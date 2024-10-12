دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ديلويت اليوم عن تفاصيل مشاركتها الكبيرة في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات العالمي 2024 (جيتكس)، المعرض الأضخم من نوعه في العالم. وسوف تستعرض ديلويت في جناحها في القاعة رقم 4 برنامجاً غنياً بالأنشطة والفعاليات على منصة مخصصة لاهم الخبراء في المجالات النكنولوجية المتعدد لمشاركة المعرفة عبر كلمات وجلسات نقاش تتناول تصميم التحولات وتنفيذها وكل ما تشمله برامج التحول الرقمي الناجحة.

بهذه المناسبة، أكد معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط، أن ديلويت تقف في طليعة التحولات التكنولوجية على المستويين العالمي والإقليمي، وقال: ”لقد حرصنا على أن تعكس مشاركتنا هذه السنة في جيتكس 2024 دور ديلويت البارز في التفاعلات بين كل صنوف التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة البشرية، كما سنتيح لجميع زوار جناحنا فرصة الالتقاء مع فريق ديلويت للاطلاع منهم على خدماتنا التي تستشرف المستقبل والحلول التكنولوجية الأفضل في فئتها التي نقدمها لعملائنا.“

وستمتد مشاركة ديلويت على مدار الأيام الخمسة التي يُقام فيها معرض جيتكس 2024 حيث سيكون من بين المتحدثين الرئيسيين في مختلف الفعاليات المقامة في جناج الشركة عدد من أهم خبراء التكنولوجيا من ديلويت وخارجها، وستتناول الجلسات أحدث التوجهات الرئيسية في صناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط من بينها حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة، وتطورات الاستدامة، وبرنامج جوائز ديلويت لأفضل 50 شركة تكنولوجيا نمواً، والتحالفات التكنولوجيا، والأمن السيبراني، ومشاركة المرأة في المجال التكنولوجي، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة ديلويت في معرض جيتكس العالمي 2024، يُرجى زيارة الموقع التالي: https://www.deloitte.com/middle-east/en/events/2024/deloitte-at-gitex-global-2024.html



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