



دبي، الإمارات العربية المتحدة، عقدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مؤخراً الدورة الثانية لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية عبر منصة Microsoft Teams، والذي نُظم تحت شعار "رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها"، بحضور سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبمشاركة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في الموارد البشرية في حكومة دبي.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز وصقل مهارات وكفاءات مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في الموارد البشرية في حكومة دبي، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسليط الضوء على التوجهات العالمية التي تؤثر على مستقبل القوى العاملة.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يُجسدّ انعقاد ملتقى الموارد البشرية الثاني لعام 2024 التزامنا بتعزيز مهارات وكفاءات القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي الأفضل استعداداً للتغيرات التكنولوجية المتسارعة. ونُدرك في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها يُعتبر ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو والتنافسية في سوق العمل. ويُمثل هذا الملتقى منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات العالمية والمحلية التي تدعم توجهاتنا في بناء مستقبل مشرق عِماده المعرفة والابتكار، خاصةً في ظل التحديات والفرص التي يطرحها عصر الذكاء الاصطناعي".

وأضاف قائلاً: "نؤكّد في الدائرة التزامنا بتمكين كوادرنا الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا في طليعة قادة التحول الرقمي، والمضي قُدماً في مسيرة دبي نحو التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً في جميع القطاعات، بما يواكب متطلبات العصر ويُلبّي احتياجات المستقبل ويعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز تنافسيتها، لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم".

برنامج الملتقى

خلال الملتقى، قدّم سعادة الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، عرضاً تقديمياً بعنوان "رفع وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي". وتناول العرض التوجهات العالمية التي تؤثر على مستقبل القوى العاملة من قبيل التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتوجه من التعيين للوظائف للتعيين للمهارات، والاقتصاد الأخضر والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور أداور القيادة، والموارد البشرية المدفوعة بالبيانات. وشهد العرض أيضاً تسليط الضوء على أهمية تعزيز مهارات القوى العاملة لمواكبة التحولات الرقمية.

ومن جهةٍ أخرى، قدّمت السيدة مريم السويدي، نائب أول رئيس الخدمات المشتركة في شركة أدنوك للغاز الحامض، عرضاً تقديمياً تفصيلياً بعنوان "أكاديمية أدنوك: مراحل تطوير ورفع كفاءة القوى العاملة"، حيث استعرضت تجربة أدنوك في تطوير مهارات موظفيها، مسلطةً الضوء على الاستراتيجيات المبتكرة التي تتبعها الشركة في مجال التعلم المستمر وتطوير المهارات لضمان تنافسيتها واستدامة النمو الاقتصادي.

وتناول الملتقى أيضاً موضوع "المهارات المطلوبة في المستقبل"، ومنها المهارات والكفاءات الأساسية، والمهارات الفنية والمتخصّصة، ومهارات الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية الأساسية، وعقلية التعلّم مدى الحياة، ورشاقة التعلّم.

إحصائيات وتحليلات

واستعرض الملتقى إحصائيات من تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، حيث أشار إلى أن 42 في المائة من مهام العمل ستتم أتمتها بحلول 2027، وأن 44 في المائة من مهارات القوى العاملة ستتغير خلال الخمس سنوات المقبلة. كما تمّ التطرق إلى أهمية رفع المهارات وإعادة تشكيلها لمواجهة التغيرات السريعة في سوق العمل.

ويُجسّد انعقاد هذا الملتقى التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل دبي الأفضل استعداداً للتغيّرات التكنولوجية ومواصلة الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد خبرات ومهارات متخصصة تدعم مسيرة التقدم التكنولوجي العالمي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا