مسقط : شارك صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، كراع فضي في معرض عمان للتوظيف 2024 والذي أقيم بتنظيم من وزارة العمل، وتأتي مشاركة البنك انسجامًا مع التزام صحار الدولي بالإسهام في تمكين القوى العاملة الوطنية، والاسهام في تعزيز تواصل الخريجين والمهنيين المتخصصين مع المؤسسات وبالتالي تعزيز استفادتهم من الفرص الوظيفية المتاحة. وقد تم تنظيم المعرض تحت شعار تمكين وتعزيز المواهب بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وقد حظى المعرض بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، واستقطب ركن صحار الدولي في المعرض عدد من الخريجين والمهنيين من أصحاب الخبرات والباحثين عن عمل.

وحول ذلك، علقت الفاضلة ماهرة بنت صالح الرئيسية، رئيس مجموعة الموارد البشرية بصحار الدولي، قائلة: "يفخر صحار الدولي بكونه أحد أبرز المؤسسات التي تحرص على توظيف الكوادر الوطنية، عليه يدرك البنك أهمية رعايته ومشاركته في معرض عمان للتوظيف 2024 للإسهام في تعزيز وصول الباحثين عن عمل إلى المؤسسات، وتعزيز تطورهم الوظيفي وتمكينهم ليتمكنوا من الاسهام في التنمية الاقتصادي التي تشهدها السلطنة. بدورنا فإننا ندرك في صحار الدولي أن رأس المال البشري يشكل الأساس الذي يمكن من خلاله تحقيق الأهداف الاستراتيجية، عليه فإن تعزيز وعي القوى العاملة حول فرص العمل وضمان اختيار المهام والمسؤوليات المناسبة لهم يعد أمر محوريًا لتحقيق التقدم والتطور على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال دعم مثل هذه المنصات الفاعلة وتسهيل التفاعلات المباشرة بين الباحثين عن العمل والمؤسسات يسهم صحار الدولي في مواءمة الكوادر الوطنية مع الفرص التي تناسب مهاراتهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يثمر في تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بشكل عام."

وبالإضافة إلى كونه منصة مثالية للتواصل بين الباحثين عن عمل والمؤسسات، يلعب معرض عمان للتوظيف دورا محوريا في استعراض الإمكانات ومناقشة تحديات التوظيف في سلطنة عمان، حيث أسهم المعرض في تعزيز الحصول على صورة كاملة عن سوق العمل الحالي، كما أن الجلسات الحوارية التي تضمنها المعرض عززت من مستوى الوعي لدى الباحثين والمهتمين في معرفة التحديات التي تواجه قطاع التعليم والمناهج التي يتطلبها سوق العمل. كما استقطب المعرض العديد من المؤسسات والشركات لتقديم فرص التوظيف ومساعدة الباحثين عن عمل على تعزيز المهارات الأساسية من خلال ورش العمل والاستعدادات للمقابلات وغيرها من المهارات الأساسية بالنسبة لهم، وهو ما يلتزم به صحار الدولي في تمكين الأفراد للمساهمة في الازدهار المستدام للوطن.

بدوره يلتزم صحار الدولي بدعم المبادرات التي ترتقي بالكوادر الوطنية، وبالتالي الاسهام في تنميتهم على المستوى الشخصي ليتمكنوا من الاسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، ومن خلال استثماره المتواصل في كوادره البشرية يحرص البنك على تعزيز بيئة العمل للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي على حد سواء.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

www.soharinternational.com

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا