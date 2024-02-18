• الغرير للأغذية تشارك للمرة الـ 37 في الحدث السنوي الذي يعدّ أكبر معرض تجاري للأطعمة والمشروبات في العالم

• معرض جلفود فرصة متميزة للغرير للأغذية للتواصل مع أصحاب الرؤية المشتركة لتوسيع آفاق الابتكار في قطاع الأغذية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الغرير للأغذية التابعة لشركة الغرير للاستثمار، عن مشاركتها للمرة الـ37 في معرض جلفود الذي يقام في الفترة من 19 - 23 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تهدف الشركة الرائدة في تصنيع وتوريد المنتجات الغذائية عالية الجودة، إلى التعريف بنهجها المبتكر في معالجة الأغذية وتوزيعها، واغتنام الحدث العالمي للتواصل مع أصحاب الرؤى المشتركة واستكشاف فرص التعاون في توسيع آفاق الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية.

ويعدّ معرض جلفود السنوي أكبر معرض تجاري للأغذية والضيافة في العالم، حيث يربط مجتمع الأغذية العالمي للمشاركة في حوارات غنية ومهمة ومناقشة الاتجاهات والتطورات الجديدة في صناعة الأغذية والمشروبات.

وتعليقاً على المشاركة، قال تورجوت ييجيناجا، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد: "تعتبر الغرير للأغذية معرض جلفود فرصة ثمينة للتواصل مع الشركاء والزملاء في الصناعة، والتعلم من مجتمع الأغذية العالمي الحيوي الذي يشارك في المعرض، والتفاعل مع أصحاب الرؤى المشتركة. جلفود منصة رائدة تتيح لنا فرصة التواصل مع اللاعبين الرئيسيين، وتبادل الأفكار والخبرات، والتعمق في أحدث التطورات والاتجاهات في مجال تكنولوجيا الأغذية، وسيسهم تواصلنا معهم ومواكبة ابتكارات صناعة الأغذية في ضمان بقائنا في طليعة القطاع عبر تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة لعملائنا الكرام في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن شركة الغرير للأغذية ساهمت خلال العام الماضي بشكل فاعل في تعزيز قطاع الأغذية في المنطقة ورفع مستوى المنتجات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في دفع الجهود باتجاه تحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة. وتضمنت مشاريع الغرير توقيع اتفاقية تأجير أرض لمدة 50 عاماً مع "كيزاد" التابعة لمجموعة أبوظبي للموانئ، لتأسيس ثلاثة مشاريع ضخمة لتصنيع الأغذية بقيمة تتجاوز مليار درهم إماراتي. وكجزء من هذه الصفقة، ستقوم شركة الغرير للأغذية بإنشاء أول مصنع من نوعه لمعالجة النشا في المنطقة، بالإضافة إلى واحد من أفضل مراكز إنتاج "الفروج" في الدولة من حيث السعة. كما تشارك الغرير للأغذية في مركز أبوظبي للأغذية – منطقة كيزاد، وهو سوق مصمم خصيصاً لتعزيز وتسهيل تجارة المواد الغذائية المحلية والدولية.

كما سجلت الشركة رقماً قياسياً جديداً قبل نهاية عام 2023 بقليل، عندما سجل قسم زيت الطعام سحق ما يزيد على 37895 طناً من البذور خلال العام، الأمر الذي أكّد كفاءة الشركة وحجمها وقدرتها ورسّخ ريادتها في قطاع الأغذية.

وتحرص الغرير للأغذية -من خلال التزامها بالابتكار والتميز- على المساهمة في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التقدم في تكنولوجيا الأغذية واستكشاف آفاق وفرص التعاون مع قادة الصناعة. وتلتزم الغرير للأغذية بالحفاظ على مكانتها في طليعة قطاع الصناعات الغذائية لتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة.

تفضل بزيارة جناح الغرير للأغذية الموجود في (C8-10) في القاعة 8 ضمن مركز دبي التجاري العالمي، للاطلاع على فرص التعاون واستكشاف منتجاتهم المبتكرة ومعرفة المزيد عن رؤيتهم لمستقبل غذائي آمن ومستدام.

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