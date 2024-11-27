الرياض، المملكة العربية السعودية: افتُتح اليوم معرض هوريكا الرياض 2024 في دورته الثالثة عشر بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور شخصيات أبرزها الاستاذة ميادة بدر، الرئيسة التنفيذية "لهيئة فنون الطهي"، وصاحب السمو الامير الوليد بن ناصر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مكاتفة"، ,وحشد من السفراء و كبار رجال الاعمال في المملكة.

بالتزامن مع هوريكا، يُقام معرض الشوكولاتة والحلويات في دورته الثانية، مضيفًا طابعًا فريدًا يجمع بين فنون الحلويات والشوكولاتة، وكذلك مسابقة نخبة الطهاة السعوديين، مُعززًا بذلك مكانته كأبرز فعالية في الضيافة والأغذية والمشروبات بالمملكة. يُقام هذا الحدث بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، الشريك الاستراتيجي لهوريكا، ويستقطب كبار المحترفين والعلامات التجارية العالمية على مدار ثلاثة أيام حتى 27 نوفمبر.

هوريكا في نسخته لهذا العام هو الأضخم على الإطلاق، حيث يمتد على مساحة 29,000 متر مربع ويستضيف أكثر من 400 عارض يمثلون 20,000 علامة تجارية من 48 دولة في 8 أجنحة دولية، مما يعكس التنوع الثقافي والابتكار في مجال الضيافة والأغذية والمشروبات.

خلال اليوم الافتتاحي للمعرض، تم تكريم ميادة بدر، الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة السعودية، تقديرًا لجهودها المتميزة في تعزيز الثقافة الغذائية والفنون الطهوية.

كما شملت فعاليات اليوم الأوّل مجموعة متنوعة من المسابقات والعروض وورش العمل، بما في ذلك مسابقات الطهي، وتحضير القهوة، وتصميم الموكتيلات، التي جذبت 100 مشارك من المملكة والعالم لعرض مهاراتهم أمام لجان تحكيم دولية.

على مدار الأيام الثلاثة، سيبرز معرض الشوكولاتة والحلويات بأكثر من 40 فعالية متميزة، حيث سيعرض كبار طهاة الحلويات أحدث إبداعاتهم ووصفاتهم الرائعة، مشاركين خبراتهم وأحدث الصيحات في عالم الشوكولاتة والحلويات. كما سيوفر المعرض فرصة للطهاة للتنافس في مسابقات يحكمها طهاة مرموقون عالميًا.

إضافة إلى ذلك، تشهد هذه النسخة تقديم The Talks، سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تناقش مجموعة واسعة من المواضيع الراهنة، بمشاركة نخبة من الخبراء في المجال.

وخلال الأيام القادمة، سيتنافس المشتركون في "نخبة الطهاة السعوديين" في تحدي المطبخ السعودي بطريقة غير مسبوقة، أمام لجنة تحكيم مكونة من أربعة أشخاص حائزين على جائزة أفضل عامل في فرنسا Meilleurs Ouvriers de France، وهم فيليب برتران، جوناثان موجل ، جوزيف فيولا، وجاك رولانسي.

تستمر الفعاليات لليومين القادمين، موفرةً فرصًا إضافية للزوار لاستكشاف الابتكارات والمشاركة في الفعاليات المقررة. معرض هوريكا الرياض ومعرض الشوكولاتة والحلويات يُمثلان المنصة المثالية للتواصل بين الخبراء وبناء الشراكات الاستراتيجية، مما يعزز مكانة الرياض كمركز رائد لمجالات الضيافة والأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي والعالمي.

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