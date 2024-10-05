الشارقة، تنظم "هيئة الشارقة للكتاب" في مقرها يوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر، عند العاشرة والنصف صباحاً، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ43 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" التي تقام في الفترة 6 - 17 نوفمبر بـ"مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "هكذا نبدأ"، والدورة الـ14 من "مؤتمر الناشرين التي تقام في الفترة 3 - 5 نوفمبر.

ويكشف المؤتمر عن قائمة ضيوف المعرض وأجندة فعالياته التي تحتفي هذا العام بالمملكة المغربية، ضيف شرف دورة العام الجاري من المهرجان، إلى جانب استعراض برنامج فعاليات الطفل، ومحطة التواصل الاجتماعي وركن الطهي، بالإضافة إلى "مؤتمر المكتبات" و"منحة الترجمة" و"جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب" 2024.

كما يعلن المؤتمر عن دور النشر المشاركة في الدورة الـ14 من "مؤتمر الناشرين" الذي يناقش واقع صناعة النشر والتحديات التي تواجهها والحلول العملية للتغلب عليها، في مجموعة من الندوات وورش العمل التي تتيح للمشاركين فرصة الاستفادة من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بـ"جائزة الشارقة لحقوق النشر".

وتوجه "هيئة الشارقة للكتاب" الدعوة للكتّاب، والناشرين، وممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والإعلامية، لحضور المؤتمر الصحفي الذي يتيح لهم فرصة التعرف على مستجدات المعرض والمؤتمر.

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