



128.2 مليار دولار قيمة قطاع الأغذية والمشروبات في دول الخليج بحلول 2029

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات أنها ستنظم فعاليات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024، برعاية وزارة الاقتصاد وبشراكة إستراتيجية مع غرفة دبي، يومي الأربعاء والخميس 2 و3 أكتوبر 2024

يأتي تنظيم المنتدى في الوقت الذي تعزز فيه دولة الإمارات مكانتها الريادية في مجال الابتكار والاستدامة في صناعة الأغذية والمشروبات، ويشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال لمناقشة المستجدات والابتكارات والتحديات التي تسهم في صياغة مستقبل الأغذية. ويعد وادي تكنولوجيا الغذاء شريكاً في تنظيم الدورة السادسة لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية، الذي يحظى بدعم مركز أبوظبي للأغذية وموانئ دبي العالمية.

وفي ظل التوقعات باستمرار نمو قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 128.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، تركز الدروة السادسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية على دفع الجهود لتحقيق أهداف إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية، حيث تعقد تحت شعار "مستهلك المستقبل، وحكومة المستقبل، وغذاء المستقبل". خلال الدورة الماضية للمنتدى، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار أمريكي وخلق 20 ألف فرصة عمل.

منذ إطلاقه، كرس منتدى مستقبل الصناعات الغذائية مكانته كمنصة أساسية لتطوير السياسات الخاصة بقطاع الأغذية والمشروبات، واتاحة منبر للحوار البناء بين القطاع الحكومي وصناع السياسات وقادة صناعة الأغذية والمشروبات. ويعد تتويجاً للعديد من ورش العمل التي تهدف لمناقشة التحديات والفرص في صناعة الأغذية والمشروبات.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مساعيها ومبادراتها لتعزيز دورها الريادي في صناعة الأغذية والمشروبات وتلبية الطلب المتزايد على حلول غذائية مستدامة ومبتكرة، وذلك من خلال تعزيز منظومة حيوية يسودها التعاون بين القطاعات والاستفادة من مزايا المؤسسات الكبرى في الإنتاج. ويركز المنتدى خلال العام الجاري على تناول مواضيع متنوعة مثل مسؤوليات المنتجين والاقتصاد الدائري والاستدامة والممارسات الخضراء في الصناعة، واتفاقيات التجارة الدولية مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتحول الرقمي والحوكمة، والأهمية المتزايدة للمنتجات المصممة خصيصاً، والتغذية.

بالإضافة إلى دوره في تطوير السياسات، يدفع منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الابتكار في صناعة الأغذية والمشروبات من خلال إدخال أحدث التقنيات، حيث يشهد إطلاق "فودفيرس"، المنصة المصممة لقطاع الأغذية والتي تعتمد على تقنيات الميتافيرس، والتي تشكل نقلة نوعية في التفاعل بين المؤسسات، وعروض المنتجات، والتواصل المهني، ما يوفر للمعنيين طريقة جديدة وشاملة للمساهمة في مستقبل الأغذية والمشروبات.

وقال السيد/صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات:" يواصل منتدى مستقبل الصناعات الغذائية توفير منصة ملائمة لتعزيز التعاون من أجل صياغة مستقبل صناعة الأغذية والمشروبات. وتعد الدورة الحالية الأكبر وتستضيف أهم الفاعلين والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف مجالات صناعة الأغذية والمشروبات وسلال التوريد والتقنيات الغذائية للبناء على الركائز السبع الرئيسية التي أعلنتها دولة الإمارات لزيادة مساهمة قطاع الإمارات العربية المتحدة لزيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وزيادة المشاركة الإماراتية في القطاع. ونعتقد أن المنتدى يقوم بدور مهم في قيادة تغيير وتطوير في المنظومة الإقليمية للغذاء".

ضمن فعاليات المنتدى، ينظم معرض ‘Free From Food Dubai’ الذي يشهد تقديم منتجات غذائية من المكونات العضوية والنباتية والصحية. ويحظى المنتدى برعاية عدد من الشركات مثل أغذية والغرير للأغذية ومزارع العين و(آي إف إف كو) والمراعي و(بي آر إف) و(تيترا باك) والمؤسسات المتخصصة مثل (إي إف بي إيه)، ويشهد تنظيم عدد من حلقات النقاش المتخصصة والعروض التقديمية التي تعيد تعريف ممارسات قطاع الأغذية والمشروبات وتعرض مشاركة الحكومة في قطاع الأغذية والمشروبات.

عن منتدى مستقبل الصناعات الغذائية

تنظم مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024 بهدف توفير منصة للشركات العاملة في صناعة الأغذية وقادة الأعمال لتعزيز نمو القطاع. ويعد المنتدى الأكبر من نوعه للمسؤولين وصناع السياسات للتعامل مع التطورات في المجال وتطلعات المستهلكين وتبني أنماط صحية. ويناقش المنتدى التحديات والاتجاهات في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، ويشمل جلسات نقاش تفاعلية، وجلسات مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين، وفعاليات أخرى ليكون منصة متكاملة لأفضل الممارسات في المجال.

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