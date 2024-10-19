اختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024" بحضور آلاف الزوار لمنصة المؤسسة للاطلاع على أحدث المشاريع الرقمية التي تم إطلاقها، حيث أعلنت المؤسسة عن تدشين بوابة "تصريح" الرقمية لإصدار التصاريح الأمنية حيث يعكس المشروع رؤيتها نحو التحول الرقمي المبتكر لخدمة المتعاملين.

وحظيت منصة المؤسسة باهتمام واسع من الحضور والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا الذين تفاعلوا مع الحلول الرقمية التي تم استعراضها، والتعرف على أبرز الخدمات المقدمة.

من جانبه، صرح سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المشاركة في "جيتكس جلوبال 2024" تأتي في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في جميع عملياتها، وأضاف: "إن المشاريع التي أطلقتها المؤسسة في هذا الحدث العالمي تعكس استراتيجيتنا المستقبلية في تقديم حلول ذكية تساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية."

وأشار النيادي إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال المعرض مع شركات عالمية رائدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يدعم توجهات الإمارة نحو الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في استثمارها في التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل، مشدداً على أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رؤية دبي كمدينة ذكية ورائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وفي سياق متصل، وقع كل من سعيد البناي، مدير خدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز"، التابعة لمجموعة "إي آند" (&e) الإماراتية، مذكرة تفاهم مشتركة يتم بموجبها عقد ورش عمل وجلسات لتبادل المعرفة بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، الاستدامة/إنترنت الأشياء، وإعادة هندسة العمليات التجارية.

ومن جهته، صرح سلفادور أنجلادا قائلاً: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لدفع عملية التحول الرقمي من خلال إطلاق مبادرات رئيسية تعكس التزامنا المشترك بتعزيز القدرات التكنولوجية والكفاءة التشغيلية لـPCFC، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً لدبي. هذه المذكرة لا تؤكد فقط التزامنا بتعزيز النمو الرقمي، بل تسلط الضوء أيضاً على دورنا كشريك تكنولوجي موثوق في تشكيل مستقبل القطاع العام في دبي".

واختتمت المؤسسة مشاركتها في المعرض باستضافة كبار المسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة دبي والدبلوماسيين وطلبة المدارس والجامعات.

-انتهى-

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