يستضيفه مطار البحرين الدولي بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية

المحرق، البحرين: انطلقت النسخة التاسعة والعشرون من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس وورلد 2024" الذي يقام في خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024 في مملكة البحرين لأول مرة باستضافة من مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية. ويجمع هذا الحدث الذي يُعتبر من أكبر فعاليات صناعة الطيران المتخصصة، أكثر من 2,300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطاراً من جميع أنحاء العالم.

وقد حضر حفل الافتتاح في مركز البحرين الدولي للمعارض سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، والسيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسيد خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة، وعدد من كبار المدعوين.

وخلال حفل الافتتاح، ألقى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات كلمة رحب فيها بالمشاركين في النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس وورلد 2024" من جميع أنحاء العالم، مؤكداً على ما يشكله هذا الحدث من منصة حيوية للنقاشات الهامة حول مواصلة الجهود لتشكيل مستقبل صناعة الطيران عالمياً وتعزيز الربط الجوي والبناء على ما تحقق في النسخ الماضية من المؤتمر في هذا الجانب.

كما أشار إلى أن استضافة روتس وورلد في مملكة البحرين لأول مرة يمنح المشاركين فرصة التعرف عن قرب على ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات وإمكانيات وموقع مميز تمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود تطوير قطاع الطيران عالمياً والمساهمة في تعزيز عناصر الاستدامة والنمو فيه.

من جانبها أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن استضافة مركز البحرين العالمي للمعارض لمؤتمر ومعرض روتس 29 يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2026. تأتي هذه الاستضافة في إطار تعزيز الروابط الوثيقة بين قطاعي السياحة والطيران، مما يعكس أهمية التكامل بينهما. حيث تُعتبر استضافة هذا المؤتمر العالمي فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران، مما يسهم في تطوير القطاع بشكل شامل

مضيفةً أن مملكة البحرين تسعى دائمًا لتكون وجهة جاذبة للمؤتمرات والمعارض، حيث يوفر مركز البحرين العالمي للمؤتمرات، الذي يُعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، العديد من المرافق والخدمات المتكاملة التي تتيح استضافة الفعاليات العالمية. ويساهم هذا المركز بشكل كبير في دعم البنية التحتية السياحية المهيأة في مملكة البحرين لاستضافة الفعاليات الكبرى.

لافتة إلى أن قطاع السياحة مستمر في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة، من خلال توفير بيئة مثالية لاستضافة المزيد من الفعاليات الدولية. وهذا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع السياحي

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين،السيد محمد يوسف البنفلاح إن "روتس وورلد 2024" يمثل لحظة مهمة لقطاعي الطيران والسياحة واللوجستيات في المملكة، حيث يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الرامية الى تعزيز موقع المملكة كمركز عالمي للربط الجوي والنمو الاقتصادي. وأضاف أن الحدث يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومجلس التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف الحكومة في ربط المطارات وشركات الطيران والوجهات وإبراز البحرين كوجهة سياحية رئيسية.

مشيراً إلى أن روتس وورلد 2024 يمثل فرصة لعرض رؤية مملكة البحرين لمستقبل الربط الجوي على المستوى العالمي كما أنه محطة هامة جداً لإبراز مقومات المملكة كوجهة جذابة لخطوط الطيران العالمية والمسافرين على السواء، كما أنه يسلط الضوء على ما تتميز به البحرين من موقع جغرافي وبنية تحتية متطورة وبيئة أعمال مفتوحة ، متوجهاً بالشكر الجزيل لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي اسهمت في نجاح استضافة ممكلة البحرين لمؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي "روتس ورلد" وإبراز البنية التحتية الحديثة في البحرين.

وتشكل النسخة التاسعة والعشرون من "روتس وورلد 2024" فرصة استراتيجية لتعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة سياحية مميزة، حيث سيسهم الحدث في زيادة حركة المسافرين ودعم رؤية الحكومة في إقامة قطاع سياحي مزدهر. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيُعقد أكثر من 9,000 اجتماع، حيث ستتواجد 80 من أكبر 100 شركة طيران عالمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 متحدثًا في المؤتمر، مع خمس كلمات رئيسية من رؤساء شركات الطيران.

وشهد اليوم الأول من "روتس وورلد 2024" جلسات نقاشية ضمت كبار القادة في الصناعة تناولت وتيرة النمو السريع في منطقة الخليج العربي. وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج جيفري جوه، في مناقشة مستقبل تطوير الخطوط الجوية وكيفية النجاح في هذا السوق سريع التوسع. وفي الجلسة التي تناولت دور التكنولوجيا المتزايد في اللوجستيات، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح عن دور عمليات الشحن والبضائع كجزء لا يتجزأ من تطور السفر الجوي وإدارة المطارات، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية لتعزيز الاتصال العالمي وكفاءة العمليات.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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