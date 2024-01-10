أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024 عن شراكته مع شركة "أرادَ" للتطوير العقاري للأعوام الثلاثة المقبلة، في خطوة تدعم رواد الأعمال وتترجم الإيمان بتأثيرهم على المستقبل، تأكيداً على التزامها المستمر بتشجيع المواهب الريادية والابتكار، والمساهمة في نمو وتطور منظومة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

دعم ريادة الأعمال من خلال الشراكات الطويلة المدى

ويجسد تعاون "شراع" و"أرادَ" أهمية التكامل على المدى الطويل في عالم الأعمال، حيث تدعم "أرادَ" "منصة التأثير" التي تستضيف فعاليات المهرجان الرئيسة، وتوفر منصة لنخبة من المتحدثين من دولة الإمارات والعالم على مدار يومين، وتقدم رؤى ملهمة حول القطاعات الريادية المتنوعة وتسلط الضوء على دور رواد الأعمال كقادة يسهمون في إحداث التغيير المجتمعي على الصعيدين المحلي والعالمي، تماشياً مع شعار المهرجان "معاً، نرسم المستقبل".

وأشادت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بدعم شركة "أرادَ" لـ"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" ومبادرات "شراع"، قائلة: "إن التزام "أرادَ" هو جزء لا يتجزأ من نجاح المهرجان، ويعكس جهود التعاون المشترك لترسيخ منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات"، مشيرة إلى أن مساهمة "أرادَ" لا تقتصر على قطاع التطوير العقاري فحسب، بل تعكس أهداف المهرجان المتمثلة بإلهام المبتكرين وتعزيز التواصل فيما بينهم، كما سلطت الضوء على التزام "أرادَ" بالاستدامة الذي بدا جلياً في "جائزة الشارقة للاستدامة 2019" المتوافقة مع أهداف المهرجان الرامية لبناء مستقبل مستدام من خلال ريادة الأعمال.

بدوره، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "أرادَ" للتطوير العقاري: "إن (مهرجان الشارقة لريادة الأعمال) واحد من أبرز الفعاليات وأكثرها أهمية على صعيد المنطقة، لأنه يعزز الابتكار والتعاون والأفكار الإبداعية الهادفة لتعزيز الاقتصادات المحلية، فشراكتنا الطويلة المدى مع (شراع) تتوافق مع التزامنا بتمكين المجتمعات وتعزيز تفاعلها وحيويتها وقدرتها على تحقيق الإنجازات التي تمهد الطريق أمام أجيال المستقبل".

تعزيز المشهد التنموي في دولة الإمارات

وأسهمت "أرادَ" للتطوير العقاري بتشكيل المشهد التنموي في دولة الإمارات منذ انطلاقها في العام 2017، برؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" للتطوير، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" للتطوير، حيث أصبحت الشركة أسرع مطور عقاري نمواً وتطوراً والتزاماً بالابتكار والتميز وإثراء المجتمع على صعيد المنطقة.

ويشكل التزام "أرادَ" بدعم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، نموذجاً للتعاون بين الشركات والمنظمات والمؤسسات، ويترجم الدور الأساسي الذي يلعبه الدعم المستمر في تحقيق النجاح وتعزيز نمو المجتمعات والصناعات والعالم.



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نبذة عن "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024"

يشكّل "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024"، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أبرز احتفاء بالابتكار والروح الريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويستضيف نخبة من المؤسسين الرائدين وقادة صناعة الأعمال ورواد الأعمال الواعدين، مقدماً تجربة تفاعلية تسهم في بناء العلاقات وتحفيز الابتكار، ويتضمن المهرجان تسع مساحات، يضم كلٌّ منها منظومة مصغرة تغطي قطاعات أساسية كالتكنولوجيا والاستدامة والاقتصاد الإبداعي، ويوفر منصة للتواصل والتعلم وتوليد الأفكار تجسيداً لشعار دورة العام الجاري "معاً نرسم المستقبل"، ويتيح المهرجان للجمهور فرصة الانضمام إلى المجتمع الريادي يومي 3 و4 فبراير المقبل في مقر "شراع" بـ"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" والمشاركة في رحلة ملهمة إلى عالم ريادة الأعمال، من خلال الموقع الرسمي: www.SharjahEF.com.