المملكة تهدف لزيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030"

استضافت المملكة العربية السعودية 27.6 مليون سائح (زائر مبيت) في عام 2023 وفقاً لبحث بالتعاون بين ( ICAEW ) و( Oxford Economics )

زوار معرض سوق السفر العربي الذي سينعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو في مركز دبي التجاري العالمي سيتعرفون على أبرز الفرص الواعدة في قطاع السياحة في المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن تستقبل المملكة العربية السعودية هذا العام ما يقدر بنحو 30 مليون سائح سيقضون ليلة على الأقل وفقاً لبحث من قبل (Oxford Economics) و(ICAEW). وسيتم تسليط الضوء على الفرص الواعدة لقطاع السياحة المزدهر في المملكة خلال انعقاد معرض "سوق السفر العربي 2024" في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 9 مايو القادم بمشاركة آلاف الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

ورفعت الحكومة السعودية في العام الماضي من توقعاتها لعدد الزائرين المحليين والدوليين في عام 2030 من 100 مليون في السابق إلى 150 مليوناً. وتهدف المملكة إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد، وذلك بفضل الاستثمارات البارزة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المشاريع الضخمة والطموحة.

وسيشهد معرض سوق السفر العربي 2024 زيادة في مشاركة العارضين بنسبة 50٪ تقريباً، وسيستضيف مجموعة مختارة من العارضين البارزين من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك طيران "السعودية" وطيران ناس، و"نيوم"، وشركة دور للضيافة، وأمسا للضيافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وسيشكل العارضون لأول مرة ما يقرب من 17% من إجمالي المشاركين من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك شركة كروز السعودية، وشركة تبوك للاستثمار والسياحة، وشركة البادية للنقل، والخليج السادس، وبرج ساعة مكة فيرمونت، وغيرها. ويعتبر مستقبل قطاع السياحة السعودي من أبرز المحاور الرئيسية التي سيركز عليها الحضور خلال تبادل الخبرات والآراء بين صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفو السفر من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعزيز التواصل واستعراض أحدث الابتكارات المتطورة التي تسهم بنمو هذا السوق المزدهر.

وقالت دانييل كيرتس، مديرة معرض سوق السفر العربي: "نخطط لتسليط الضوء على هذا السوق الواعد من خلال القرية السعودية في سوق السفر العربي 2024 ، والتي ستعرف الزوار بأبرز المنتجات السعودية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من حلقات النقاش التي ستمكن الحضور من تحديد الفرص الجديدة في المملكة والاستفادة منها".

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة السياحة السعودية إلى زيادة عدد الزوار في النصف الأول من عام 2023. واستقبلت المملكة 14.6 مليون سائح خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 142٪ على أساس سنوي. كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في قطاع السياحة الداخلية في البلاد، مع زيادة الإنفاق بنسبة 16%، واتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 6.3 ليلة بالمقارنة مع 4.6 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

ويسهم الاقتصاد المزدهر في المملكة العربية السعودية بدفع النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% هذا العام، مما يساهم في زيادة متوقعة بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال عام 2024.

وأضافت دانييل كيرتس: "تعمل المملكة جاهدة على تنويع اقتصادها استعداداً لعصر ما بعد النفط، وستسهم قطاعات السياحة والطيران والضيافة والترفيه والتسلية والفعاليات بدور رئيسي في هذا التحول. ونتطلع إلى الترحيب بمجموعة متنوعة من العارضين والوفود من المملكة العربية السعودية في معرض سوق السفر العربي 2024، ولإتاحة الفرصة أمام قادة القطاع من جميع أنحاء العالم للتعرف أكثر على هذا السوق المزدهر طوال فترة المعرض هذا العام".

وتماشياً مع الموضوع الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي هذا العام "تمكين الابتكار: تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال"، ستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من المعرض أهم صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي. وبحضور مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والعلامات التجارية العالمية، سيسلط المعرض أيضاً الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، وتسريع الوصول نحو صفرية الانبعاثات في قطاع السفر".

ويعتبر مفهوم السفر المسؤول بيئياً من أهم المحاور الرئيسية في المعرض هذا العام، لمواصلة الجهود المستدامة التي تم التركيز عليها خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات، وخلال مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي عقد في دبي أواخر العام الماضي، وسيستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيفية توظيف الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وخلق قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقد استقطب معرض سوق السفر العربي في دورة العام 2023 أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، وهو رقم قياسي جديد حققه المعرض العام الماضي. وشارك في المعرض أكثر من 2100 جهة عارضة من نحو 155 دولة.

وتضم قائمة شركاء معرض سوق السفر العربي 2024 الذي ينعقد بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، كلاً من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي شريك الوجهات؛ وطيران الإمارات شريك الطيران الرسمي؛ وفنادق ومنتجعات IHG الشريك الفندقي الرسمي؛ والريس للسفريات الشريك الرسمي لإدارة الوجهات.

يمكن الاطلاع على أحدث الأخبار المتعلقة بنعرض سوق السفر العربي عبر الرابط الإلكتروني:

https://hub.wtm.com/category/press/atm-press-releases

ويمكن للراغبين بالتسحيل حضور المعرض أو الاستفسار عن المشاركة والأجنحة، زيارة الرابط الإلكتروني:

https://www.wtm.com/atm/en-gb/enquire.html

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 31 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 06 ولغاية الخميس 09 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2024، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

تعد ريد إكزيبشنز (Reed Exhibitions) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات.

www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: https://www.relx.com/investors/investor-overview

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 17 أبريل 2024 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://latinamerica.wtm.com/.

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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