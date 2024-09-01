- المشاركين مودعين للانضمام إلى مزاد إلكتروني ثوري للصقور، مع إمكانية المزايدة من أي مكان في العالم.

- المشترين الراغبين في اقتناء صقور عالية الجودة مؤهلة للمشاركة في مسابقات مرموقة، بما في ذلك بطولة رئيس الدولة للصقارة.

- الزوار على موعد للاستمتاع بمزيج فريد من تقاليد الصقارة والابتكار، احتفاءً بالتراث العربي العريق.

- "شارة صقور ADIHEX"، علامة التميز التي تمنح حاملها إمكانية المشاركة في المسابقات النخبوية.

أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) 2024 عن إطلاق أول مزاد إلكتروني للصقور، الذي سيعيد تعريف سوق الصقارة التقليدي ويغير طريقة بيع وشراء هذه الطيور المهيبة بصيغة رقمية مبتكرة.

وسيُقام هذا الحدث الفريد على مرحلتين: السبت 31 أغسطس، الأحد 1 سبتمبر، وعطلة نهاية الأسبوع التالية يوم الجمعة 6 سبتمبر، والسبت 7 سبتمبر. من الساعة 11 صباحًا حتى 9 مساءً (بتوقيت الإمارات)، وستكون الفرصة متاحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المزاد الفريد والمتاح بالكامل عبر الإنترنت.

ويُتوقع أن تحقق النسخة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والمقام وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات أرقامًا قياسية في الحضور ، وستكون الأكبر في تاريخ المعرض ، والذي ينظم من قبل نادي صقاري الإمارات بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك، حيث سيتم عرض مجموعة واسعة من المبادرات والمعروضات التي تبرز التزام الإمارات بالحفاظ على تراثها الثقافي والطبيعي، مع تقديم ابتكارات جديدة مثل المزاد الإلكتروني للصقور.

ويقدم المزاد الإلكتروني للصقور في ADIHEX 2024 صيغة ديناميكية مستمرة حيث يتم استبدال الصقور فور بيعها، مما يوفر تجربة مزايدة متواصلة. تنتهي المزايدة على كل صقر في الساعة 9 مساءً أو عند بيع الطائر من قبل مالكه. مع عرض من 5 إلى 10 صقور يوميًا، ويمكن للهواة والمقتنين استكشاف مجموعة متنوعة من الطيور عالية الجودة التي اجتازت معايير صارمة للأهلية.

و يتعين على أصحاب مزارع الصقور الراغبين في المشاركة في المزاد استيفاء عدة متطلبات: يجب أن يكونوا مسجلين رسميًا في ADIHEX، وتقديم الصقور المعتمدة للجنة التنظيمية قبل المزاد بوقت كافٍ، وضمان أن جميع الصقور تحمل مستندات رسمية وشهادات صحية تؤكد خلوها من الأمراض.

ويستهدف المزاد جذب أصحاب مزارع الصقور، ومرافق التربية، والتجار، والصقارين من الإمارات ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى كبار الشخصيات، ورجال الأعمال، والمشاركين الدوليين المهتمين بقطاع الصقارة.

تحظى الصقارة بمكانة مرموقة في التراث الثقافي العربي، حيث ترمز إلى الشجاعة والشرف والارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة، وأن هذا التقليد العريق الذي يعود إلى آلاف السنين، يتجاوز كونه رياضة؛ فهو تقليد تناقلته الأجيال، يجسد روح الصحراء وقيم الاستدامة والصبر واحترام الحياة البرية.

وفي عالم الصقارة، هناك نوعان رئيسيان من الطيور: "طيور الطعم"، المدربة على العودة إلى الطعم المتأرجح وملاحقة الفرائس، و"طيور القبضة"، التي تهاجم الفريسة مباشرة من ذراع مالكها، حيث يستمر هذا التقليد في الازدهار، حيث يتم تربية وتدريب الصقور خصيصًا لهذه الأساليب الفريدة.

ويشكل المزاد الإلكتروني جزءًا من الجهود الأوسع لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، للحفاظ على وتطوير الصقارة كركيزة أساسية للتراث العربي مع تعزيز ممارسات الصيد المستدامة.

ويهدف المزاد إلى دعم وتشجيع تربية وبيع وشراء الصقور عالية الجودة المولودة في الأسر، وتعزيز جهود البحث والحفاظ، كما يسعى إلى تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في أبحاث تربية الطيور، والحفاظ على الطيور البرية، والإنتاج المستدام للصقور وفقًا لأعلى المعايير، كما يعد المعرض منصة عالمية وفريدة للصقارين ورواد الأعمال من جميع الجنسيات للاستثمار في واقتناء الصقور المتميزة المولودة في الأسر مع بدء مواسم الصقارة وبطولات الصيد بالصقور.

يمكن للمشاركين دخول المزاد والبدء في المزايدة مقابل رسم تسجيل قدره 5000 درهم إماراتي، حيث يوفر المزاد نظام دفع آمن، يضمن سلاسة المعاملات لجميع المشاركين، كما يتيح هذا النظام المبتكر لعشاق الصقارة من جميع أنحاء العالم المشاركة في المزاد دون قيود جغرافية، مما يوسع نطاق هذا التقليد العزيز إلى ما هو أبعد من المكان الفعلي لمعرض ADIHEX.

ولأول مرة يقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية "شارة صقور ADIHEX" المرموقة، التي تمنح للطيور التي تم شراؤها في الحدث، وللحصول على هذه الشارة، يجب على المشترين تقديم فواتير ووثائق من العارض،و بعد ذلك سيخضع الصقر لتقييم من قبل نادي صقاري الإمارات في القاعة 4 خلال المعرض.

و بعد الموافقة سيتم منح الطائر حلقة ذكية، وهي معرف فريد يضاف إلى نظام نادي صقاري أبوظبي مقابل رسوم تسجيل قدرها 150 درهمًا إماراتيا وستكون الصقور التي تحصل على شارة صقور ADIHEX مؤهلة للمشاركة في بطولة رئيس الدولة للصقارة 2024-2025، وهي جائزة مرموقة في عالم الصقارة.

ويعد إطلاق المزاد الإلكتروني للصقور بداية حقبة جديدة لعشاق الصقارة، حيث يوفر وصولًا أوسع وراحة أكبر مع الحفاظ على التقاليد العريقة والتراث الثقافي الذي يمثله معرض ADIHEX. مع إمكانية المشاركة من أي مكان في العالم، كما يًعد هذا النظام الإلكتروني بأن يكون محوريًا لمجتمع الصقارة، مما يضمن مشاركة أوسع وتقدير أعمق لهذا الفن النبيل.

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