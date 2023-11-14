الدورة الرابعة عشرة من المعرض تشهد مشاركة أبرز الجهات الفاعلة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لاستعراض منتجاتها وحلولها المبتكرة

دبي: أعلنت الجهة المنظمة لسلسلة معارض ليبل إكسبو العالمية اليوم عن إقامة معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024، المعرض الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تكنولوجيا الطباعة والذي يجمع أهم شركات الطباعة ومقدمي خدمات الطباعة، وذلك خلال الفترة بين 9 و11 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد الدورة الرابعة عشرة لمعرض الخليج للطباعة والتغليف التي ستقام العام المقبل، مشاركة نخبة من مزودي خدمات الطباعة، بما فيهم شركات الطباعة التجارية والتصميم والتغليف، إلى جانب أبرز الشركات الرائدة عالمياً في القطاع، لاستعراض أحدث الآلات والمواد والبرمجيات.

ويستقطب المعرض مجموعة كبيرة من الجهات البارزة في مجال تقديم خدمات الطباعة، والتي تشمل طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصوّرة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض. وستشهد فعاليات المعرض مشاركة مجلة ليبلز آند ليبلينغ (Labels and Labeling) بوصفها الراعي الرئيسي لفعاليات المعرض، إلى جانب كل من كونيكا مينولتا (Konica Minolta) ومجموعة مود (Mood Group) وأفرا (Afra) كرعاة مشاركين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "نتطلع لاستقبال أبرز الموردين والمشترين في مجال الطباعة والتغليف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال دورة المعرض القادمة في شهر يناير، حيث يمكنهم استكشاف أحدث الحلول الرائدة التي تعيد رسم ملامح القطاع، بما في ذلك الطباعة والزخرفة الرقمية وطباعة ملصقات العلامات التجارية وتقنيات القطع بالقوالب والختم بالرقائق والطباعة الفلكسوغرافية وغيرها من الحلول المبتكرة. كما يوفر المعرض عروضاً حية لأحدث الآلات ويستعرض المواد الحديثة المستخدمة في القطاع، ما يوفر للزوار تجربة استثنائية وعروض مبيعات مميزة".

وأضاف قائلاً: "تحظى الفعالية بدعم كبير من الجهات الراعية والشركاء الإعلاميين، بما في ذلك مجموعة من أبرز الجهات في القطاع، مما يعكس مكانة المعرض وإرثه العريق. كما يسرنا الترحيب بمجموعة من الجهات العارضة الجديدة في نسخة عام 2024".

ويتيح معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 للمتخصصين في القطاع استكشاف آخر التوجهات والتقنيات في عالم الطباعة والتغليف، بدءاً من تقنيات طباعة ملصقات العلامات التجارية والطباعة الرقمية على الأقمشة وورق الجدران، ووصولاً إلى خدمات طباعة الكتب حسب الطلب. كما يوفر للزوار فرصة مميزة لبناء علاقات مهنية جديدة وترسيخ العلاقات القائمة من خلال فعاليات التواصل العديدة التي تُقام على مدار أيام المعرض الثلاثة. ويتوقع المنظمون أن يشهد المعرض مشاركة قوية من المملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، قالت جيد جريس، المديرة الإدارية لسلسلة معارض ليبل إكسبو: "يسعدنا تنظيم معرض الخليج للطباعة والتغليف مرة أخرى في مركز دبي التجاري العالمي في شهر يناير. ويقدم المعرض أحدث الابتكارات الرقمية التي تشمل مراحل الطباعة وما بعد الطباعة ومسارات العمل، حيث يأتي بالتزامن مع التوجه الكبير نحو التحول الرقمي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً".

وأضافت جريس: "تسعى شركات الطباعة التجارية إلى توسيع نشاطها ليشمل مجال التغليف المرن، ولذلك يشكل المعرض فرصة مثالية لها لدعم تنويع أعمالها التجارية، حيث يجمع أهم شركات توريد معدات التحويل الفلكسوغرافي والطباعة الرقمية ومعدات التشطيب، والتي تعرض مجموعة واسعة من أحدث ابتكاراتها التكنولوجية. ويلعب معرض الخليج للطباعة والتغليف دوراً محورياً في تعزيز مكانة قطاع الطباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُعد من أهم أسواق القطاع على مستوى العالم".

ومن جهته، قال متحدث باسم شركة كونيكا مينولتا، إحدى أبرز الجهات العارضة في المعرض: "يُسهم معرض الخليج للطباعة والتغليف بشكل فعال في تعزيز الابتكار والتعاون والنمو في قطاع الطباعة والتغليف، حيث يوفر الفرصة لعرض أحدث ما توصلنا إليه من ابتكارات في مجالات تكنولوجيا الطباعة وطباعة ملصقات العلامات التجارية والطباعة المُزخرفة. كما يساعدنا المعرض على مواكبة الفرص والاحتياجات المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله أحد أبرز الفعاليات للمختصين في القطاع والشركات الساعية لتحقيق النمو في هذه السوق الحيوية".

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لمحة حول معرض الخليج للطباعة والتغليف

معرض الخليج للطباعة والتغليف هو المعرض الرائد في مجال تكنولوجيا الطباعة، ويجمع أهم مزودي خدمات الطباعة والمطابع التجارية وشركات التصميم وطباعة التغليف والمشترين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من الزوار من مختلف مجالات الطباعة، بما في ذلك طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصوّرة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض. ويوفر منصة للجهات العارضة لاستعراض أحدث الآلات والمواد والبرمجيات في مجال الطباعة.