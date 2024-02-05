الرياض، المملكة العربية السعودية: انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات ثاني أيام معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، حيث شهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل جمهور صناعة الدفاع والأمن من مختلف المجالات من المملكة والعالم.

وقد لقيت منصة الدفاع للفضاء إقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض، الذين اطلعوا على العديد من العروض والنقاشات التي توضح أهمية تقنيات الفضاء ودورها في تعزيز وتطوير صناعة الدفاع والأمن، كما تعرف زوار المعرض من خلال المنصة على أهم الابتكارات والاختراعات في مجالات الفضاء فضلاً عن المعدات التي قدمتها مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال مثل BAE Systems وBoeing Space وLeo Labs وLockheed Martin، كما أتاحت المنصة لمرتاديها فرصة عيش تجربة محاكاة محطة الفضاء عبر مجموعة متنوعة من العروض المرئية المفصلة.

وخلال المنصة تم تنظيم "مسرح الفضاء" الذي يأتي برعاية وزارة الدفاع، والذي شهد إقامة جلستين حواريتين، حملت أولاهما عنوان "التفاعل بين الفضاء والدفاع في المملكة العربية السعودية" بتواجد كل من الدكتور محمد علي الغامدي والمهندس عبدالرحمن ناصر الخلف من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والعميد المتقاعد عبدالله العجمي، مدير تطوير الأعمال في شركة لوكهيد مارتن للفضاء بالمملكة العربية السعودية، وأديرت هذه الجلسة من قبل السيدة إيمي هوبكنز، نائب رئيس بيراتون.

فيما حملت الجلسة الثانية عنوان "الفضاء - التحديات والحاجة إلى التعاون"، وقد شارك فيها كل من دان تيني من شركة لوكهيد مارتن، ومورينا برنارديني، الأمين العام لشركة MBDA، وإلياس مونتاناري، خبير برنامج الفضاء العالمي والنظم البيئية، وأدارها بن باسلي ووكر. مؤسس شركة أندارت العالمية.

ومن جانبه بين أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي بأن منصة الدفاع للفضاء تأتي من منطلق حرص معرض الدفاع العالمي ومساعيه للإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الدفاع والأمن الأكثر أهمية باعتباره معرضاً عالمياً يناقش كل ما يتعلق بصناعة الدفاع والأمن، حيث تأتي المنصة لتتيح تبادل الأفكار والاستراتيجيات بين مجتمع الدفاع العالمي، بما يساهم في تطوير صناعة القدرات الدفاعية والفضائية في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من التفاصيل حول أحداث اليوم الثاني والبرامج القادمة في معرض الدفاع العالمي 2024، يرجى زيارة www.worlddefenseshow.com :

ملاحظات للمحررين

حول معرض الدفاع العالمي:

يتم تنظيم معرض الدفاع العالمي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وهو بمثابة منصة عالمية للابتكار والتقدم التكنولوجي في صناعة الدفاع والأمن عبر خمسة مجالات رئيسية: الجو والبر والبحر والفضاء والأمن.

وستقام النسخة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف المعرض إلى استعراض الابتكارات الناشئة والمتطورة لهذه المجالات ، وعروضًا جوية و برية حية لحلول الدفاع المتقدمة، كما يركز بشكل رئيسي على تقديم أحدث المنتجات والقدرات المتطورة للباحثين والمطورين والشركات الناشئة، وتبادل الخبرات وتوفير الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات؛ وذلك بحضور قادة الصناعة وكبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية والوفود الدولية وصناع القرار البارزين في صناعة الدفاع والأمن من جميع أنحاء العالم.

لمعرفة المزيد عن المعرض، قم بزيارة www.worlddefenseshow.com.

عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:

تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرض الدفاع العالمي، وهي تقوم بتنظيم وتطوير وترخيص قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتتولى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مسؤولية تطوير قطاع الدفاع المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في توطين 50 ٪ من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية بحلول عام 2030.

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