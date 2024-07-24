سيقام المعرض يومي 10 و11 سبتمبر ويجمع أكثر من 2000 خبير في مجال غاز البترول المسال بالإضافة إلى ما يزيد على 70 عارضاً

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة "إل. بي. جي. إكسبو" (LPG Expo)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات لقطاع غاز البترول المسال، عن تنظيمها "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال – السعودية 2024"، وذلك يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، حيث يحظى الحدث بدعم من "برنامج استدامة الطلب على البترول" في المملكة، والجمعية العالمية للغاز المسال (WLGA) كشريكَين استراتيجييَن، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" كراعٍ مضيف، تأكيداً على أهميته البالغة على مستوى قطاع غاز البترول المسال في المنطقة. وسيشارك المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، كضيف شرف في هذا الحدث، حيث سيسلط الضوء على الدعم الحكومي الكبير وريادة المملكة في قطاع غاز البترول المسال.Top of Form

وتم الإعلان عن تنظيم الحدث خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم، 23 يوليو 2024 في فندق كراون بلازا قصر الرياض، وتضمَّن جلسة للإجابة عن الأسئلة وحوارات حول أبرز الاتجاهات في صناعة الغاز المسال، بالإضافة إلى الأهداف والتوقعات الخاصة بـ "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال – السعودية 2024". ومن المنتظر أن يجمع الحدث أكثر من 2000 زائر من خبراء القطاع وما يزيد على 70 عارضاً من 25 دولة حول العالم، وسيتضمن جناحان خاصان بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بدعم من "غازكو" و"مسقط غاز" على التوالي.

وقال جيفري ليونغ، مدير في شركة "إل. بي. جي. إكسبو": "يسرنا الإعلان عن تنظيم "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال - السعودية 2024"، وندعو الجميع للمشاركة في هذا الحدث الهام، فعلى مدار السنوات، تعاونا مع الحكومات والجمعيات العالمية والمنظمات غير الحكومية، واكتسبنا مكانةً مرموقة كشركةٍ رائدة في تنظيم الفعاليات البارزة ضمن قطاع غاز البترول المسال عالمياً. ومن خلال خبراتنا الطويلة في هذا المجال، سنواصل جهودنا لتمكين التواصل بين العملاء والشركات، وتشكيل منصات عالمية المستوى لتطوير التعاون في القطاع. نحن ملتزمون بالترويج لغاز البترول المسال باعتباره مصدر الوقود النظيف والمستدام للطهي في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية حيث يمكن أن يكون لهذا الغاز دور مهم في ضمان الفوائد الصحية طويلة المدى وتعزيز الاستدامة البيئية." Top of Form

وسيتضمن المعرض مؤتمراً دولياً يتناول مناقشات حول موضوعات محلية وإقليمية خاصة بالقطاع، حيث سيكون شعار المعرض لهذا العام هو "غاز البترول المسال كطاقة نظيفة ومستدامة"، لتسليط الضوء على التزام القطاع بتطوير حلول الطاقة المستدامة وسط التحولات العالمية للطاقة. وسينضم متحدثون من أكثر من 20 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى المتحدثين المحليين والإقليميين للحديث حول الفرص والتحديات الكامنة في قطاع غاز البترول المسال، وسيشارك أيضاً ممثلون عن وزارة الطاقة لتعريف المجتمع العالمي بالتأثير التحولي لرؤية المملكة 2030.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكَّد أحمد بن فهد الشمري، مدير عام قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، الراعي المضيف لهذا الحدث لأننا نؤمن بأهمية دعم الفعاليات التي تساهم في تعزيز الابتكار والاستدامة لتطوير قطاع الغاز في المملكة. إن رؤيتنا تمكن في الريادة في تقديم حلول الغاز والمساهمة في زيادة الابتكار والنمو فيه. ونحن نرى في هذا الحدث فرصة مثالية لعرض تجاربنا وخبراتنا التي تمتد لأكثر من ستين عاماً، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع شركائنا وعملائنا.

الجدير بالذكر أن غازكو ستكون الراعي المضيف لهذا الحدث الدولي، وأشار أيضاً إلى أنه سيتم خلاله توقيع شراكة استراتيجية بين "برنامج استدامة الطلب على البترول" وشركة "غازكو" لدعم مبادرة الطهي النظيف في البلدان النامية حول العالم.

كما سيتضمن الحدث أيضاً حفل عشاء لتعزيز التواصل ضمن قطاع غاز البترول المسال، يقام برعاية شركة "غازكو" تحت عنوان "عشاء غازكو بثقافة السعودية" في 10 سبتمبر 2024، ليكون منصة للتواصل والتبادل الثقافي بين الحضور.Bottom of Form وبالإضافة إلى ذلك، سترحب "غازكو" بجميع الوفود الدولية لزيارة منشآتها خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية.

ويوفر "معرض الشرق الأوسط لغاز البترول المسال – السعودية 2024" فرصة فريدة لبناء شبكة علاقات واسعة وقوية واستكشاف آفاق الاستثمار والتجارة. وسيفتح المعرض أبوابه للجميع بشكل مجاني من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً على امتداد اليومين. وندعو جميع الزوار المتخصصين وأي شخص يرغب في استكشاف القطاع للحضور والانضمام إلينا. نرحب بكم في هذا الحدث التاريخي.

لمحة عن "إل. بي. جي. إكسبو" LPG Expo

"إل. بي. جي. إكسبو" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الناجحة لقطاع غاز البترول المسال، حيث تربط أكثر من 10000 متخصص في القطاع وتعرض منتجات وخدمات عالية الجودة من أكثر من 200 عارض. وتحتل الشركة مكانةً رائدة في تعزيز النمو والاستدامة بفضل سجلها الحافل في تعزيز التعاون وتطوير قطاع غاز البترول المسال.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا