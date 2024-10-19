اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) مشاركتها في النسخة الرابعة والأربعين من أسبوع جيتكس جلوبال 2024، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري. وتم في اختتام فعاليتها تكريم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وذلك على منصة الحكومة الرقمية، التي ضمت 37 جهة اتحادية.

ويشكل معرض جيتكس نافذة مهمة للهيئة، حيث تسعى من خلاله إلى استكشاف الأفكار المستقبلية وتعزيز الابتكار في مسار التحول الرقمي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تمكين هذا التحول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز التكامل الحكومي لتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية الشاملة.

وفي ختام مشاركتها في أسبوع جيتكس جلوبال 2024، كرمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين، وأثنت على دورهم المحوري في تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم أهداف الحكومة الرقمية وتدعم مسيرة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات.

كما أشادت تدرا بالإنجازات التي حققها تعاون ودعم الشركاء في مجالات متعددة، تشمل تحسين كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتبني أحدث الابتكارات التقنية. وجاء هذا التكريم تعبيراً عن تقدير الهيئة للشركاء الاستراتيجيين الذين كانوا دائماً في طليعة الداعمين لتوجهات التحول الرقمي والذين لعبوا دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية الرقمية في الدولة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة نحو المستقبل الرقمي المستدام.

وقد عرضت الهيئة حزمة استثنائية من المشاريع الابتكارية التي شهدت إقبالا واسعاً من الجمهور للاطلاع عليها. وعكست المشاريع والتقنيات المقدمة التزام تدرا وإيمانها بأهمية التحول الرقمي والابتكار في تعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، حيث ركزت المشاريع على دور رقمنة الحياة في تيسير الخدمات وتعزيز الكفاءة، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي متكامل ومبتكر.

ومن بين هذه المشاريع، التوأمة الرقمية في قطاع الحكومة الرقمية، وصائد الاحتيال الرقمي، وتقنية الجيل السادس (6G)، وأثر الحكومة الرقمية، والتوأمة الرقمية في قطاع الاتصالات، والشبكة الرقمية الاتحادية ((FedNet، والممكنات الرقمية، وإيكولاب، والخدمات الرقمية، وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

تجسد هذه المشاريع رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار والتطور في الحياة الرقمية، مما يعكس التزامها برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، في خطوة نحو تعزيز الريادة والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.

نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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