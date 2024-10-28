يستعد مجلس الكود الدولي (ICC) للمشاركة في المؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء (IFOC) والذي سيُعقد في الرياض، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2024. تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، يعد هذا الحدث العالمي فرصة لتعزيز المرونة وإدارة الأزمات في مجال عمليات الإطفاء والسلامة.

سيمثل المؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء 2024 حدثًا مهمًا يجمع المهنيين وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الاستراتيجيات والابتكارات المتطورة في مجالات السلامة من الحرائق والاستجابة للطوارئ. ومع تطور أنظمة البناء وأساليبه ومواده، يصبح المؤتمر منصة حيوية لمواجهة التحديات الناشئة في سلامة المباني.

حيث سيتم خلال هذا الحدث الكبير مناقشة المواضيع التالية:

القيادة الفكرية لمجلس الكود الدولي تحتل موقع الصدارة

ستقدم بيث تابس، نائبة رئيس تطوير الأكواد في مجلس الكود الدولي، عرض بعنوان "نهج شامل ومنسق لسلامة المباني: والذي سيتناول التعقيدات المتزايدة المتعلقة بالسلامة من الحرائق في عالمنا المترابط والمستند إلى التكنولوجيا، معتمدةً على الدروس المستفادة من الحرائق الكارثية الأخيرة حول العالم لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لتبني نهج أكثر شمولًا وابتكارًا في سلامة المباني.

حيث علقت بيث تابس، نائبة رئيس تطوير الأكواد في مجلس الكود الدولي على هذه المشاركة :"تُعتبر مشاركتنا في المؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء فرصة مهمة للتصدي للتحديات المتزايدة في مجال السلامة من الحرائق. خاصةً مع استمرار تغير مشهد المخاطر نتيجة التغيرات التكنولوجية والبيئية، فقد أصبح من الضروري تعزيز الابتكار وتوحيد الجهود أكثر من أي وقت مضى. نتطلع لتبادل المعرفة واستكشاف استراتيجيات جديدة مع الخبراء العالميين، بهدف مشترك يتمثل في بناء مجتمعات أكثر أمانًا ومرونة في المستقبل."

تشكيل مستقبل معايير السلامة العالمية

سيسلط عرض تابس الضوء كذلك على كيفية تكيّف القوانين المستقبلية، مثل قانون الحرائق الدولي لعام 2024 وقانون البناء الدولي، لمواجهة التحديات الجديدة. كما ستؤكد على الأهمية الحيوية لإطار تنظيمي منسق يمكنه التطور مع التغيرات البيئية والتكنولوجية.

يمثل المؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء 2024، فرصة حاسمة لتعزيز التعاون العالمي في مجال السلامة من الحرائق. خاصةً مع تزايد تعقيد التحديات، لم يكن هناك وقت أكثر إلحاحًا للحاجة إلى التعاون الدولي وتوحيد الاستراتيجيات من خلال التفاعل مع قادة الفكر وأصحاب المصلحة في دول العالم، حيث تؤكد غرفة التجارة الدولية التزامها بتطوير معايير السلامة العالمية وتشكيل ممارسات بناء مرنة وآمنة ومستدامة في عالم متغير باستمرار.

نبذة عن مجلس الكود الدولي

مجلس الكود الدولي يُمثل المصدر العالمي الرائد في مجال الأكواد والمعايير النموذجية وحلول سلامة المباني. حيث تعتمد العديد من المجتمعات والمباني على أكواد ومعايير وحلول هذا المجلس لضمان سلامتها واستدامتها وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.iccsafe.org/mena/

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