أبوظبي: بمشاركة وحضور نخبة من القادة والخبراء العالميين في مجال الاستدامة، وبرئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، تُعقد النسخة الثانية من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2024 لتحديد التحديات البيئية الملحة، ووضع حلول مبتكرة لها.

تستضيف العاصمة أبوظبي على مدار يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي بقاعة المارينا ، فعاليات القمة بالشراكة مع مجموعة NMDC، وستجمع قادة وخبراء، من الملتزمين بقيادة النمو المستدام، وتقوية الإشراف البيئي، بالإضافة إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية والقدرة على التصدي للتحديات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "مع تفاقم التحديات البيئية حول العالم، تتزايد الحاجة إلى تضافر الجهود وتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات لابتكار وتنفيذ حلول مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد العالمي، وتحافظ في الوقت نفسه على البيئة وكوكب الأرض للأجيال القادمة".

وأضاف معاليه أن الفعاليات والمؤتمرات التي تركز على الاستدامة تعد منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى وبناء الشراكات الهادفة إلى التعاون لتخطي التحديات البيئية التي يواجهها العالم من أجل تأمين مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

وتعليقًا على الحدث المرتقب، شددت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، على أهمية تعزيز الاستدامة على المستوى العالمي، قائلة: "الاستدامة مفهوم يهدف إلى تحقيق التوازن بين استخدام موارد العالم واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وأصبحت الحاجة إلى تحقيق هذا التوازن أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى. والخبر السار هو أنه لدينا جميعًا القدرة على إحداث تغيير، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. ونحن ملتزمون ليس فقط بأن نكون جزءًا من هذا التغيير، بل أيضًا بقيادته في أعمالنا".

تهدف قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024 إلى تحفيز التوجه نحو التغيير بين القادة العالميين من خلال التصدي للقضايا الملحة التي تساهم في تشكيل مستقبل مستدام. وستتناول القمة موضوعات رئيسية مثل السياسة العامة لتحقيق الأهداف البيئية، والتمويل الذي يدعم العمل المناخي، والحفاظ على الموارد الأساسية مثل التربة والمياه والهواء.

من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات وقصص النجاح، ستساهم المناقشات في رفع مكانة الشرق الأوسط كوجهة رائدة للسياحة البيئية، وتعزيز دمج الممارسات المستدامة في أنظمة الرعاية الصحية، ومعالجة قضايا الأمن الغذائي. وسيتضمن برنامج القمة أيضًا عرض أزياء مستدامة، يسلط الضوء على سبل قيادة قطاع الأزياء للتحول نحو أسلوب حياة أخلاقي وصديق للبيئة.

وبدوره، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: "الاستدامة قيمة عميقة متأصلة في ثقافتنا، مستلهمة من تراث زايد الذي يركز على التناغم مع البيئة والمجتمع. في مجموعة NMDC، ندرك أن الاستدامة متعددة الأبعاد، وهي تشمل الحماية البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية. نحن ملتزمون بدمج هذه المبادئ في جميع عملياتنا ومشاريعنا. ونرى في هذه القمة منصة مهمة لتبادل الحلول المبتكرة والتعاون لتحقيق هدفنا المشترك نحو مستقبل مستدام وقوي".

ومن بين المتحدثين المشاركين في القمة: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، وعبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وعمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، وإبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك، وطارق شوهان الرئيس التنفيذي لمجموعة إي.إف.إس لخدمات إدارة المنشآت، وسعيد الشامسي رئيس الموارد البشرية في مجموعة أدنيك، وعثمان إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روابي القابضة، ووليد الغامدي المدير العام التنفيذي للاستدامة بمجموعة روشن.

سيتمكن الحضور خلال القمة من المشاركة في مجموعة من الأنشطة وورش العمل المؤثرة، المصممة لتعزيز النمو الشخصي والمهني. بدءًا من تطوير القيادة واستراتيجيات الاستقرار المالي الفعالة إلى الأنشطة الأخرى، مثل التعرف إلى العلاج بالروائح العطرية والزيوت الأساسية، وفن صناعة الشموع، والعناية بالنباتات وغيرها، وستقدم كل جلسة مهارات عملية ومعارف قيّمة تهدف إلى تعزيز الرفاهية الشخصية والمهنية للأفراد.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي مجموعة NMDC، والشريك الاستراتيجي غرفة أبوظبي، والشريك المُضيف مجموعة أدنيك، والشريك البلاتيني مجموعة روشن، والشركاء الآخرون: شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة حديد الإمارات أركان، وBinghatti Developers، وبرج فوربس العالمي، بالإضافة إلى كونتكت المالية القابضة، ومجموعة إي.إف.إس لخدمات إدارة المنشآت، وداماك، وHolistified، وLivHoli، وAmazonas4u، وHouse of Pops، وBarakat Group، وكذلك Innara، وPeaceful، وBarriya، وNo More Bottles UAE، وBluSmart، وHatta Honey.

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