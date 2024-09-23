

يتولى مواطنو الدولة 25 في المائة من المناصب الإدارية العليا في الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تُشارك شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، وهي أحد أبرز المطوّرين العقاريين في دبي، في "رؤية" المعرض الإماراتي للوظائف بنسخته لعام 2024 وذلك في إطار التزامها بتحقيق مستهدفات التوطين. وتؤكد مشاركة الشركة في هذا الحدث الرائد، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 24 - 26 سبتمبر 2024، حرصها على اللقاء والتواصل مع المواهب الإماراتية، بما في ذلك المتدربين والخرّيجين الجدد.

وتولي شركة 'الاتحاد العقارية' أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية "مئوية الإمارات 2071" التي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تواكب التغيرات العالمية المتسارعة. ويهدف هذا المعرض الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى تمكين وتعزيز قطاع الأعمال في الدولة بمواهب وطنية فريدة، ما يُعزز الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: "نُعرب عن سعادتنا بأن نكون مساهماً فاعلاً في ترجمة رؤى وتوجيهات القيـادة الرشيدة إلى واقع ملموس. ونؤكّد في 'الاتحاد العقارية' التزامنا بتمهيد الطريق أمام المواهب الإماراتية للتفوق في القطاع العقاري وجميع القطاعات ذات الصلة، وقيادة مسيرة التنمية في الدولة. ويتولّى مواطنو الدولة حالياً أكثر من 25 في المائة من المناصب الإدارية العليا في ’الاتحاد العقارية‘، ما يجسّد التزامنا وتقدّمنا المستمر في تحقيق أهداف التوطين. وتُعتبر مشاركتنا في "رؤية" المعرض الإماراتي للوظائف خير دليل على جهودنا المتواصلة لتوفير فرص عمل نوعية للكوادر الإماراتية".

وتؤدي جهود 'الاتحاد العقارية' في هذا المجال إلى المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل مزدهر للدولة ودفع عجلة النمو في سوق العقارات في دبي.

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