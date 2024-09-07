شهد جناح نادي الشارقة للسيارات القديمة إقبالاً جماهيرياً كبيراً على مقتنيات متحف الشارقة للسيارات القديمة خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024. حيث استقطب النادي عشاق السيارات القديمة وهواة التراث من مختلف الأعمار، مقدماً لهم فرصة فريدة لاستكشاف مجموعة من أندر وأجمل السيارات القديمة التي تحكي قصص تطور وسائل النقل عبر العصور.

وتزامناً مع المشاركة في المعرض، أعلن نادي الشارقة للسيارات القديمة عن خصم خاص بنسبة 50% على رسوم اشتراك العضوية الجديدة لجميع الراغبين في الانضمام إلى مجتمع عشاق السيارات القديمة ضمن جناح النادي في المعرض.

وتفاعل جمهور المعرض، وخاصة من فئة الشباب، مع معروضات النادي من السيارات، واطلعوا على ميزات كل سيارة وتاريخها. منها سيارة لاند روفر الإنجليزية موديل 1952 التي تتميز بنظام الدفع الرباعي القوي وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، وسيارة شتاير دايملر بوخ الألمانية.

وتأتي مشاركة النادي في المعرض في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة واحترافية في عالم السيارات القديمة، مع التركيز على المحافظة على ثقافة السيارات القديمة واستدامتها. كما يسعى النادي من خلال هذه المشاركة إلى جذب مختلف فئات المجتمع لهذا القطاع السياحي والاقتصادي، بما يساهم في تعزيز سعادة المتعاملين، والتميز في جودة الخدمة.

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