابهم لمهارات عملية قابلة تساهم في دخولهم بتنافسية عالية الى سوق العمل.

البرامج التالية متاحة للتسجيل في كلية الهندسة والتكنولوجيا: الهندسة الكهربائية - هندسة الاتصالات والشبكات؛ الهندسة الكيميائية – هندسة المعالجة؛ الهندسة الميكانيكية - هندسة الصيانة؛ الهندسة الكهربائية - هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة؛ الهندسة الكهربائية - هندسة أنظمة الأتمتة ونظم التحكم؛ الهندسة الميكانيكية - هندسة التصنيع الذكية؛ هندسة التشييد؛ والهندسة البحرية.

في كلية الأعمال، برامج ماجستير العلوم التالية متاحة للطلاّب: إدارة الموارد البشرية؛ إدارة السياحة المستدامة؛ والمحاسبة والمالية. ومتاح الآن أيضًا برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الرعاية الصحية.

في كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التالية متاحة للتسجيل: البيانات والأمن السيبراني. علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. نظم المعلومات؛ تكنولوجيا المعلومات؛ والاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي.

أمّا كلية العلوم الصحية فأتاحت برنامجين وهما التمريض العملي والرعاية الطبيّة الأولية.

كما أنّ التسجيل في دبلوم الدراسات العليا بالجامعة في كلية التعليم العام متاح أيضًا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات/ التعليم والتدريب التقني والمهني (STEM/TVET).

تضع الجامعة الطلاّب في رأس أولوّياتها، وتوفر لهم مجموعة واسعة من خبرات التعلم العملية لربط المعرفة في الفصل الدراسي بالتطبيق العمليّ، مما يساعد الطلاّب على إضافة قيمة مهمّة في مكان العمل. وقد طوّرت الجامعة برامجها بحسب إطار المؤهلات الأكاديمي الوطني وهي تتواءم أيضاً مع متطلبات الاعتماد العالميّة. وكلّ البرامج المقدّمة تضمّ مقررات تطبيقيّة تتراوح نسبتها ما بين 40 الى 70% بحسب الاختصاص. تحتضن الجامعة أكاديميّين ذوي كفاءات عالميّة في التعليم، بالإضافة الى مرافق من الطراز الأوّل. سيتمكّن الطلاّب المنتسبون الى الجامعة من متابعة تعليمهم في صفوف متطوّرة تقنياً ومن خلال مشاغل ومختبرات وأجهزة محاكاة على أعلى مستوى. وقد تميّزت الجامعة بكونها الوجهة الأمثل للتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ، إضافة الى كونها المصدر الأبرز لتخريج أفضل الكفاءات.

ويعفى الطلاب القطريون وأبناء القطريات المنتسبين الى الجامعة من الرسوم الدراسيّة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس. وتختلف المتطلبات المرتبطة بقبول الطالب بحسب البرنامج الدراسيّ، ولاشكّ بأنّ هناك شروط أساسيّة للقبول ومنها الشهادة الثانويّة بمعدل 60% كحد أدنى أو ما يعادلها واختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزيّة والرياضيّات. والأهمّ أنّ الجامعة تقدّم برنامجاً تأسيسيّاً لمن لم يستوفوا شروط القبول من أجل إعطائهم فرصة لدخول البرنامج الذي اختاروه في ما بعد. وسيبقى باب القبول مفتوحًا حتى 18 نوفمبر 2023.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.