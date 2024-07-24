دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فعاليات البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار 2024 والذي استمر خلال الفترة من 8 إلى 23 يوليو 2024، وشارك فيه 165 طالبا وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وألقى الأستاذ عبدالنور الهاشمي القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة كلمة أكد فيها على مواصلة المؤسسة في احتضان الطلبة الموهوبين والمبتكرين وتوفير الفرص العلمية لهم للاستزادة بالمعارف والمهارات الممّكنة لتطور الفكر الابتكاري وابتداع الحلول المستدامة والتفاعل مع المستجدات العلمية إضافة إلى خوض المنافسات المحلية والدولية والمشاركة في تعزيز الحضور الوطني في المحافل الدولية المتنوعة ، وقال الهاشمي " إننا سعداء بنجاح البرنامج الذي يضيف إلى جهودنا في تحقيق الغايات النبيلة التي سعى إليها مؤسس المبادرة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ طيب الله ثراه ـ في ظل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتعليم والمتعلمين، وأضاف الهاشمي أن حرص الطلبة على المشاركة في أنشطة المؤسسة وخاصة البرنامج الصيفي للموهبة يعكس المستوى الرفيع للوعي الأسري بأهمية البرامج في صقل المواهب واستثمارها مستقبلا في خدمة الوطن والبشرية ، وأشاد المدير التنفيذي بدور شركاء المؤسسة في دعم وإنجاح البرنامج وخاصة مؤسسة محمد بن راشد للفضاء وموانئ دبي العالمية اللتان تُعدان من المؤسسات الوطنية الرائدة في مساندة بناء مجتمع المعرفة ، كما تقدم بالشكر للطلبة المشاركين والاداريين القائمين على البرنامج لحسن أدائهم وادارتهم وقال "نحن فخورون بما حققه البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار لهذا العام، حيث شهدنا مشاركة فعّالة من الطلاب الذين أبدعوا في تقديم مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية. هذا البرنامج يمثل فرصة ثمينة لتطوير المهارات وتعزيز الإبداع بين الشباب، وهو جزء من رؤية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم التعليم والابتكار في مجتمعنا."

وقدّم الجلسة الرئيسية في الحفل الختامي المهندس نواف السويد بعنوان "الذكاء الاصطناعي والمستقبل: كيف سيجعلنا الذكاء الاصطناعي أكثر إبداعًا"، حيث استعرض فيها تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مختلف مجالات الحياة وكيف يمكن أن يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار.

كما تم تكريم الجهات الراعية التي ساهمت في إنجاح البرنامج وهي موانئ دبي العالمية ومركز محمد بن راشد للفضاء. وتم أيضاً تكريم الطلبة الموهوبين والمبتكرين بالإضافة إلى المشرفين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في توجيه وتدريب الطلاب خلال فترة البرنامج.

واختتم الحفل بافتتاح المعرض الذي عرضت فيه مشاريع الطلبة المشاركين، حيث قدّم الطلاب مجموعة متنوعة من الابتكارات والإبداعات التي تعكس مستوى التميز الذي حققه البرنامج في تعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الابتكارية.

يُذكر أن البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار تضمن العديد من الأنشطة وورش العمل التدريبية التي استهدفت الطلاب من الفئة العمرية 10 إلى 22 سنة. وشملت هذه الأنشطة ورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، التصنيع والتصميم الرقمي والطباعة الرقمية، البرمجة، الهندسة المعمارية، والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى زيارات علمية لمراكز متخصصة مثل مركز محمد بن راشد للفضاء وموانئ دبي العالمية. كما تضمّن البرنامج جلسات حوارية جماعية وفردية لتقديم التوجيه والإرشاد للطلبة بهدف مساعدتهم على النمو السوي والتكيّف الإيجابي في المجالات المعرفية والمهنية، بالإضافة إلى جلسة افتراضية مع أولياء أمور الطلبة الموهوبين المشاركين في البرنامج بعنوان مواهب تصنع الفرق.

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