دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت مجموعة الرستماني، إحدى الشركات العائلية الرائدة في الإمارات، مرة جديدة التزامها الراسخ بالتوطين بعد مشاركتها الناجحة في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

خلال الحدث الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، طرحت مجموعة الرستماني 82 فرصة عمل امام الإماراتيين المؤهلين عبر محفظتها الواسعة من الشركات التي تشمل قطاعات عدة مثل السيارات والإنشاءات والخدمات المالية والعقارات. وتعكس هذه الخطوة المهمة التزام المجموعة بتحقيق أهداف التوطين الاستراتيجية لدولة الإمارات ودعم المواهب المحلية تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وفي تعليقه على الحدث، قال مازن دالاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني: " "بصفتنا شركة إماراتية ذات جذور راسخة في الدولة، نفخر بمساهمتنا في تحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام والتنوع الاقتصادي. إن التزامنا بتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين الإماراتيين يتعدى مجرد تحقيق الأهداف؛ فهو يركز على تمكين الجيل القادم من القادة وبناء مستقبل مزدهر يقود اقتصاد الوطني نحو التميز."

مشاركة مجموعة الرستماني في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024" كانت بمثابة فرصة للتواصل المباشر مع أصحاب الكفاءات والمواهب ومع الموظفين المحتملين، وتقديم نظرة عامة شاملة على المسارات المهنية المتاحة داخل شركاتها المختلفة. كما عرضت المجموعة مروحة واسعة من برامج التطوير، بما في ذلك مبادرات الإرشاد والتدريب أثناء العمل وبرامج القيادة، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الموظفين الإماراتيين وإعدادهم لاستلام أدوار قيادية في المستقبل. خلال المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، تلقت المجموعة مئات الطلبات وأجرت 400 مقابلة، مما أسفر عن توقيع 18 عقد عمل.

من جانبه، أعرب عبد الرحمن صقر، رئيس إدارة التحول ورئيس إدارة الثروات البشرية في مجموعة الرستماني عن أهمية معرض رؤية بالنسبة للمجموعة، باعتباره المنصة الأمثل للتواصل المباشر مع المواهب الإماراتية الشابة، مشيرًا إلى أن هدفهم يتمثل بتوفير بيئة عمل شاملة وديناميكية تمكن مواطني دولة الإمارات من تحقيق التقدم والنجاح. وأضاف: "إن عقود العمل الفورية التي تم منحها للمتقدمين خلال المعرض، شهادة على التزامنا الراسخ بتسريع عجلة التوطين".

ويعكس هذا الإعلان التزام مجموعة الرستماني بدعم رؤية دولة الإمارات الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في المواهب الإماراتية، وبناء شراكات طويلة الأمد، وخلق قوة عاملة قوية ومستدامة على المدى البعيد.

لمحة عن مجموعة الرستماني

تأسست مجموعة الرستماني على يد الراحل عبد الله حسن الرستماني في دبي في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وتمكنت من ترسيخ مكانتها الريادية بين الشركات التجارية العائلية في دولة الإمارات، بفضل قيمها الأساسية المتمثلة في الالتزام والتفاني والرؤية.

على مدى أكثر من ستة عقود، اكتسبت المجموعة تميزها وتقدمها بالإنجاز والنمو، مستندة على إرثها العريق مما أتاح لها أن تكون واحدة من أوائل وأبرز الشركات الإماراتية، حيث تتميز بالتزامها في ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات.

تتنوع نشاطات مجموعة الرستماني في مجالات عدة وتشمل السيارات والتجارة العامة والعقارات والبناء والتشييد والطاقة الشمسيّة والخدمات المالية والسفر والسياحة والحلول التقنيّة.

تحرص المجموعة باستمرار على توسيع وتنويع أعمالها والالتزام بقيمها الأساسية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة ومسؤولة وذات رؤية طموحة في المنطقة وخارجها.

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