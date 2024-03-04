عجمان، الإمارات العربیة المتحدة: تعلن دائرة التنمية السياحية في عجمان عن مشاركتھا في معرض بورصة برلین للسیاحة والسفر 2024، المعروف أیضاً بـ"آي تي بي برلین"، والذي یُعد من بین أبرز المعارض التجاریة في مجال السفر على مستوى العالم. سیُقام ھذا الحدث في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 في العاصمة الألمانیة برلین.

وتھدف ھذه المشاركة إلى عرض المقومات السیاحیة والثقافیة المتنوعة في الإمارة وتعزیز الوعي بجاذبیتھا كوجھة سیاحیة ممیزة، مع التركیز على تعزیز التبادل الثقافي، وبناء شراكات واعدة، وتعزیز الروابط السیاحیة بین إمارة عجمان والمجتمع العالمي.

بـخصوص اسـتعداد سـیاحـة عجـمان لـلمشاركـة فـي مـعرض بـورصـة بـرلـین للسـیاحـة والـسفر 2024، قـال ســــعادة محــــمود خــــليل الــــهاشــــمي، مــــديــــر عــــام دائــــرة الــــتنمية الــــسياحــــية فــــي عجــــمان: "یـسعدنـا الإعـلان حـول مـشاركـة دائـرة الـتنمیة السـیاحـیة فـي عجـمان فـي مـعرض بـورصـة بـرلـین للسـیاحـة والـسفر 2024. إن الـنمو الـرائـع الـذي حـققته عجـمان خـلال الـعام الـماضـي یـعكس الـتزامـھا الـقوي تـجاه تـطویـر الـقطاع السـیاحـي، وھـو إنـجاز یـعكس الـجھود المسـتمرة والـرؤیـة الاسـتراتـیجیة للإمارة في تعزیز جاذبیتھا كوجھة سیاحیة رائدة."

وأضـاف الــهاشــمي: "تـتمیز عجـمان بـتراثـھا الـثقافـي الـفریـد والـغني، وبـمشاركـتنا الفعالـة فـي ھـذا الـمعرض، نـتوقـع أن یـتعرف الـعالـم عـلى جـمالـھا وتـنوعـھا. كـما إن نـجاح عجـمان فـي قـطاع السـیاحـة یـعكس الـتفرد والابـتكار فـي تـقدیـم تـجارب مـمیزة لـلزوار. نـتطلع إلـى اسـتمرار ھـذا الـتطور الإیجابي وتحقیق مزید من النجاحات في المستقبل."

تجارب سیاحیة وثقافیة شاملة

تشكل التجارب الثقافیة في عجمان نسیجا غنیًا یتجسد في الأسواق التقلیدیة، ورحلة فریدة في عالم الطھي تتنوع بین المطاعم الشعبیة والعالمیة. تتكامل ھذه التجارب بشكل مثالي مع مجموعة من المتاحف المتنوعة.

من بین ھذه المعالم في عجمان یبرز متحف عجمان، الذي یروي قصة الإمارة ومسار تطور سكانھاعلى مدى 5000 عام قبل المیلاد، مما یمنح الزوار فھًما شاملاً للتراث الغني للمنطقة.

إلى جانب ذلك، تم افتتاح المسار التراثي في مطلع ھذا العام، ویعكس الجوھر المستدام لعجمان كإمارة تاریخیة نابضة بالحیاة. مما یمثل خطوة ھامة نحو الحفاظ على تراث عجمان الغني وتعزیزه. ویعتبر "المسار التراثي" إضافة قیمة لتطویر المشھد التراثي في المنطقة، ویعزز التواصل مع التاریخ والثقافة لدى سكان عجمان وزوارھا.

بالإضافة إلى المشھد الثقافي، حیث تم افتتاح متحف بیت راشد الخضر في عام 2023، والذي یُظھر الشعر كتعبیر فني ووسیلة لنقل التراث والقصص.

كما تشمل الفعالیات في عجمان أنشطة متنوعة تلبي رغبات عشاق المغامرات، بالإضافة إلى فرص المشي لمسافات طویلة في المناطق الطبیعیة الخلابة في منطقة الزوراء.

وتوفر منطقة مصفوت، تجربة فریدة لاستكشاف المنطقة عن طریق توفیر مسارات لركوب الدراجات الجبلیة واكتشاف الطبیعة الخلابة.

نمو بارز في الاستثمار السیاحي

حتى عام 2023، تحتوي عجمان على 50 فندقًا ومنتجًعا یتمتعون بإجمالي 4292 غرفة. شھدت الإمارة نموًا ملحوظًا بنسبة 11% في الإیرادات وزیادة بنسبة 6% في معدل الإشغال خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقریر شركة سمیث لأبحاث السفر STR. ووفقًا للتقریر، تتفوق عجمان على منافسیھا بمعدل إشغال یبلغ 82%، مما یجعلھا تحتل المرتبة الأولى في ھذا السیاق، مؤكدةً مكانتھا الریادیة في قطاع الضیافة.

كما تظھر الحجوزات المستقبلیة تطورًا إیجابیًا، حیث یشیر ذلك إلى عودة الأرقام إلى مستویات ما قبل الوباء. تساھم الحملات التسویقیة القویة المنفذة بالتعاون مع منظمي الرحلات السیاحیة الألمانیة والحملات القویة للمبیعات التي نُفذت في عام 2023، في تعزیز الثقة بأن عام 2024 سیشھد استمرارًا للنمو.

نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

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