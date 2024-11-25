اختتمت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، فعاليات مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 TradingTech Summit - MENA. أقيم المؤتمر بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة A-Team بحضورالسيد عبدالكريم بوجيري، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إلى جانب أكثر من 300 متخصص وخبير في مجال التكنولوجيا يمثلون جهات مختلفة ومن ضمنها البورصات، والهيئات التنظيمية لأسواق المال، وشركات الوساطة، وخبراء المال، ومزودي تكنولوجيا التداول.

وقد ألقى المؤتمر الضوء على آخر التقنيات في تكنولوجيا التداول، وتم عرض وجهات النظر بشأن أحدث الاتجاهات والابتكارات من قبل أكثر من 30 من كبار المتحدثين، بينما استعرض 6 عارضين مجموعة من الحلول المبتكرة في هذا المجال. وساهمت تلك الفعاليات في تبادل المعرفة المتخصصة وتعزيز سبل التعاون بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، حظي المؤتمر بدعم كريم من الجهات الراعية، مما ساهم في تحقيق نجاح ملموس. وقد شملت قائمة رعاة الفئة البلاتينية كل من البنك الأهلي المتحد، و AMD Solarflare، و Centroid Solutions، وسيكو. أما رعاة الفئة الذهبية فهما تبادل و Infotech، في حين كانت زاوية هي الشريك الإعلامي للمؤتمر.

بدأ المؤتمر بكلمات افتتاحية ألقاها الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والدكتور فادي قانصو الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، والسيد أندرو ديلاني المدير العام والرئيس المسؤول عن المحتوى في مجموعة A-Team. وقد بحث المتخصصون في مجال التكنولوجيا وممثلو المؤسسات الكبرى العديد من المواضيع الهامة ذات العلاقة، بما في ذلك دمج بيانات السوق والبيانات الضخمة، واستراتيجيات توجيه الأوامر الذكية، وتحديث آلية ما بعد التداول، وتطبيق أنظمة مراقبة التداول والتحليل الاحصائي.

وفي تعليقه على نجاح المؤتمر، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "لقد ساهم مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار في القطاع المالي، كما أظهر الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا وقدرتها على إحداث نقلة واسعة في قطاع التداول. وتحرص بورصة البحرين على خلق منظومة للتداول تشجع على الابتكار والتحول الرقمي. وفي ظل النهج المستقبلي الذي تتبناه مملكة البحرين، فإننا نهدف إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية. ونشعر بالفخر والسعادة لاستضافة مثل هذا الحدث الهام، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك في المستقبل لدعم نمو أسواق رأس المال في المنطقة."

من جانبه، قال الدكتور فادي قانصو الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية: "يعدّ مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة هامة للمنطقة العربية، حيث يتيح لنا الفرصة لمواجهة التحديات وبحث الفرص الواعدة في قطاع تكنولوجيا التداول المتطورة. ومن خلال جمع الرواد في مجال التكنولوجيا والهيئات التنظيمية ومزودي خدمات التكنولوجيا تحت سقف واحد، ساهم المؤتمر في تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة التي سوف تلعب بالتأكيد دورًا فعالا في تعزيز نمو وازدهار أسواق رأس المال في المنطقة."

وأبدى السيد أندرو ديلاني المدير العام والرئيس المسؤول عن المحتوى في مجموعة A-Team سعادته بنجاح المؤتمر قائلا: "لقد قدّم لنا مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضًا شاملا ووافيًا لأحدث الاتجاهات والابتكارات في تكنولوجيا التداول. وفي ظل التطور المستمر للقطاع المالي، نرى النمو المتزايد لأهمية تكنولوجيات التداول. ومن خلال مواجهة الاحتياجات المتنامية في مجال التكنولوجيا، فإننا نسعى إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في أسواق المال في المنطقة، كما نتطلع إلى الاستفادة من هذا النجاح لتنظيم المزيد من الفعاليات الناجحة في المستقبل لتلبية متطلعات القطاع في هذا المجال."

-انتهى-

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