تتويج فرق Nabeeh من السعودية و Sufun من عمان و AquaLucens من البحرين بجائزة التميز عن مشاريعهم المبتكرة

من السعودية و من عمان و من البحرين بجائزة التميز عن مشاريعهم المبتكرة تكريم أمانجان سابيرجالي، ممثل كازاخستان؛ وزينب الزعيمور، من المجموعة البحرينية، كأفضل مدربين في المسابقة.

طشقند، أوزبكستان: احتفلت هواوي ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، باختتام النهائيات الإقليمية لبرنامج "بذور من أجل المستقبل 2024" عبر إقامة حفل توزيع جوائز ضخم في العاصمة الأوزبكية طشقند. وفاز فريق Future Gadget Lab من الكويت بالمركز الأول وBeyond Limits من الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني لتميزهما في استخدام التكنولوجيات المتقدمة وابتكار حلول لمساعدة مرضى السكتة الدماغية ممن لديهم قدرة محدودة على تحريك أيديهم، وذلك في النهائيات الإقليمية للمسابقة السنوية الرابعة Tech4Good، التي عقدت بالتزامن مع برنامج "بذور من أجل المستقبل 2024". وستتنافس الفرق الفائزة في المسابقة الإقليمية مع باقي الفرق المتأهلة من جميع أنحاء العالم في النهائيات العالمية التي تستضيفها الصين، حيث يستكشفون الإمكانات الهائلة لتقنية المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة.

كما تم تتويج فرق Nabeeh من المملكة العربية السعودية، وSufun من سلطنة عمان، وAquaLucens من البحرين بجائزة التميز عن مشاريعهم المبتكرة. وتم تكريم أمانجان سابيرجالي، ممثل كازاخستان؛ وزينب الزعيمور، من المجموعة البحرينية، كأفضل مدربين تقديراً لمهاراتهما العالية ولدورهما في تحفيز الفريق والتأثير فيه بشكل إيجابي خلال المنافسة.

وتميز حفل ختام النهائيات الإقليمية بحضور السيد كريمجونوف رستم، نائب وزير التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان؛ والسيدة نوشين عدنان، عضو برلمان جمهورية باكستان الإسلامية ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون الإصلاحات التعليمية، الذين ألقوا كلمات رئيسية خلال الحدث.

وبهذه المناسبة، قال شونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تنطوي نسخة هذا العام من برنامج هواوي ’بذور من أجل المستقبل‘ على أهمية خاصة، حيث تصادف الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق البرنامج، والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانطلاق عمليات هواوي في أوزبكستان. ونود أن نشكر وزارة التكنولوجيا الرقمية الأوزبكية على رعايتها ودعمها الحثيث للبرنامج، ومنحنا فرصة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة في أوزبكستان. ونحن واثقون أن هذه الفعالية لعبت دوراً هاماً في رعاية المواهب الناشئة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة وتمكين الشباب من قيادة الابتكار الرقمي ورسم ملامح مستقبل المنطقة المستدام."

ومن جانبه، قال السيد كريمجونوف رستم، نائب وزير التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان: "تلعب هواوي دوراً محورياً في رحلة التحول الرقمي في أوزبكستان. ومن دواعي سرورنا استضافة نسخة هذا العام من برنامج ’ بذور من أجل المستقبل‘ انطلاقاً من إيماننا الراسخ بضرورة تنمية مهارات الطلاب ومساعدتهم على التعرّف على القطاع عن كثب من أجل دفع عجلة الابتكار في الاقتصاد الرقمي. ونود أن نشكر شركة هواوي على تنظيم مثل هذه المسابقات ومنح طلاب منطقتنا الفرصة لتحدي أنفسهم والتعلم من قادة القطاع، حيث تساهم هذه المبادرات في تزويد شبابنا بالمعرفة القطاعية اللازمة وتعزيز النظام الإيكولوجي للمواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في منطقتنا."

وبدورها، قالت السيدة نوشين عدنان، عضو برلمان جمهورية باكستان الإسلامية ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون الإصلاحات التعليمية: "من الملهم حقاً أن نشهد موهبة واندفاع هذه العقول الشابة التي تمثل بلدانها في حفل ختام برنامج ’بذور من أجل المستقبل‘. وفي هذه المناسبة، أود أن أعرب عن خالص امتناني لشركة هواوي لتوفيرها منصة لطلابنا لتطوير مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى عالمي. وأؤكد على أهمية هذه البرامج في إعداد الطلاب وتنمية المواهب في المنطقة، بما يشكل خطوة كبيرة نحو بلوغ العصر الرقمي".

وشارك في نسخة البرنامج لهذا العام 150 طالباً من جامعاتٍ رائدة تمثل 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ بما في ذلك أذربيجان والبحرين والعراق والأردن وكازاخستان والكويت وقيرغيزستان ولبنان وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان. وشهد الحدث الذي استمر لمدة أسبوع مشاركة المتسابقين في سلسلة من الجلسات والصفوف والمسابقات والبرامج الثقافية التي ساعدتهم على تطوير مهاراتهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والمساهمة في دفع عجلة الشمول الرقمي العالمي، وعززت التبادل الثقافي فيما بينهم.

تهدف مسابقة Tech4Good إلى تعزيز دور الشباب في قيادة التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم، حيث تهدف هذه المنصة الفريدة إلى تمكين العقول الشابة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للمشكلات الاجتماعية الملحة، وذلك من خلال تسخير إمكانات أحدث التقنيات المتاحة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي إطار فعاليات البرنامج، شارك الطلاب في جلسات تدريب مكثفة وورش عمل على مدار خمسة أيام في طشقند، وتناولت هذه الجلسات أحدث ابتكارات وتطورات تقنية المعلومات والاتصالات، والقيادة العلمية والتقنية. كما تطرق البرنامج إلى جملة من القضايا العالمية والمشاريع الجماعية ضمن مسابقة Tech4Good، وغيرها. كما اكتسب المشاركون فهماً أفضل لتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وعززوا نقاط قوتهم وتطورهم في المستقبل، إلى جانب تحسين قدرتهم التنافسية في سوق العمل. علاوةً على ذلك، حظي الطلاب بفرصة زيارة كل من هواوي وأرتيل، وهي شركة رائدة في تصنيع الإلكترونيات في آسيا الوسطى وإحدى أكبر الشركات العاملة في أوزبكستان، حيث تواصلوا مع خبرائهما واستفادوا من خبراتهم ومعارفهم.

يعد برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات "بذور من أجل المستقبل" من هواوي مبادرة رائدة تهدف إلى تنمية المواهب العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وشارك في البرنامج منذ إطلاقه في عام 2008 أكثر من 18 ألف طالب من 141 دولة حول العالم، كما حظي بدعم ما يزيد على 360 من كبار المسؤولين ورؤساء الدول، ودعم البرنامج التعاون مع أكثر من 500 جامعة وكلية للارتقاء بقدرات الجيل الجديد من قادة ومبتكري مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

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