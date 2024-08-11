دبي، الإمارات العربية المتحدة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق التوجيهات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات، وعلى ضوء "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ الذي شهدت دولة الإمارات المصادقة عليه خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر-ديسمبر 2023 ووضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، نلتزم بإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة، وإشراكهم في جهود التنمية المستدامة الشاملة وتسريع انتقال الطاقة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وانسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ندعم تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة اقتصادياً، وتطوير مهاراتهم علمياً، وترسيخ هويتهم وطنياً، وتعزيز مساهماتهم مجتمعياً، وتفعيل دورهم لتمثيل بلادهم دولياً، ونوفر كافة المقومات التي تمكّنهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وامتلاك مهارات المستقبل، لمواصلة تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي."

وأضاف معالي الطاير: "تضم الكوادر البشرية في الهيئة 2831 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً. ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2062 شاباً وشابة. ونلتزم بصقل مهارات الشباب وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والقطاعات المتقدمة والواعدة. ولدينا العديد من البرامج المبتكرة التي نقدمها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية وأكبر الجامعات ومراكز البحوث حول العالم، ومنها "الباحث"، "شباب الطاقة النظيفة"، "تطوير للتعاون البحثي"، "سفراء الشباب للاستدامة" الذي أطلقناه بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، "شباب الطاقة النظيفة"، مسابقة "هاكاثون الطاقة النظيفة"، و"التواصل من أجل الطاقة النظيفة"، إلى جانب برامج الشهادات المهنية والدورات التدريبية والحلقات الشبابية والبرامج التي تعزز الصحة وجودة الحياة، وكافة الفعاليات النوعية التي ينظمها مجلس شباب الهيئة. ويسهم "مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي" وأكاديمية الهيئة في دعم جهودنا لتأهيل الشباب المواطن أكاديمياً في القطاعات الفنية والهندسية والمهنية ومختلف التخصصات الفنية."

-انتهى-

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