دبي: شهدت دبي انعقاد النسخة الأولى من قمة تأثير الرياضة 2024، التي جمعت أكثر من 200 من الشخصيات العالمية البارزة وصنّاع القرار، بهدف تعزيز دور الرياضة كأداة للتغيير في مجالات الاستدامة، العمل المناخي، وصحة الإنسان. أقيمت القمة بحضور معالي الشيخ سهيل بن بطي بن سهيل آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الذي أكّد أهمية الرياضة كجسر للتواصل والعمل المشترك بين الأمم لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه العالم. وتحت رعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة،

منصة عالمية للحوار والتغيير

احتضن الحدث، الذي أقيم في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات البارزة التي سلطت الضوء على الابتكار والاستدامة في الرياضة.

ومن بين أبرز الفعاليات:

جلسة حوار وزارة الرياضة الإماراتية : جلسة مميزة نظمتها أكسفورد SDG قمة تأثير الرياضة لتقديم نماذج ريادية في الاستدامة .

جلسة مميزة نظمتها أكسفورد قمة تأثير الرياضة لتقديم نماذج ريادية في الاستدامة مشاركة منظمات عالمية مثل ماكلارين للسباقات وديلويت و Sail GP ، التي عرضت استراتيجياتها في الابتكار البيئي .

، التي عرضت استراتيجياتها في الابتكار البيئي جلسة Moneyball Talk ، التي تناولت مستقبل رعاية الاستدامة في الرياضة بمشاركة خبراء من مؤسسات ريادية .

، التي تناولت مستقبل رعاية الاستدامة في الرياضة بمشاركة خبراء من مؤسسات ريادية حلقة نقاش قوة اللاعبين، التي شارك فيها رياضيون بارزون لاستعراض دورهم المتنامي في إحداث تغيير إيجابي .

وفي هذا السياق أعرب مايك فورد، المؤسس المشارك للقمة، عن فخره بنجاح الحدث، قائلاً:

"الاستجابة الواسعة تؤكد أن الرياضة تمتلك القوة لدفع عجلة التغيير. نحن متحمسون لإطلاق النسخة القادمة خلال تحدي دبي للياقة 2025."

وأكد شون موريس، المؤسس المشارك: "القمة قدمت منصة حقيقية لتعزيز الشراكات وتطوير مبادرات رياضية تسهم في مستقبل مستدام."

اختتمت القمة بحفل عشاء كبير، الذي شهد إعلان التزام المشاركين بدور الرياضة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، في أجواء احتفالية جسدت روح التعاون والتغيير الإيجابي.

حول قمة تأثير الرياضة:

تُعد القمة مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاعات الرياضة والابتكار والتمويل الأخضر من خلال أجندة شاملة تغطي سبعة مجالات رئيسية تشمل التعليم، الاستثمار الأخضر، وصحة الإنسان.

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