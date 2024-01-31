• البطولة الافتتاحية الوحيدة في المنطقة ضمن سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2024 تقام يومي 8 و9 مارس في حلبة مرسى ياس

• البطولة تعد الانطلاقة الرسمية لموسم التأهل للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس، وتستقطب نخبة الرياضيين المحترفين في العالم.

• توقعات بمشاركة الآلاف من مختلف الفئات العمرية في السباقات المجتمعية.

الإمارات العربية المتحدة: تستضيف أبوظبي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون لعام 2024، وذلك يومي 8 و9 مارس 2024، عقب النجاح الباهر الذي حققته أبوظبي في استضافة نهائيات البطولة العالمية عام 2023، وتعد البطولة المرتقبة الفعالية الوحيدة ضمن البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تتجه إلى يوكوهاما في اليابان، وكالياري في إيطاليا، وهامبورغ في ألمانيا، ومونتريال في كندا، ومن ثم النهائيات في ملقا بإسبانيا.

واستمراراً لترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة وسمعتها المرموقة كوجهة للفعاليات الرياضية الدولية في المنطقة، ينظّم مجلس أبوظبي الرياضي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون في حلبة مرسى ياس عبر مساراته المختلفة، لينهي الرياضيون سباقهم عند خط البداية لسباقات الفورمولا1 أمام المدرج الرئيسي في الحلبة الشهيرة.

ومن المتوقع أن تستقطب الجولة أفضل الرياضيين في العالم ممن سيتنافسون على النقاط المؤهلة للفعاليات الأولمبية والبارالمبية استعداداً لأولمبياد باريس الصيف القادم، حيث يتنافس أكثر من 270 رياضياً من المحترفين وأصحاب الهمم والآلاف من أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تصميم جديد مميز لميداليات البطولة للعام 2024، حيث تحمل الميداليات الفريدة رسماً يجسد حلبة مرسى ياس للفورمولا1 ورسم الكرة الخاص ببطولة العالم للترايثلون، وهي تجسد 3 محاور من النقاط التسع للتوازن الديناميكي التي يشارك فيها جميع الرياضيين: السباحة وركوب الدراجات والجري؛ الذهن والجسد والروح، الأرض والهواء والماء.

من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "يسرنا استضافة الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة العالم للترايثلون مجدداً في العاصمة الإماراتية في شهر مارس المقبل والتي تمثل الانطلاقة الرسمية لموسم الترايثلون للعام 2024، بمشاركة نخبة من الرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، ما يعد تأكيداً على مكانة أبوظبي المرموقة كوجهة فريدة لكبرى المنافسات الرياضية الدولية."

وأضاف: "كما نرحب بالرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم في الفعاليات المجتمعية، ولا شك في أن إضافة السباقات المجتمعية الفردية للجري أو الدراجات الهوائية إلى جانب فعاليات الترايثلون ستجعل من هذه الجولة مناسبة استثنائية تتيح الفرصة للجميع للمشاركة في مختلف فئات السباق بالشكل الذي يتناسب وقدراتهم البدنية".

وإلى جانب سباقات المحترفين، يشارك الآلاف من الرياضيين والدراجين والعدائين في الفئات العمرية وفئة الصغار في السباقات المجتمعية، حيث يتضمن جدول الفعالية 15 فئة للسباقات المجتمعية التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، إلى جانب السباقات المخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم. ومن الإضافات الشيقة لنسخة عام 2024 هي السباقات المجتمعية الفردية للجري أو الدراجات الهوائية،

والتي تتيح للعدائين والدرّاجين فرصة المشاركة في هذه الجولة العالمية للترايثلون.

كما تعود قرية المشجعين في منطقة الصيانة في حلبة مرسى ياس هذا العام أيضاً لتستقبل الجمهور يومي الجمعة والسبت 8 و9 مارس، وتقدم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب الزوار من مختلف الأعمار.

ومن المرتقب أن تشهد الفعالية يومين حافلين بالمنافسات الشيقة على مستوى المحترفين والهواة والمشاركة المجتمعية، ويمكن الاطلاع على الجدول الكامل للسباقات هنا.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في السباقات المجتمعية، يرجى زيارة الرابط: abudhabi.triathlon.org.

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حول بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون

يُقام سباق أبوظبي يومي 8 و9 مارس في حلبة مرسى ياس، وهو الحدث الأول من بطولة العالم للترايثلون في عام 2024، حيث يشهد مشاركة أبرز الأبطال والرياضيين في منافسات الترايثلون، ومن ضمنهم أبطال العالم والأبطال الأولمبيين وأبطال الألعاب البارالمبية وأبطال الكومنولث.

بالإضافة إلى مشاركة نخبة الرياضيين في العالم وأبطال الألعاب البارالمبية، فإن الحدث المرموق الذي يقام على مدار يومين، يقدم أيضاً فرصة للمجتمعات المحلية والأوسع من أجل المشاركة في المنافسات بالنسبة للرياضيين الهواة المشاركين لأول مرة أو المتمرسين من أصحاب الخبرة في رياضة الترايثلون، فإن الجدول يتضمن فئات عمرية مختلفة، الأمر الذي يمنح الأفراد بمختلف قدراتهم فرصة فريدة للمشاركة في الحدث إلى جانب كبار النجوم والأبطال العالميين.

وهذه هي المرة التاسعة التي تستضيف فيها أبوظبي مرحلة من هذه البطولة التي تضم أيضاً يوكوهاما وكالياري ومونتريال وهامبورغ ومالقة.

نبذة عن مجلس أبوظبي الرياضي:

يتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية. وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

يؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.