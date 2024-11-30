في احتفالية مميزة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حصد معهد دبي القضائي جائزة "درع التميز للتدريب القضائي العربي" لعام 2024، والتي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية سنوياً لأحد المعاهد العربية القضائية المتميزة وفق معايير محددة، كان من أهمها بيان الدور الريادي الذي يؤديه المعهد على المستوى العربي في مجال التدريب القضائي وتبادل الخبرات الفنّية مع المعاهد الأخرى، إلى جانب نشر التجارب الدولية وتعميمها على الدول العربية. وقد تسلّمت الجائزة سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، بحضور عدد من وزراء العدل العرب وكبار الشخصيات القانونية والقضائية من مختلف الدول العربية.

وبهذه المناسبة، أعربت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، معتبرةً أنه نتاج عمل وجهد دؤوبين، وأن الدرع ليس مجرد وسام يُضاف إلى سجل إنجازات وجوائز المعهد، بل هو شهادة تقدير من جهة رفيعة تُعنى بتطوير الفكر القانوني الخلاق وتعزيز الأداء القضائي في العالم العربي.

وأضافت مدير عام المعهد: "إن حصد معهد دبي القضائي لهذه الجائزة يعكس الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات مثالاً رائداً نفخر ونفاخر به بين شعوب ودول العالم".

إنّ ما حققه المعهد من ريادة في مجال التدريب القانوني والقضائي عبر الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون الجاد والمبتكر وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي، لهو مبعث فخر لجهد وفكر أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت البدواوي أن هذا التكريم يُجسد التعاون المثمر بين المؤسسات القضائية العربية، ويُعزز من قيمة العمل المشترك وتبادل الخبرات، ما يزيد من ثراء المعرفة القضائية في مختلف الدول العربية، مشيرةً إلى التزام المعهد بمواصلة تقديم الأفضل وتعزيز الشراكات البناءة مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وكافة معاهد التدريب القضائي في الدول العربية الشقيقة. كما وجَّهت سعادتها خالص الشكر والتقدير لفريق العمل في معهد دبي القضائي لدوره المتميز في إنجاز وتحقيق أهداف المعهد ورؤيته الاستراتيجية.

وأكدت عزم المعهد على تحقيق المزيد من النجاحات في مسيرته المشتركة مع شركائه على المستويين الإقليمي والعالمي بفضل العمل الجماعي لتعزيز مفاهيم العدالة والارتقاء بالمنظومة القضائية العربية التي تضاهي أرقى المستويات العالمية.

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