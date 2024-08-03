الإمارات العربية المتحدة، دبي: مع تبقي شهرين فقط على موعد تنظيم معرض جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، كشف المنظمون عن استضافة مجموعة من البرامج الجديدة في القطاع، مع مشاركة خبراء الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المتحدثين الرئيسيين من العلامات الرائدة عالمياً الذين أكدوا مشاركتهم في نسخة هذا العام، التي ستقام من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

إصدارات جيتكس 2024

تماشياً مع طموح دبي لتصبح مقر 30 شركة ناشئة أحادية القرن بحلول عام 2030، يطلق معرض جيتكس جلوبال 2024 إصدارات جيتكس، التجمع الأكثر تأثيراً في المنطقة لتعزيز الاستراتيجية، والذي تم إنشاؤه لتسريع النمو والحوكمة العالمية للشركات ذات النمو المرتفع. تشمل القائمة التي تم تأكيدها للمتحدثين 8 شركات ناشئة سريعة النمو من 8 دول، و3 منها مدعومة من مجلس الابتكار الأوروبي (EIC).

الذكاء الاصطناعي: فابريزيو ديل مافيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، أكسليرا إيه آي (هولندا)

خبير في تطوير البنية التحتية للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الحافة. ​​تنمو أكسليرا إيه آي بهدف أن تصبح "إنفيديا الأوروبية"، وتدعمها سامسونج ومجلس الابتكار الأوروبي. تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، ويمثل جيتكس جلوبال أول حضور لها في الشرق الأوسط على الإطلاق.

التكنولوجيا الحيوية الاصطناعية: الدكتور ألكسندر زافورونكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة InSilico Medicine (هونغ كونغ )

يقود زافورونكوف شركة التكنولوجيا الحيوية التي حققت أسرع طرح عام أولي في العالم وتقدر قيمتها حالياً بـ 1.5 مليار دولار، وسيناقش التطورات الرائدة في اكتشاف الأدوية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والبيولوجيا التركيبية، والشيخوخة.

التكنولوجيا الحيوية المستدامة: الدكتور مازن رزق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Infinite Roots (ألمانيا)

أكبر استثمار في التكنولوجيا الحيوية للفطريات في الاتحاد الأوروبي، لبناء بروتينات بديلة مستدامة من الجيل التالي. شركة ممولة من الفئة B مدعومة من EIC.

التكنولوجيا الكمومية العميقة: الدكتور جوزيف فيتزسيمونز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Horizon Quantum Computing (سنغافورة) أكبر شركة ناشئة في مجال كوانتوم في سنغافورة، مع دعم من SG Innovate وSequoia وTencent.

التكنولوجيا العميقة لأشباه الموصلات: الدكتور صونغيون بارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rebellions (كوريا الجنوبية)

من المقرر أن تصبح أول شركة أحادية القرن متخصصة في أشباه الموصلات بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد الاستحواذ على Sapeon AI.

تكنولوجيا المحركات: سفيلين رانجيلوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dronamics (المملكة المتحدة)

أول شركة شحن جوي بدون طيار في العالم في مهمة لتغيير التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وهي جزء من نادي التوسع EIC.

إيميليو سكيرفو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس الإدارة، بوغاتي – ريماك (كرواتيا)

أسرع سيارات خارقة في العالم. تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار، وهي أول وأسرع شركة أحادية القرن نمواً في كرواتيا.

الحوسبة الفائقة لأشباه الموصلات: فيليب نوتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SiPearl (فرنسا)

شركة مصنعة لأشباه الموصلات عالية الأداء لواجهات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة بهدف السيادة التكنولوجية لأوروبا.

برنامج مؤتمر الأمن السيبراني

يشهد معرض جيتكس جلوبال 2024 حضور الأمن السيبراني في مركز الصدارة من خلال قصص حقيقية من الأعمال، وعمليات الاختراق المباشرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والمناظرات الشرسة بين مسؤولي أمن المعلومات. تشارك لأول مرة في أكبر حدث تقني في العالم كل من تشنشي وانج، الشريك العام الإداري لصندوق راين كابيتال (الولايات المتحدة)، الذي يحتل مركزاً ضمن قائمة فورتشن 500، وإيكاترينا سيربان، نائب رئيس الخصوصية وأمن المعلومات في بوش (ألمانيا)، أكبر مورد للسيارات والخدمات في العالم.

وبعد اختيارها كأفضل مستثمر دولي في مجال الأمن السيبراني في العالم من قبل مجلة فورتشن، تحضر وانج على منصة الحوار إلى جانب شركات رأس المال الاستثماري العالمية وشركاء الاستثمار لبحث القوى الدافعة وراء الاهتمام العالمي المتزايد للشركات بالاستثمار بشكل متزايد في حلول الأمان المتقدمة، والزيادة في نشاط الدمج والاستحواذ ضمن قطاع الأمن السيبراني. وفي مناقشة أخرى لا بد من مشاهدتها، تشارك سيربان في حوار مع مسؤولي أمن المعلومات ومديري المعلومات حول استراتيجيات مشاركة مجلس الإدارة في الشركات لتبني الأمن السيبراني.

خبراء جدد في الصناعة على منصة الحوار في عام 2024

للمرة الأولى على الإطلاق، يتحدث مايكل سبرينجر، رئيس شركة Sony AI Inc. أمام مندوبين من 180 دولة في معرض جيتكس جلوبال 2024، ليكشف عن أحدث المشاريع الجارية في منظمة البحث والتطوير الاستراتيجية لشركة Sony.

ويظهر أيضاً لأول مرة كريس دافي، عالم المستقبل ورئيس GenStudio، Adobe، الولايات المتحدة الأمريكية. وكان دافني قد شارك في تأليف أول كتاب في العالم عن الذكاء الاصطناعي، مع AI. وساهمت Adobe بدور فعال للغاية في دفع الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المبدعين.

وتظهر إيزابيل جراديرت، نائب الرئيس للأبحاث المركزية والتكنولوجيا لشركة Airbus في ألمانيا، لأول مرة على المستوى الإقليمي في أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

الإعلان عن الراعي الرسمي: Tech Destination Pakistan

بعد حضورها في جناح باكستان في إصدارات جيتكس جلوبال السابقة، تم الإعلان عن مشاركة Tech Destination Pakistan، التي يمثلها مجلس تصدير البرمجيات الباكستاني، هذا العام "وجهة التكنولوجيا لهذا العام" في حدث 2024. وعلقت شذى فاطمة خواجة، وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن الإعلان بقولها: "تسلط هذه الشراكة الضوء على التزامنا بالابتكار والتكنولوجيا والتعاون العالمي. نتطلع إلى عرض المواهب التقنية الرائعة والإمكانات الهائلة في باكستان في هذه المنصة المرموقة".

لمعرفة المزيد عن جيتكس جلوبال 2024، يرجى زيارة: www.gitex.com

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