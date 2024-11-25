دبي، الإمارات العربية المتحدة: يُقام مؤتمر وحفل توزيع جوائز العقارات الدولي 2024 بين 9 و13 ديسمبر في فندق بلازو فيرساتشي دبي، ويجمع بين روّاد العقارات والتقنيات العقارية والتنمية والاستدامة من مختلف أنحاء العالم. وتضم الفعالية الاستثنائية جلسات حوارية هامة حول دور قطاع العقارات في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تركز على دعم الابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي طويل الأمد.

وفي ضوء المساعي المستمرة لدولة الإمارات لتصبح مركزاً رائداً للتنمية الحضرية الحديثة، يوفر المؤتمر منصة رئيسية لمناقشة سبل اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع البناء، والتركيز على تقديم الحلول القابلة للتطبيق، وتطوير التقنيات العقارية، وطرح أطر عمل مستدامة للمساهمة في تعزيز مستويات التعاون ضمن القطاع. كما يشارك المختصون أفكارهم المتعلقة بالقضايا الملحّة وآراءهم حول الفرص التي تساعد على إعادة رسم ملامح قطاع العقارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاتين ديبشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة بلان 3 ميديا: "تقدم رؤية دبي للقطاع العقاري 2033 خططاً طموحة للاستدامة والابتكار. ويسلط مؤتمر العقارات الدولي الضوء على التوجهات الحالية ضمن القطاع، ويشجع إجراء المناقشات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التطوير العقاري في المنطقة. إن قطاع العقارات هو القوة الدافعة للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية والتوعية بالمسؤولية البيئية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف الفعالية وتوجهاتها".

ويستضيف المؤتمر مجموعة من أبرز المتحدثين، بمن فيهم مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد للتطوير العقاري؛ ومادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز؛ وستيوارت هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة إمريل؛ وحمدان محمد الكيتوب، مدير قسم العقارات والمجمعات في شركة ديار العقارية؛ وفرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة دبي القابضة؛ وعمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا العقارية.

وتتضمن أجندة الفعالية سلسلة من الجلسات الحوارية والمحاضرات والاجتماعات التي تناقش مجموعة من المواضيع الرئيسية، مثل تطوير المدن الذكية وكفاءة استهلاك الطاقة والاستراتيجيات الاستثمارية. كما أن ابتكارات التقنيات العقارية ستكون محوراً أساسياً في المؤتمر، حيث تتيح للحضور فرصة الاطلاع على العديد من الأفكار والرؤى حول الأدوات والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح ممارسات القطاع العقاري حول العالم.

ويسلط المؤتمر الضوء على الاستدامة وممارساتها، مما يعكس جهود دولة الإمارات الرامية إلى إرساء مستقبل صديق للبيئة. وأضاف ديبشانداني: "يتخطى نطاق التركيز الآن اتباع الممارسات المستدامة إلى إدراجها في مختلف جوانب التطوير العقاري. ونعمل على تعزيز التعاون بين المطورين والمستثمرين والحكومات لتطبيق الممارسات المستدامة التي تضمن تحقيق النمو طويل الأمد، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات".

ويختتم المؤتمر فعالياته في 13 ديسمبر بحفلٍ لتوزيع الجوائز، يضم أكثر من 312 مرشحاً في مختلف الفئات، بهدف تكريم الجهود المبذولة لتعزيز الريادة والابتكار وتبنّي الممارسات الحديثة في قطاع العقارات. وتُمنح هذه الجوائز لتكريم الإنجازات الفردية والمساهمات المتنوعة في التنمية الاقتصادية وبناء المجتمع.

إن مؤتمر العقارات الدولي هو الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يحظى بدعم من 9 مؤسسات عالمية كبرى ضمن القطاع، ويستقطب المشاركين من مختلف أنحاء العالم. كما يوفر فرصاً استثنائية للتواصل وترسيخ العلاقات ومشاركة الأفكار والرؤى، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون في قطاع العقارات بمختلف مجالاته. وتُقام الفعالية بدعم من شركة لومز بصفة الراعي الرسمي، وشركة بيركلي للخدمات بصفة الراعي البلاتيني لإدارة المرافق المستدامة، وشركة إيليفيجن الإعلانية بصفتها الجهة الراعية لتقديم الجوائز.

نبذة عن شركة بلان 3 ميديا لإدارة الفعاليات

تختص شركة بلان 3 ميديا بتنظيم الفعاليات والحملات الإعلامية المميزة، حيث تضع تصوراتٍ لأفكار الفعاليات الأصلية وتحولها إلى حقوق ملكية فكرية فريدة من خلال سلسلة من العمليات الشاملة والمتواصلة. تأسست الشركة عام 2015، وتركز بشكل أساسي على مؤتمرات الأعمال العالمية وحفلات توزيع الجوائز والندوات والفعاليات المجتمعية.

-انتهى-

#بياناتشركات