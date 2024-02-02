"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" يسهم في إحداث الأثر الإيجابي المستدام

9 مساحات تتضمن 5 مناطق و4 منصات رئيسية

أكثر من 200 شخصية ريادية من مختلف دول العالم

أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية

جلسة نقاشية وحوارية ينظم أكثر من 30 ورشة عمل لتنمية المهارات

مسابقة "عروض الشركات" تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة

يقدم أكثر من 15 عرضاً عالمياً

أكشاك ومنصات للشركات في سوق تجاري

يحتضن المهرجان مناطق مخصصة للتواصل

يخصص "صالة المستثمرين" لجلسات التعارف بين المستثمرين والباحثين عن تمويل

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، أكبر مهرجان ريادي في المنطقة، غداً السبت، في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، تحت شعار "معاً، نرسم المستقبل"، مقدمة تجربة تفاعلية فريدة تجمع الأفكار والابتكار والتميز الريادي لأكثر من 5000 زائر، الذين يتطلعون للمعرفة والتعلم، والاستفادة من خبرات أكثر من 200 متحدث يضمون نخبة من كبار الشخصيات الريادية في العالم، إلى جانب اكتشاف أسرار ألمع العقول في عالم الأعمال، لالهام جمهور المهرجان على تحقيق أحلامهم ونجاح رحلاتهم الريادية.

أجندة متنوعة لإحداث الأثر الإيجابي

ويقدِّم المهرجان مئات الأنشطة والفعاليات المؤثرة، ضمن 9 مساحات، تتضمن 5 مناطق و4 منصات تفاعلية، تستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية وأكثر من 30 ورشة عمل لتنمية المهارات، بالإضافة إلى مسابقات وجوائز "عروض الشركات الناشئة" التي تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 15 عرضاً عالمياً ثقافياً وترفيهياً، ومجموعة من أكشاك ومقصورات التجزئة والأغذية والمشروبات في سوق المهرجان، ومناطق مفتوحة للتعارف والتواصل، وجلسات مخصصة لتسهيل التعاون والشراكات بين المستثمرين والباحثين عن تمويل استثماري، وغيرها من الفعاليات التي تثبت دور المهرجان وأهميته في تعزيز الروح الريادية.

وتأتي أجندة المهرجان ضمن أربعة محاور هي: "التأثير" و"المؤسسون" و"المجتمع" و"الإبداع"، وتغطي مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، لتوفير فرص النمو لجميع الحضور؛ إذ يجمع المهرجان نخبة من المؤسسين ذوي الرؤى المبتكرة وقادة الصناعة والمستثمرين والجهات الحكومية ورواد الأعمال الصاعدين في قطاعات رئيسة، تشمل: التكنولوجيا، والتعليم، والاستدامة، والتطوير العقاري، والفن والثقافة والترفيه، والأغذية والمشروبات، إلى جانب الأزياء، والتأثير المجتمعي، والرعاية الصحية، وجودة الحياة، والنقل، والتسويق والإعلان.

مجموعة من قصص النجاح العالمية الاستثنائية

وبعد النجاح الذي حققه المهرجان في دوراته السابقة، ترحِّب دورة العام الجاري بكوكبة من الضيوف المتحدثين الذين يقدمون باقة من الحوارات وورش العمل في مجالات تخصصاتهم، حيث توفر هذه الشخصيات المعروفة في عالم الأعمال للحضور فرصة اكتساب المعرفة والمهارات والتعرف على الأفكار ووجهات النظر المؤثرة اللازمة لتحقيق أهدافهم الريادية والنجاح على أرض الواقع.

ويشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، رؤاه القيادية مع جمهور المهرجان، ويناقش تطور مشهد الرياضات الإلكترونية، والدور الذي لعبه في تعزيز هذه الصناعة التي تشهد نمواً متسارعاً. في حين يشارك سعادة محمد العبار، مؤسس "إعمار" العقارية، تجربته الغنية مع حضور المهرجان، مقدماً رؤى ووجهات نظر ملهمة لرواد الأعمال الطموحين الساعين لتأسيس شركات كبيرة ومؤثرة.

وتلبية لشغف عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة، يستعرض لاعب خط وسط نادي برشلونة السابق وأسطورة كرة القدم الإسبانية، أندريس إنييستا، رؤاه الملهمة في عالم ريادة الأعمال خلال المهرجان؛ فإلى جانب مسيرته الكروية، أسس إنييستا عدداً من الشركات والعلامات التي تجسد منهجه لتحقيق النجاح، ويلبي حضوره تطلعات رواد الأعمال الطموحين وعشاق كرة القدم على حد سواء، مقدماً وجهة نظر فريدة حول ترجمة الالتزام وروح الفريق من الرياضة إلى الأعمال.

ويستعرض رائد الأعمال البريطاني ستيفن بارتليت، مقدم بودكاست "مذكرات رئيس تنفيذي"، وأحد مستثمري "دراغون دن" في محطة "بي بي سي"، والرئيس التنفيذي ومؤسس "سوشيال تشين"، معارفه وتجاربه وخبراته القيمة في عدد من الحوارات. بينما يلهم كريس بارتون، مؤسس "شازام"، الجمهور برحلة نجاحه ومهاراته الريادية.

ويرحب المهرجان بالمخرجة العالمية نادين لبكي، لإضفاء لمسة سينمائية على الفعاليات، إلى جانب الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، وحسن سليمان "أبو فلة"، أحد مشاهير صناعة المحتوى المؤثرين، وجيسيكا قهواتي، رائدة الأعمال والناشطة العالمية في مجال حقوق الإنسان، وجو حطاب، صانع المحتوى المتخصص بالسفر، إلى جانب عشرات الضيوف المتحدثين الذين يسهمون في تحقيق أهداف المهرجان الرامية لتقديم تجربة استثنائية ملهمة حول التميز المؤسسي والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المهرجان عائلة سبيستون، التي تتكون من خمسة أعضاء موهوبين، الذين سيقدمون حفلاً موسيقياً مليئاً بالشجن والحنين لذكريات الطفولة.

منظومة من الشراكات والتعاون

ويجسد المهرجان قوة التعاون والإنجازات التي يمكن تحقيقها عندما تجتمع جهات مختلفة لدعم قضية مشتركة، من خلال مجموعة شاملة من الشركاء الاستراتيجيين، الذين يلعب كلٌّ منهم دوراً مهماً في دعم وإثراء ريادة الأعمال.

يوفر "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، شريك المكان، مساحة للابتكار والإلهام والتعاون خلال المهرجان، وتعود "أرادَ"، الرائدة في مجال التقدم المستدام، وشريك التأثير، لتعزيز التزام المهرجان بتوفير محتوى فعال ومؤثر، في حين تؤكد "إعمار" العقارية، شريك "مدينة الشركات الناشئة"، التزامها بدعم المشاريع الصاعدة مع التركيز على الشركات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا، كما تنضم "دو"، شريك الاتصال الرسمي، إلى قائمة الشركاء، في حين يسهم كل من "مجموعة ألِف" و"بنك الاستثمار" و"بلدية مدينة الشارقة"، شركاء التعزيز، في ترسيخ الروح الريادية.

وتضم قائمة شركاء التمكين كلاً من "مجموعة المروان" و"مايكروسوفت الإمارات" و"شركة مصانع الأصباغ الوطنية" و"مجلس سيدات أعمال الشارقة" و"مصرف الشارقة الإسلامي" و"هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" و"مدينة الشارقة للإعلام" (شمس)، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الريادية، في حين يؤكد كل من "مجموعة بيئة" و"مدينة الشارقة المستدامة"، شركاء الاستدامة، على التزام المهرجان بالممارسات البيئية.

وتضم قائمة شركاء منظومة الأعمال عدداً من الجهات والمؤسسات الرائدة، منها "مؤسسة عبدالله الغرير" و"العربية للطيران" و"الهلال للمشاريع الناشئة" و"مصرف الإمارات للتنمية" و"مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" (استثمر في الشارقة) و"الشارقة لإدارة الأصول" و"هيئة مطار الشارقة" و"دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة" و"غرفة تجارة وصناعة الشارقة" و"الشارقة للتجزئة" و"هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة"، حيث يسهم تأثيرهم المشترك بتعزيز دور المهرجان كمركز للتعاون والنمو الريادي.

ويلعب كل من "مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية" (رواد) و"مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة" (تجارة 101) و"مركز الشارقة لخدمات المستثمرين" (سعيد)، و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق)، شركاء المجتمع، دوراً أساسياً في تعزيز التعاون والتفاعل المجتمعي، وتعكس مشاركتهم الالتزام بتقديم الدعم لرواد الأعمال المحليين والإقليميين، كما تنضم "هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون" و"الشبكة الوطنية للاتصال والعلاقات العامة" (إن إن سي)، شريكا الإعلام الرسميان، إلى قائمة شركاء المهرجان.

ويسهم الشركاء الداعمون بتعزيز المنظومة الحيوية لـ"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" حيث يستفيد جميع الحضور والزوار من الابتكار والتعاون ومشاركة المعرفة.

#بياناتحكومية

-انتهى-