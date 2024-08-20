مسقط: عقد البنك الأهلي اجتماع مدراء الفروع للربع الثاني من عام 2024م مؤخرًا بهدف مناقشة وتسليط الضوء على الإنجازات والعمليات والاستراتيجيات الشاملة، حيث كان بمثابة منصة فريدة للموظفين لتبادل الأفكار والآراء والرؤى حول مواضيع شتّى فيما يتعلق بأداء فروع البنك الأهلي.

تناول الاجتماع عدة محاور وسلط الضوء على مواضيع متنوعة مثل مراقبة العمليات، وتطوير المنتجات، وإدارة الائتمان، وإدارة التغيير، والابتكار، والقنوات الرقمية، وإدارة الثروات، وغيرها المزيد. وبدعم من شبكة فروع البنك الأهلي المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة، أبرز مدراء الفروع جهود الفريق المبذولة، وتم تحديد سبل جديدة لتعزيز تجربة العملاء، بما في ذلك مناقشة العديد من الاستراتيجيات قيد التنفيذ.

هذا وأشاد الفاضل منير البلوشي - مساعد المدير العام ورئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي على أداء موظفي الفروع، قائلاً، "سيظل البنك الأهلي ملتزماً بالتميز، حيث نجتمع اليوم لتسليط الضوء على أدائنا خلال الفترة الماضية، ونرسم خارطة عمل استشرافا لما سيأتي مستقبلاً. نؤمن بأن مسيرتنا واعدة، وسنواصل تقديم خدمات مصرفية استثنائية، وغرس الثقة في نفوس عملائنا من خلال إضافة القيمة لهم. واستناداً لمساعينا ورؤيتنا الهادفة والمشتركة، سنغتنم الفرص، وسنستمر في الارتقاء بتجربة عملائنا المصرفية من خلال تلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم. وسيواصل البنك الأهلي وضع المعايير ليكون شريكاً في التميز، معززاً بذلك بصمته الراسخة في جميع أنحاء البلاد."

وفي ختام الاجتماع تم تقديم جوائز للفروع الأفضل أداءً. وقد حصدت فرق البنك الأهلي الثناء على الجهود المبذولة في دفع البنك قدماً، مما جسد التزام البنك الأهلي بنهج التميز، مؤكداً بذلك على مسيرة نجاحه خلال الربع الثاني من عام 2024م، وما سيأتي مستقبلاً.

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