المحترفون يستعرضون إبداعاتهم ومهارتهم أمام آلاف المختصّين والمهتمّين

استكشاف أحدث الاتجاهات والأفكار في مسابقات التصميم والابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعدّ معرض "عالم القهوة 2024"، أحد أبرز الفعاليات المرتقبة في صناعة القهوة، لاستضافة بطولتين وطنيّتين فريدتين للمحترفين في القطاع؛ هما "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" و"البطولة الوطنية لفن اللاتيه"ومن المُقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 23 يناير المُقبل 2024، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية.

تُعدّ "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" مسابقة فريدة تجمع أمهر محترفي إعداد وتقديم القهوة في الدولة تحت سقفٍ واحدٍ لاستعراض مواهبهم وقدراتهم أمام آلاف الخبراء والمختصين والهواة؛ ويقوم فريق من المحكّمين الدوليين بتقييم مشاركات المتسابقين بناءً على عدة معايير، بما في ذلك جودة المشروبات، وطريقة التقديم، والإبداع، والكفاءة الفنية. وتهدف البطولة إلى تسليط الضوء على مهنة "الباريستا" والترويج للتميّز في صناعة القهوة من خلال إتاحة الفرصة للمحترفين لإظهار مهاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال. ويأتي انعقاد بطولة "الإمارات الوطنية للباريستا" تمهيدًا لإقامة "البطولة العالمية للباريستا" التي تُعدّ إحدى أبرز مسابقات القهوة العالمية، حيث يتأهل الفائزون بمختلف البطولات الوطنية للباريستا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه البطولة العالمية.

في إطار "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا"، يُمنح كلّ متنافس 15 دقيقة لتقديم عرض حماسي مميّز على أنغام الموسيقى لإبهار لجنة التحكيم بمشروبات القهوة التي تلائم جميع الأذواق، بما في ذلك الإيسبريسو والقهوة الأصلية والقهوة بالحليب؛ وتتولى لجنة التحكيم تقييم المشاركات وفقًا لقواعد ولوائح ومعايير التحكيم الخاصة بـ"بطولة العالم للباريستا".

من جهةٍ أخرى، تُقام"البطولة الوطنية لفن اللاتيه" التي تبرز القدرات الفنية والإبداعية للباريستا في إعداد اللاتيه؛ وتتولى لجنة تحكيم تقييم المشاركات بناءً على السمات البصريّة والإبداعية، مع التركيز على التباين في الأنماط والأداء العام؛ وتعتمد هذه البطولة الوطنية قواعد ولوائح ومعايير التحكيم الخاصة المتّبعة في فعاليات القهوة العالمية.

إبداع وشغف

وفي هذا الصدد قال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة في الإمارات: "يسرّنا تنظيم هاتين البطولتين ضمن النسخة الثالثة لمعرض عالم القهوة 2024، ما يؤكد التزامنا بتكريم أصحاب المهارات والمبدعين، وحرصنا على زيادة التنافسية والتبادل الثقافي بين "الباريستا"؛ كما تعكس هذه البطولات والمسابقات رؤيتنا لتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للابتكار والتميّز في صناعة القهوة، وتوفير منصة مهمّة للموهوبين لإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال، فضلاً عن تحسين أساليب ومهارات "الباريستا"، وتعزيز تجربة عشّاق القهوة".

من جهتها قالت شوق بن رضا، مديرة معرض عالم القهوة: "نتطلّع لانطلاق الفعاليات والبطولات والمسابقات المثيرة التي يضمّها المعرض، للاستمتاع بابتكارات الباريستا، واستكشاف الاتجاهات والأفكار الجديدة التي سوف تشكّل مستقبل صناعة القهوة في المنطقة والعالم"، ولا شك أن المشاركات المتميّزة للمحترفين والخبراء والشركات العالمية من حول العالم، وتنوّع الثقافات التي يضمها المعرض، سوف تُسهم في تطوّر هذا القطاع الحيوي، خاصةً وأن دولة الإمارات تضم عددًا من أبرز سلاسل المقاهي العالمية، بينما تحتل دبي مكانة رائدة على مستوى المنطقة في مجال الابتكار في صناعة القهوة".

استشراف المستقبل

وعلى هامش فعالياته، يُنظّم معرض عالم القهوة 2024 مسابقتي "جوائز تصميم القهوة" و"أفضل منتج جديد". وتهدف المسابقتان إلى الاحتفاء بالابتكار، وتعزيز التعاون والشراكة بين العارضين والزوّار المتخصصين، واستكشاف ملامح مستقبل قطاع القهوة. وتهدف مسابقة "جوائز تصميم القهوة" التي تقام هذا العام تحت شعار "احتفل بالتصميم في عالم القهوة" إلى تسليط الضوء على التصاميم الملهمة في صناعة القهوة، بدايةً من التغليف وتصميم شعار العلامات التجارية، إلى المعدات وتصميم ديكورات المساحات؛ وتتولّى لجنة من الخبراء تقييم جميع التصاميم المشاركة وفق معايير صارمة. أمّا مسابقة "أفضل منتج جديد" التي تنعقد تحت شعار "احتفل بالابتكار في صناعة القهوة"، فتُسلّط الضوء على الابتكارات والمنتجات الجديدة ذات القيمة العالية في قطاع القهوة.

ويضمّ المعرض كذلك مجموعةٍ من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك جناح "روسترز فيلدج" وجناحا "كابينغ روم" و"برو بار"؛ وتتضمّن فعاليات المعرض كذلك تنظيم مجموعة من الجلسات الحواريّة وورش العمل المتخصصة حول الاستدامة، وأفضل أساليب استغلال الموارد والممارسات المستدامة التي تجسّد التزام مجتمع القهوة عالميًا بالإنتاج المسؤول.

يُعدّ معرض عالم القهوة الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 – 23 يناير 2024 في قاعات زعبيل 4، 5، 6 الوجهة المثالية لمحبي القهوة والخبراء والمتخصّصين والمهنيين العاملين في هذا المجال في المنطقة، ويُوفّر فرصة فريدة للتواصل مع مجتمع القهوة العالمي، واكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة، وتبادل الخبرات والمعارف، والتواصل مع المتخصصين والروّاد في القطاع. وسوف تستقطب فعاليات المعرض المختلفة أشهر الخبراء والروّاد في صناعة القهوة وأصحاب المقاهي والباريستا.

ويمكن للراغبين في زيارة المعرض؛ التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://dubai.worldofcoffee.org/visitor-registration.

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