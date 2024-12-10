أبوظبي/ شهد اليوم الأول من مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024" ختامًا ناجحًا بحضور الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بمشاركة قادة الفكر في الصناعة العالمية رؤاهم الثاقبة حول مستقبل البيتكوين والتقنيات المرتبطة به.

وبصفته أكبر مؤتمر عالمي مخصص لتبني البيتكوين وتقنيات البلوك تشين، يُعد تنظيم هذا الحدث في مركز أدنيك أبوظبي خطوةً نوعيةً تُبرز مكانة أبوظبي كمركز ريادي لاستضافة الفعاليات الكبرى في المنطقة، حيث يغطي المؤتمر مواضيع متنوعة تشمل الابتكارات المصرفية والمالية، وديناميكيات التعدين واستخدام الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، ما يعزز دوره في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتميزت فعاليات اليوم الأول بجلسة حوارية شيقة استضافت تشانغبينغ جاو، مؤسس أكاديمية Giggle، حيث تناول صعود البيتكوين كأصل ذي قيمة وظيفية، متوقعًا أن تتبنى الدول العملات الرقمية كأصول احتياطية، وأن تصل نسبة اعتماد البيتكوين بين السكان إلى 20% قريبًا مع زيادات ملحوظة في المستقبل.

وفي جلسة نقاش بعنوان "كيف تشكل الدول الإطار التنظيمي للبيتكوين"، شارك خبراء عالميون، من بينهم إيرينا هيفر من Neos Legal، وفيشال ساشيندران من Binance، وسودهو أرموجام من M2، وأيه جي نيلسون من Rain، حيث استعرضوا ريادة دولة الإمارات في وضع أطر تنظيمية تدعم الابتكار وتبني الثقة، إلى جانب دور البحرين القيادي في هذا المجال، مع تسليط الضوء على أهمية تثقيف المستهلكين حول فوائد ومخاطر العملات الرقمية لزيادة التبني العالمي.

كما تضمنت الفعاليات جلسة بعنوان "البيتكوين والمؤسسات ومستقبل العملات الرقمية"، حيث استعرض لوكاس إنزرزدورفر-كونراد من Bitpanda كيف أصبح البيتكوين جزءًا من استراتيجيات الشركات الكبرى، مع الإشارة إلى جهود Bitpanda في مساعدة المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط لتقديم خدمات جديدة للعملات الرقمية.

وفي جلسة مستوحاة من عالم الرياضة بعنوان "لاعبو NFL والبيتكوين"، ناقش نجوم كرة القدم الأمريكية السابقون، مات باركلي، ومحمد سانو، وأنطونيو براون، كيف أن القيم مثل العمل الجاد والتطور المستمر تتماشى مع الإمكانات طويلة الأجل لنمو قيمة البيتكوين.

وتحدث ستار شو، الرئيس التنفيذي ومؤسس OKX، في جلسة حوارية حول استراتيجية شركته في استخدام شراكات مبتكرة، مثل تعاونها مع فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1، لجذب مستهلكين جدد عبر تسليط الضوء على الاستقلالية والملكية الذاتية.

وفي جلسة بعنوان "واقع البيتكوين في الإمارات"، استعرض المشاركون، ومن بينهم بروس فنتون من Chainstone Labs، وباسل العسكري من MidChains، وعبدالله الظاهري الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين أبوظبي، وأودي قمال من Zawda، التطور السريع الذي تشهده دولة الإمارات في تبني تقنيات البيتكوين، مع مناقشة أهمية التعليم ومرونة اللوائح التنظيمية التي تدعم تدفق المستخدمين الجدد.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا جلسة مميزة حول "لماذا تتجه الدول إلى البيتكوين"، حيث ناقش خبراء بارزون من بينهم مروان الزرعوني من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والأمير فيليب من صربيا، أهمية وضع تنظيمات تركز على المنصات وليس على الأصول، وإمكانات الاستفادة من تعدين البيتكوين في استغلال فائض الطاقة.

وألقى نيك نيومان من Casa كلمة رئيسية تحدث فيها عن كيفية تفوق البيتكوين على الذهب كمخزن للقيمة وأصل احتياطي عالمي، مشددًا على أهمية الحفظ الذاتي للأصول الرقمية لضمان استقلاليتها.

يوُعقد مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز أدنيك أبوظبي بتنظيم مشترك بين مجموعة أدنيك وشركة BTC Inc. ويُعد الحدث محطة بارزة في توسع أكبر مؤتمر عالمي للبيتكوين نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعرف ببيئتها الاستثمارية الديناميكية والجاذبة.

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