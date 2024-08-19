66% نسبة الزيادة في عدد المؤتمرات الخاصة بالاتحادات الدولية في ذات الفترة

26% نسبة النمو في عدد المعارض الدولية مقارنة مع العام الماضي.

أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك عن استعدادها لاستضافة موسم قياسي وحافل بالفعاليات الكبرى خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك من خلال استضافة 205 فعالية متخصصة بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، كما ارتفع عدد المؤتمرات الدولية الخاصة بالاتحادات والجمعيات بنسبة 66% في حين زاد عدد المعارض التي تستضيفها مراكز المجموعة في الدولة بنسبة 26% في ذات الفترة، الأمر الذي يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة.

ومن المنتظر أن تستقطب هذه الفعاليات عدداً كبيراً من المشاركين من قارات العالم الخمس، بما يبرز الدور الاستثنائي لمجموعة أدنيك في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، باعتبارها أحد أبرز الوجهات لإقامة المعارض والمؤتمرات واجتماعات الأعمال على مستوى العالم.

وقال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" تستعد مجموعة أدنيك لإقامة واستضافة موسم قياسي من الفعاليات المتخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، الأمر الذي يؤكد على نجاح استراتيجيتها في ترسيخ حضور العاصمة أبوظبي كمركز عالمي لأبرز الفعاليات الرائدة، وزيادة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع سياحة الأعمال وتحقيق معدلات نمو مستدامة وقيمة مضافة على اقتصاد الإمارة، ولذلك نحن حريصون على تعزيز فرص الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لهذه القطاعات الحيوية في العاصمة، لما تمتلكه من مرافق عصرية ومراكز متطورة تحت مظلة المجموعة، والقادرة على جذب أبرز منظمي الفعاليات والاتحادات الدولية واختيارهم أبوظبي كوجهة لفعالياتهم".

وأضاف الظاهري: " بعدما استضفنا بنجاح معارض ومؤتمرات دولية رائدة عديدة عام 2024، جهّزنا مرافقنا بالكامل لتلبية وتغطية احتياجات الفعاليات المقبلة، حيث تشكّل المحافظة على جهوزية مرافقنا وخدماتنا والعمل على تطويرها المستمر، إحدى أهم ركائز استراتيجية مجموعة أدنيك لتنويع محفظة فعالياتها، بما يضمن قدرتنا على الاستجابة وتلبية وتجاوز متطلبات القطاع دائمة التطور، واستيعاب العدد المتزايد من الفعاليات والزوار خلال موسم الذروة الحالي".

وينطلق موسم الذروة للفعاليات مع كوكبة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، من أبرزها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر، والذي يعد فعّالية مرموقة تحتفي بالتراث والتقاليد الأصيلة لدولة الإمارات والدول المشاركة، والذي ينظم بشراكة استراتيجية بين نادي صقاري الإمارات ومجموعة أدنيك.

ويتبع ذلك انعقاد مؤتمر "آي إم كونكلاف الشرق الأوسط 2024" على مدى يومين من 11 وحتى 12 سبتمبر، الذي يجمع كافة مكونات مجتمع الطباعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط، بهدف تبني تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لدعم قطاع التصنيع في المنطقة، كما تنطلق خلال الفترة من 16 وحتى 18 سبتمبر، فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

إلى ذلك، ستنطلق فعاليات المنتدى العربي للمياه خلال الفترة من 18 وحتى 20 سبتمبر، الذي يجمع صناع القرار والخبراء في المجالات ذات الصلة، لاستشراف الفرص والحلول المبتكرة الفعّالة لضمان الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع، ومن ثم سيتم تنظيم المؤتمر العالمي لإعادة التأهيل تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر، والذي سيناقش التحديات العالمية التي تواجه أصحاب الهمم، مع التركيز على دمجهم في سوق العمل وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لهم.

وخلال الفترة من 26 وحتى 29 سبتمبر، ستنطلق فعاليات "معرض وعد الراقي" الذي يقدم أحدث تصميمات ومجموعات الأزياء الفاخرة، لمجموعة مصممي الأزياء المحليين والعالميين، الذين سيقدّمون مجموعاتهم وتصاميمهم الحصرية والرائعة، ليكون الزوار على موعد مع تجربة إبداعية مبتكرة للأناقة، فيما سيجمع مؤتمر الشباب الدولي للطاقة النووية، المزمع انعقاده خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، أبرز الخبراء والمختصين، والشباب الواعدين، والطلبة الشغوفين بالعلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم.

وستتجه أنظار عشاق السيارات وهواة تعديلها إلى معرض "أوتو موتو شو"، الذي سيقام خلال الفترة من 3 وحتى 6 أكتوبر، حيث يتناول أحدث الاتجاهات والتطورات والابتكارات في عالم السيارات والدراجات النارية والمجالات المرتبطة به، بالإضافة إلى عروض تفاعلية وتجارب قيادة وورش عمل يقدمها الخبراء والمختصين في عالم السيارات والدراجات النارية، وتستضيف شركة "SARA Group" الموزع وتاجر التجزئة الرائد في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 5 وحتى 13 أكتوبر معرضاً يتضمن عروضاً وخصومات مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات الفاخرة، التي تشمل الأدوات المنزلية، ومعدات الضيافة، ومنتجات الحمامات الفاخرة من علامات تجارية عالمية مشهورة، وهي فعالية ينتظرها عشاق التسوق لما يتوفر خلالها من عرض حصرية على المنتجات عالية الجودة وبأسعار مغرية.

كما سيُقام المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدة والنقل والبنية التحتية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 8 وحتى 10 أكتوبر، وسينعقد المؤتمر الدولي للروبوتات والآلات الذكية ( آيروس) خلال الفترة من 14 وحتى 19 أكتوبر، الفعالية العالمية لأبحاث الروبوتات.

سينعقد مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات 2024 خلال الفترة من 20 وحتى 23 أكتوبر، وهي منظمة عالمية، ومركزاً للمعرفة ضمن قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمر والمعارض على مستوى العالم ، وستجمع خلال المؤتمر أكثر من 1000 عضو من 100 منطقة ودولة حول العالم لتبادل المعرفة والخبرات، دعماً لقطاع اجتماعات المنظمات العالمية، وخلال الفترة من 22 وحتى 26 أكتوبر، سيجمع المؤتمر العالمي للجلطات الدماغية 2024 كبار الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والرواد العالميين في مجال رعاية مرضى الجلطات الدماغية والوقاية منها، وسيوفر منصة شاملة لتبادل أحدث المعلومات ووجهات النظر والممارسات المتخصصة، والعلاجات المبتكرة، وأفضل الممارسات الهادفة إلى تقليل الأعباء العالمية للجلطات الدماغية وتحسين علاج المرضى.

وفي 26 أكتوبر، تستضيف بطولة العالم للدراجات الإلكترونية الداخلية جميع الرياضيين المتأهلين لنهائيات الرجال والسيدات، الذين ستنافسون على الفوز بلقب البطولة (رجال – سيدات)، وسيتوج الدراجون الذين يحصدون أكبر عدد من النقاط في كل السباقات كأبطال العالم للدراجات الإلكترونية الداخلية لعام 2024، وسينعقد مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولي لمعالجة الصور والفيديو خلال الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر، الذي يعد من أكبر وأشمل المؤتمرات في مجال معالجة الصور والفيديو والرؤية الحاسوبية، وسيضم برنامجه التقني متحدثين بارزين للمشاركة في الجلسات وورش العمل، ودروساً تعليمية شاملة، وعروضاً نقاشية تفاعلية تركز على القطاع.

أما معرض نجاح أبوظبي، المقرر إقامته من 27 وحتى 29 أكتوبر سيعمل على تسهيل عملية التواصل بين الطلبة، وجمعهم تحت سقف واحد مع أكثر من 200 جامعة وكلية في أكثر من 20 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيساهم في تعزيز التميز الأكاديمي واستعداد الطلبة الخريجيين الشباب، من خلال توفير منصة بارزة في غاية الأهمية للجامعات والطلبة للتفاعل والتواصل بشكل مباشرة، وخلال الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر، سيقام معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيجمع ما يفوق 2,200 مؤسسة وشركة من مختلف أنحاء العالم، وهي تمثل منظومة الطاقة العالمية وغيرها من المجالات ذات الصلة، لتسليط الضوء على أحدث الاستراتيجيات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة.

وسيضم معرض الشرق الأوسط للإلكترونيات الاستهلاكية، الذي سيُقام بين يومي 12 و14 نوفمبر، الشركات والمنتجات والخدمات الرائدة ضمن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، بينما سيقدّم معرض المجوهرات والساعات أبوظبي مجموعات حصرية من العلامات التجارية الرائدة، وسيُقام من 13 إلى 17 نوفمبر.

كما سينعقد منتدى "إكسبانس" خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر، وستنظمه شركة كابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك، وسيقدّم أول رؤية عالمية للمستقبل في مجالات التقنيات سريعة التطور، وسيجمع المنتدى 3 آلاف من صناع القرار، والوزراء، والعلماء، والرؤساء التنفيذيين، والخبراء، ورواد التكنولوجيا الحاصلين على جائزة نوبل، على مستوى العالم، وسيحشد المعرض 3 آلاف من ألمع العقول في العالم، بما يضم حائزين على جائزة نوبل ورواد الصناعة، لاستكشاف التقنيات الرئيسية، كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والمواد المتقدمة، وعلم الجينوم، والحوسبة المختلفة والعصبية، والاتصالات بتقنية الجيل السادس وجيل المستقبل.

وسيساهم معرض أبوظبي للطيران، الذي يقام خلال الفترة من 19 وحتى 21 نوفمبر، في النهوض بقطاع الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، عبر توفير منصة فريدة لمناقشة أحدث الابتكارات والفرص ضمن قطاع الطيران والفضاء. وبالتوازي مع تلك الفعالية، وسيجمع معرض "توظيف X زاهب" بين المواطنين الإماراتيين المؤهلين والمهنيين من أصحاب الخبرة مع أكبر الشركات من مختلف القطاعات والمجالات، بما يشمل البنوك والنفط والغاز والطيران وغيرها، ويوفر المعرض منصة حيوية للتقدم الوظيفي والتواصل واستكشاف فرص العمل في مختلف المجالات.

بينما سيُقام معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر، الذي ينظم من قبل مجموعة أدنيك ويوفر منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات في مجال القوارب، وصيد الأسماك والرياضات المائية، ويقدم تجربة ملهمة لعشاق الرياضات البحرية، والعائلات للاستمتاع بمختلف الفعاليات والعروض الحية والملاحة في أبوظبي.

كما سينعقد الكونغرس العالمي للإعلام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر، الذي ينظم من قبل مجموعة أدنيك ويوفر منصة مهمة لقطاع الإعلام. وسيُقام معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 ومعرض أبوظبي الدولي للتمور خلال الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر، والذي ينظم أيضاً من قبل مجموعة أدنيك/ بهدف تبادل الأفكار والرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية وتجارة التمور، وسيقدّم المعرضان منصة شاملة تعزز من فرص التعاون والعلاقات التجارية بين الشركات، فضلاً عن تقديم المعرض لتجارب طهي مميزة لا تنسى.

ومع اقتراب نهاية العام، وستوفر قمة سياحة الفضاء STS2، التي ستقام خلال الفترة من 4 وحتى 5 ديسمبر، رؤى وأفكار قيمة حول مستقبل استكشاف الفضاء، حيث سيناقش المشاركون أحدث البحوث الرائدة والاتجاهات التي ستحدد ملامح مستقبل قطاع الفضاء.

كما سيبحث مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سينعقد خلال الفترة من 9 وحتى 10 ديسمبر، بتنظيم من قبل مجموعة أدنيك، القدرات التحويلية للبيتكوين في المنطقة، وسيعزز المؤتمر الابتكار وسيدفع عجلة التقدم ضمن قطاع العملات الرقمية، فيما ستنطلق فعاليات وسيُقام المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها خلال الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر، وسيجمع خبراء القطاع لمناقشة التكنولوجيا القائمة والناشئة ضمن مجال استدامة المياه، وسيوفر منصة لتبادل المعرفة والابتكارات لمواجهة تحديات المياه حول العالم.

وسيجمع مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولي لاستخراج البيانات، الذي سينعقد خلال الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر، الباحثين والمختصين ضمن مجال استخراج البيانات لتقديم أحدث الأبحاث وتبادل تجارب التطوير المبتكرة، وتستمر قمة تجربة الضيوف التقنية من 10 وحتى 12 ديسمبر، وتتناول الطلب المتزايد على التجارب السلسة للضيوف ضمن قطاعات السفر والسياحة والضيافة.

وسيركز المؤتمر العالمي الشامل للتعامل مع الكوارث، الذي سيُقام خلال الفترة من 16 وحتى 18 ديسمبر، على الاستجابة للكوارث وحماية الفئات السكانية الأكثر تعرضاً للخطر. وسيبرز المؤتمر أفضل الممارسات والحلول المبتكرة ضمن هذا المجال المهم، وأخيراً سيوفر مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك" خلال الفترة من 26 وحتى 28 ديسمبر، وسيوفران منصة للمهنيين المختصين بطب الأسنان لتبادل المعرفة وأحدث التطورات ضمن مجال الرعاية الصحية للفم والأسنان.

ومع تنظيم تلك المجموعة الباهرة من الفعاليات، ستختتم مجموعة أدنيك العام 2024 بنجاح كبير ، ما يرسّخ مكانتها كوجهة عالمي المستوى للمعارض والمؤتمرات وسياحة الأعمال، ستسهم تلك الفعاليات في نمو القطاعات المعنية، وستلقي الضوء على دور أبوظبي كمركز عالمي للثقافة والابتكار والاستدامة.

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