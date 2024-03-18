تستعرض المجموعة أحدث حلول وتقنيات الفضاء والتطورات والآفاق الجديدة من خلال 3 جلسات حوارية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الياه سات" للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات وشركة "الثريا" للاتصالات، ذراع خدمات الاتصالات المتنقلة التابعة لها، عن المشاركة في معرض ومؤتمر الأقمار الصناعية 2024، والذي سيعقد في واشنطن العاصمة من 18 حتى 21 مارس الجاري، حيث ستستعرض الياه سات باقة من حلولها الحديثة والمبتكرة للاتصالات الفضائية.

ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر قادة قطاع الأقمار الصناعية والفضاء والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة، إلى جانب صناع القرار من مختلف الحكومات، وتعمل الياه سات والثريا على تعزيز مكانتهما الرائدة في القطاع من خلال الحلول والخدمات المتطورة ذات الأسعار التنافسية والأداء المتفوق. وتتطلع "الياه سات" و"الثريا" إلى تطوير حلول جديدة تمثل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والابتكار، وفي مقدمتها تقنيات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) وحلول إنترنت الأشياء. وساعدت هذه الجهود الاستباقية مجموعة الياه سات على جذب قاعدة واسعة من الشركاء لإطلاق مشاريع الاتصالات وتقنيات الفضاء الهامة.

وتشارك الياه سات والثريا في المؤتمر من خلال 3 جلسات حوارية، سيتبادل فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من المجموعة المعرفة والخبرات مع أبرز خبراء القطاع الرائدين. وسيشارك كريم ميشيل صباغ، العضو المنتدب لشركة SPACE42، التي ستنشأ عن الدمج المقترح بين "الياه سات" و"بيانات" كشركة رائدة في مجال تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في جلسة حوارية بعنوان "كيف يُمكّن الذكاء الاصطناعي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على المستوى العالمي". كما سينضم جاسم ناصر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة "الثريا" إلى جلسة الحوار الرئيسية التي ستجيب عن سؤال "هل تحقق الأقمار الصناعية التقدم في مهمتها الرامية لسد الفجوة الرقمية؟"، ومن المقرر أن تعقد الجلستين الحواريتين خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر. كما سيقدم أندرو كول، المدير المالي لشركة "الياه سات" رؤيته خلال جلسة حوارية حول "الاستراتيجيات الجديدة لتأمين التمويل للأنظمة المستقبلية" والتي ستعقد في اليوم الثاني من المؤتمر.

سيتمكن زوار المعرض من تجربة مجموعة من الحلول المشوقة مباشرةً وتشمل أجهزة إنترنت الأشياء من "الثريا" التي تستهدف قطاعات مختلفة مثل الزراعة وصيد الأسماك والخدمات اللوجستية. ومن المنتجات الرئيسية التي سيتم عرضها خلال الحدث:

SKYPHONE by Thuraya - أقوى هاتف ذكي استهلاكي في العالم مزود بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وهو أول هاتف ذكي عالمي يستطيع الاتصال مباشرةً بالأقمار الصناعية ويعمل بنظام Android ، ولديه إمكانية الاتصال الصوتي وإرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الأقمار الصناعية.

- أقوى هاتف ذكي استهلاكي في العالم مزود بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وهو أول هاتف ذكي عالمي يستطيع الاتصال مباشرةً بالأقمار الصناعية ويعمل بنظام ، ولديه إمكانية الاتصال الصوتي وإرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الأقمار الصناعية. CyLock Satcom - صُمم خصيصاً لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، ويستخدم الحل تقنية إنترنت الأشياء لتتبع الحاويات بدقة والقفل وفتح القفل، مع توفير بيانات الاستشعار في الوقت الفعلي للسلع الحساسة مثل الإمدادات الطبية.

- صُمم خصيصاً لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، ويستخدم الحل تقنية إنترنت الأشياء لتتبع الحاويات بدقة والقفل وفتح القفل، مع توفير بيانات الاستشعار في الوقت الفعلي للسلع الحساسة مثل الإمدادات الطبية. TTAC - حل اتصالات عسكري خفيف الوزن يسمح للمشغلين في البر والبحر والجو بالاتصال عبر أجهزة الراديو التكتيكية وأجهزة النقر والتحدث ( PTT ) عبر خط القمر الصناعي الآمن.

- حل اتصالات عسكري خفيف الوزن يسمح للمشغلين في البر والبحر والجو بالاتصال عبر أجهزة الراديو التكتيكية وأجهزة النقر والتحدث ( ) عبر خط القمر الصناعي الآمن. Thuraya MarineStar - حل متكامل للاتصالات الصوتية والبيانات يمكن تركيبه على السفن البحرية مثل قوارب الصيد لتتبع ومراقبة التحركات، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حصيلة الصيد وطلب النجدة من خلال رسائل الاستغاثة.

- حل متكامل للاتصالات الصوتية والبيانات يمكن تركيبه على السفن البحرية مثل قوارب الصيد لتتبع ومراقبة التحركات، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حصيلة الصيد وطلب النجدة من خلال رسائل الاستغاثة. Thuraya SatTrack - حل متكامل للتتبع والمراقبة عبر شبكة الإنترنت، يتميز بالتكلفة المنخفضة ويوفر لوحة معلومات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت تعرض البيانات من محطات Thuraya MarineStar للإبلاغ عن حصيلة الصيد.

وفي هذا السياق قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "يسرنا أن نشارك في مؤتمر ومعرض الأقمار الصناعية 2024 الذي يُقام هذا العام في واشنطن، حيث سنعزز حضورنا كلاعب رئيسي في أحد أهم الفعاليات في القطاع. وسيوفر لنا هذا المعرض منصةً لعرض ابتكاراتنا وتبادل المعرفة".

وأضاف الهاشمي: "نفخر بحضور المؤتمر هذا العام، حيث سنستعرض مجموعة من المبادرات والحلول المتطورة، كما سنطلع المشاركين على "استراتيجية حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية D2D" التي أطلقناه مؤخراً. لقد تمكنت مجموعة حلول الياه سات المتقدمة والموثوقة ذات الأسعار التنافسية من التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم من خلال تقنياتها الحديثة للاتصال عبر الأقمار الصناعية. ونتطلع في معرض هذا العام إلى تسليط الضوء على مجموعة حلولنا المتطورة التي تشمل SKYPHONE by Thuraya، الذي يُعدّ جزءاً من استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية لتزويد مستخدمي الهواتف الذكية بالاتصال عبر الأقمار الصناعية على مستوى العالم."

وسيتمكن الزوار من التعرف على حلول الياه سات والثريا في جناحنا رقم 2903 خلال معرض ومؤتمر الأقمار الصناعية 2024، الذي سيقام في مركز والتر إي واشنطن للمؤتمرات، بواشنطن العاصمة من 18 وحتى 21 مارس.

نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا. ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر إطلاقه في العام 2024 على أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

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