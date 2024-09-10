برنامج جرين شوتس يسلط الضوء على الشركات الناشئة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية

دبي: تنطلق فعالية جلفود جرين من 24 حتى 26 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتوفر منصة تجمع نخبة من القادة العالميين في قطاع الأغذية بهدف تعزيز الابتكار لتحقيق أهداف الاستدامة. وتشارك في الفعالية مجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة صناعة الغذاء حول العالم لاستعراض التكنولوجيا الحديثة، وتطوير اللوائح التنظيمية، واعتماد الممارسات التحويلية بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة. وتهدف المنصة إلى تحقيق الاستدامة في مختلف جوانب القطاع، بما يشمل المزارعين وسلاسل التوريد وإنتاج الطعام وتحسين نوعية الغذاء، إلى جانب التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي ومنظومة البلوك تشين والحلول الزراعية الذكية.

وتجمع الفعالية مجموعة من الشركات الرائدة والمستثمرين وروّاد الأعمال وخبراء القطاع، بما يساهم في تبادل المعارف والخبرات، واستعراض الابتكارات الجديدة التي ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة في القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: "إن إقامة فعالية جلفود جرين هي خطوة تعكس التزمنا الراسخ بتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية. وتوفر الفعالية منصة تجمع نخبة من صنّاع القرار، والشركات الرائدة والناشئة في مجال الاستدامة، وذلك بهدف معالجة التحديات العالمية الناجمة عن التغير المناخي والتأثير البيئي، إلى جانب الارتقاء بمستقبل قطاع الأغذية والمشروبات. وتؤكد هذه الفعالية التزامنا بإحداث تغيير إيجابي وترسيخ معايير جديدة لمفهوم الاستدامة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات على المستوى العالمي. وتتجاوز جلفود جرين حدود الفعاليات التقليدية لترسخ مكانة مميزة بصفتها منصة تدعو للمشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة".

ونجحت النسخة الافتتاحية من الفعالية في الحصول على دعم كبير من الجهات المعنية التي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز الاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات على المستوى العالمي، بما فيها سويتش وإنترتك وسلال والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). كما تتيح الشراكة الاستراتيجية بين جلفود جرين وشركة كيه بي إم جي للزوّار فرصة الاطلاع على أفكار الخبراء في الشركة، والتي تعتزم نشر تقرير بعنوان "من المزرعة إلى التمويل: الاستثمار في الزراعة الصديقة للبيئة"، وذلك خلال اليوم الأول من الفعالية.

وتستضيف الفعالية أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة، بما فيها ثرايف، وبيور هارفست، وشركة الفواكه الطازجة، ويلا يم، ومجموعة البكراوي، ونايس تيك، وبانيكس، وأرميلا فارمز. كما تجمع الفعالية 132 شركة ناشئة، مثل لايفستوك لابس، ونيوج، وفارم تو بليت، وكاروب وي، وفزلا، وألفاكاث، وهو ما يساهم في تبادل المفاهيم والمنتجات المبتكرة وتعزيز التواصل والعلاقات التجارية على المستوى العالمي. ومن جانبه، قال أندرو إيف، المؤسس وشريك المدير العام لدى شركة بيغ آيديا فينتشرز: "تلعب دولة الإمارات دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو والابتكار في تكنولوجيا الأغذية والزراعة والمناخ. ويسرنا المشاركة في فعالية جلفود جرين التي تجمع بين نخبة الشركات العالمية وصنّاع القرار الملتزمين بإرساء مستقبل أكثر ازدهاراً".

ويحظى زوار قمة الغذاء من أجل المستقبل بفرصة الاطلاع على رؤى ومحتوى ذات قيمة عالية، إذ تعد هذه القمة محطة بارزة لأهم خبراء نظم الغذاء المستدامة والابتكار في العالم، وتشهد مشاركة أكثر من 90 من أبرز المبتكرين، والمستثمرين، وصنّاع السياسات على مستوى العالم، بمن فيهم الدكتورة فلافيا فايت مور، خبيرة التغذية في الفضاء ورائدة الأعمال والرئيس التنفيذي لمنصة فود آي كيو جلوبال؛ ودانييل سكافين روبن، المستشار والمستثمر ذي الملاءة المالية العالية لشركات تكنولوجيا الأغذية والزراعة الناشئة؛ والدكتور فينسينت والش، الخبير الرائد في مجال الأغذية والزراعة الدائرية والمتجددة؛ وبيورن أوست، الشريك المؤسس لشركة أوتلي المليارية المتخصصة في البروتين النباتي وأحد مؤسسي أفنتشر؛ وأندرو إيف، مؤسس شركة بيغ آيديا فينشرز؛ وشارون سيتوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيدبل بلانت فينتشرز؛ وروهان شيروايكر، المدير المشارك لمراكز بيزوس للبروتين المستدام؛ وجينفيف ليفيل، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة أغري ليجر المتخصصة في نشر سلاسل القيمة الزراعية بتقنية الويب 3؛ والعديد من الأسماء البارزة الأخرى.

وتهدف مسابقة جرين شوتس للشركات الناشئة، والتي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في قطاع الغذاء والزراعة المستدامة ودعمها، كما توفر للشركات المشاركة فرصة تقديم أفكارها لجمهور أوسع من المستثمرين المحتملين والعملاء والأسماء الرائدة في القطاع حول العالم. وتحظى الشركات الناشئة بفرصة الفوز بجائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي لدعم نموها وتطورها، إلى جانب فرص عقد الاجتماعات المثمرة، والوصول إلى شبكة المستثمرين والحصول على الإرشاد اللازم. ويتم تقديم العروض التقديمية خلال ثلاثة أيام تتضمن جلسات نقاشية وورش عمل توفر فرصاً إضافية للتعلم. وتشارك في الفعالية 132 شركة ناشئة في مجال الغذاء والتكنولوجيا الزراعية بهدف الوصول إلى شرائح المستثمرين من خلال لقائهم في صالة المستثمرين، أو برنامج الاجتماعات المختارة.

وبدوره، قال أندرو سايلز، الشريك المؤسس ومدير العمليات في لايفستوك لابس: "تعيد لايفستوك لابس رسم ملامح مستقبل الغذاء من خلال الاستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية المتقدمة وتحليل البيانات وتعلم الآلة، وذلك لتطوير خلايا جاهزة للإنتاج بهدف تطوير قطاع اللحوم المزروعة. إن جلفود جرين هي منصة حيوية لشركتنا للتواصل مع المبتكرين والأسماء الرائدة في القطاع الذين يتشاركون رؤيتنا حول الحلول الغذائية المستدامة والفعالة واللذيذة. وفيما تسعى دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لتقنيات الغذاء الجديدة، تمثل هذه الفعالية فرصة استثنائية للتعاون والارتقاء بقدراتنا في مجال تكنولوجيا الغذاء إلى أعلى المستويات".

ويشهد اليوم الأول من فعالية جلفود جرين إقامة حفل توزيع جوائز جلفود جرين تيرا، وذلك تكريماً للشركات والأفراد الرائدين الذين يسهمون في تحقيق أهداف الاستدامة في مجال الأغذية والمشروبات على امتداد سلسلة القيمة. وتتضمن الجائزة 10 فئات تشمل الابتكار الغذائي الأخضر، والتكنولوجيا الزراعية، وروّاد الاستدامة، وأفضل شركة في مجال الاستدامة للعام، وغيرها.

وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، المعرض التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الذي يستقطب مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة في الفترة بين 24 و26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات حول جلفود جرين أو للتسجيل لحضور الفعالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.gulfoodgreen.com/

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