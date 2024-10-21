اختتمت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي أُقيم مؤخراً في إمارة دبي. واستعرضت الشركة خلال الحدث العالمي باقةً من أبرز منتجاتها وحلولها الرقمية المبتكرة من المنصات الذكية لتسهيل حلول الأعمال، والخدمات الرقميّة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأنظمة والحلول الأمنية في مختلف القطاعات، وإدارة المشاريع والخدمات الاحترافية الاستشارية.

وعزَّزت "عِلم" علاقات التعاون والشراكة مع رواد التقنية المتقدمة والشركات الناشئة، وذلك لدعم جهودها في اكتشاف فرص النمو والتطور ضمن مجال التحول الرقمي، حيث أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع شركة "الرياض للتعمير"، لإطلاق "منصة مزاد المركبات الإلكتروني"، ضمن "مزاد التعمير الدولي للسيارات"، وذلك في إطار جهود الطرفين لتعزيز التحول الرقمي في قطاع مزادات المركبات بالمملكة العربية السعودية.

كما أبرمت اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "سي براين" (cBrain) المتخصِّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية والقطاع العام على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير فرص الأعمال والنّمو في مجال تقديم وتصميم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتكاملة التي تمتلكانها الشّركتَين في سوق خِدمات تقنية المعلومات. وتشكِّل هذه الاتفاقيات إطاراً لتضافر الجهود والخُبرات ضمن طيفٍ من المجالات التقنية، وتسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي والأتمتة، وتمكين قاعدة واسعة من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص بالاستعانة بابتكارات التقنيات الناشئة والتقنية المتقدمة.

إلى جانب ذلك، زار عددٌ من كبار الشخصيات منصة "عِلم" خلال المعرض، حيث اطلع سعادة عيسى العزري، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء العماني، وسعادة القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير محاكم دبي، على أبرز تقنيات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تخدم القطاع العدلي.

وتعقيباً على ذلك، قال ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": "نحرص في «عِلم» على المشاركة في هذا الحدث الرائد سنوياً إلى جانب مختلف الأحداث والمعارض الإقليمية والدولية التي تدعم جهودنا في مجال التحول الرقمي وتمكين الحياة الرقمية الذكية في المملكة بالاعتماد على حلولنا المتقدمة ومنظومتنا المتكاملة للذكاء الاصطناعي، بما يدعم ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» ويسهم في الارتقاء بجودة الخِدمات والمنتجات."

وأضاف: "نسعى دوماً إلى الاستفادة من الفرص التي توفِّرها هذه المعارض من أجل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع رواد التقنية إقليمياً ودولياً، وكذلك تسليط الضوء على حلولنا الرقمية المتقدمة والشاملة، والتي تعكس مكانتنا كشركةٍ رائدةٍ في ابتكار الحلول الذكية وتقديم الخِدمات الرقمية الآمنة، وقيادة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار وتوسيع آفاق النمو في القطاعين الحكومي والخاص. ويعزّز هذا النهج ثقة قاعدة عملاء واسعة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، ويرسِّخ المكانة الرائدة الّتي نحظى بها في سوق تقنية المعلومات السعودية، ودورنا البارز في بناء بيئة رقمية موثوقة."

واستعرضت "عِلم" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" لهذا العام، مجموعةً متنوّعة من المُنتجات والحلول الرّائدة، شملت منصّات المركبات: "أجر"، و"موجز"، و"إيجاز"، و"تم"، والحلول للمركبات "ارتح"، وخدماتها في القطاع المالي والتأمين: "دخلي"، و"ضامن" و"حلول رابط". إلى جانب ذلك، استعرضت "عِلم" المُعرّفات الرّقميّة: "نفاذ"، و"نذير"، و"ذكي"، و"يقين"، والحلول الأمنيّة: "البوابة الذكية"، و"مقيم"، فضلاً عن أنظمتها الصحية: "نشرتك"، و"مستمر".

وسلَّطت الشركة أيضاً الضوء على المنصات الرقمية التي تمتلكها "عِلم" مثل منصة "المشهد الحضري"، منصة "الإدارة الذكية لحركة المركبات"، والمنصات اللوجستية: "لوجستي"، و"شج" و"كويك تك"، لتتبُّع الشحنات رقمياً، وهندسة إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ، بالإضافة الى منصة "خبرة"، و"نَسك"، و"أعمال"، المتخصّصة في تسهيل التّوسع في الأعمال، وخِدمات إدارة البيانات المتمثِّلة بالمســـاعدات الذكية "المحلل المالي" و"المساند القانوني"، واستعرضت محرّك التّصنيف الذّكي، والرّقابة البرمجيّة الذكيّة.

-انتهى-

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