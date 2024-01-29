يؤكد الخطاب الرئيسي للمؤتمر على الدور الرئيسي لتعزيز التمويل والشراكات العالمية خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19

تحدد هيئة الصحة بدبي مجالات التركيز أهمها: علم الجينوم، والصحة العقلية، والصحة المهنية

تعزيز العلاقات مع هيئات الصحية العالمية مثل وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لدعم مبادرات الصحة العامة المحلية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اتحدت هيئات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، والإمارات للخدمات الصحية، تحت سقف واحد صباح اليوم لدعم مؤتمر الصحة العامة 2024 الذي ينعقد خلال فعاليات معرض آراب هيلث في الفترة الممتدة من 29 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد أوضح الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، من خلال كلمته الرئيسية التي ألقاها اليوم، مدى الدور الكبير الذي ساهمت فيه جائحة كوفيد-19 بتسليط الضوء على أهمية الصحة العامة وخلقت الطلب على استثمار تمويل أفضل في الصحة العامة.

وبهذا السياق صرح البلوشي قائلاً: "لقد قامت مختلف قطاعات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم بتعزيز قدراتها وبنيتها التحتية على مستويات مختلفة ووضعت حجر الأساس لإطار عالمي لإدارة المخاطر الصحية، حيث اعتمدنا في دبي فرصة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بهدف تطوير الصحة العامة ونمضي قدماً نحو مستقبل أفضل للصحة العامة".

وقد حددت هيئة الصحة بدبي مجالات الأولوية الرئيسية للصحة العامة لعام 2024 وما بعده، بما في ذلك الجينوم والصحة العقلية والصحة المهنية والأمراض غير المعدية والأوبئة وتغير المناخ وأصحاب الهمم.

كما سلط البلوشي الضوء على الحاجة المتزايدة إلى إبرام المزيد من الشراكات والتعاون العالمي في مجال الصحة العامة، حيث أقامت هيئة الصحة بدبي علاقات قوية لدعم عمل الصحة العامة المحلي في الإمارة مع وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووكالة الصحة العامة في السويد، من بين العديد غيرها.

ومن خلال توحيد المتخصصين في مجال الصحة العامة لصياغة ممارسات أفضل للصحة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد شهد مؤتمر الصحة العامة حضور نخبة من أبرز الخبراء بالقطاع للعمل معًا لتسريع رحلة الوصول إلى أمة أكثر صحة، حيث سيشارك الحضور خلال المؤتمر الذي يستمر يومين ويستمر غدًا (30 يناير) في موضوعات تفاعلية شيقة، بما في ذلك أسلوب حياة أكثر صحة وتغيير السلوك، والصحة المهنية والبيئية، والابتكار والاستدامة في الصحة العامة وأفضل الممارسات في إدارة الأزمات والكوارث.

وتشمل قائمة الجمعيات والهيئات الصحية الدولية الممثلة في مؤتمر الصحة العامة لهذا العام كلاً من: منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة السنغافورية، والرابطة الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة، والاتحاد الدولي للمستشفيات، ووزارة الصحة العامة القطرية، ووزارة الصحة الكويتية.

وفي مكان آخر من جدول أعمال مؤتمر الصحة العامة اليوم، ناقش البروفيسور فيرنون لي من وزارة الصحة في سنغافورة الأساليب الجديدة للمراقبة والأمراض المعدية، وفي الوقت نفسه قدمت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني من مركز أبوظبي للصحة العامة تحديثاً جديداً حول آخر التطورات المتعلقة بالمراقبة المتكاملة لالتهابات الجهاز التنفسي.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس:

"نحن فخورون بتوحيد سلطات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر الصحة العامة في معرض آراب هيلث، حيث يؤكد هذا الجهد التعاوني التزامنا الجماعي بالتصدي للتحديات الصحية العالمية الملحة، وننتظر بفارغ الصبر خلال الأيام الأربعة المقبلة نتائج المناقشات المثمرة وتبادل الأفكار التي ستشكل بلا شك مستقبل الصحة العامة في منطقتنا".

تشمل المؤتمرات الأخرى في معرض الصحة العربي اليوم كلاً من: مؤتمر طب الطوارئ، الذي استضاف مناقشات قيمة حول قطاع الرعاية الصحية العادلة والحد الأدنى من أفضل المعايير في البيئات الاقتصادية المختلفة في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، في حين حدد مؤتمر الجراحة التطورات الجراحية، مع التركيز على الابتكار التقنيات والممارسات المتطورة والأفق الواعد للذكاء الاصطناعي الطبي.

سيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 من حضور 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات: الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة تعقيم الإمداد المركزي.

تستمر فعاليات معرض آراب هيلث 2024 في مركز دبي التجاري العالمي لغاية يوم الخميس 01 فبراير.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 48 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 29 يناير إلى 01 فبراير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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