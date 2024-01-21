فعاليات اليوم الأول تسجّل حضورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع

• الاستدامة محور دورة العام 2024 من الحدث العالمي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد، اليوم (الأحد 21 يناير 2024) فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "عالم القهوة -دبي 2024"، الذي تنظمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصة" العالمية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 23 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، وبزيادة 50% في المساحة؛ ويكتسب المعرض هذا العام أهمية خاصة في ظل الإقبال العالمي الواسع من 51 دولة للمشاركة في فعالياته المتنوعة.

تجوّل بن طوق بين أجنحة المعرض يرافقه كل من تيمور عبدالجليل، القنصل العام للجمهورية القيرغيزية في دبي والإمارات الشمالية، ويانس أبوستلوبوس، رئيس جمعية القهوة المختصّة، وخالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ دي إكس بي لايف؛ وأشاد سعادة وزير الاقتصاد بالمعرض الذي يُعدُّ منصّة بارزة تجمع روّاد ومحبّي القهوة والعاملين في هذه الصناعة الرائدة من جميع أنحاء العالم، لاستكساف أفاق النموّ ومختلف الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، كما أعرب عن سعادته بالحضور اللافت للزوّار، والمشاركة المتنامية للعلامات التجارية والعارضين من مُختلف أنحاء العالم، مثنياً على كفاءة التنظيم.

وزار بن طوق منطقة "روسترز فيلدج" وجناحي "كابينغ روم" و"برو بار"، واطلع على تحضيرات تنظيم "البطولة الوطنية لفن اللاتيه"، و"بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" التي تتيح فرصة التأهل لـ "البطولة العالمية للباريستا"، كما تابع التحضيرات لجائزة منصّة الابتكار في القهوة "كوفي ديزاين أوورد" وجائزة أفضل منتج جديد "بست نيو برودكت أوورد".

الاستدامة محور دورة عام 2024

تركّز دورة هذا العام على الاستدامة في مجال القهوة وسبل تعزيزها، وضرورة تبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمراريّة سلاسل إمداد القهوة؛ وتُجسّد هذه الدورة التطوّر والنموّ في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مُختلف منتجاتها، وتزايد الإقبال على القهوة المختصّة؛ ويسلّط المعرض عبر سلسلة من المحاضرات وورش العمل، الضوء على حركة القهوة المستدامة، التي تتسم باعتماد ممارسات زراعيّة صديقة للبيئة، بما في ذلك تقليل استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات، وزراعة نباتات القهوة تحت مظلّة من الأشجار لمحاكاة البيئة الطبيعيّة للغابات، وتعزيز التوازن البيئي وحماية التنوّع البيولوجي، والارتقاء بجودة القهوة.

وشهد اليوم الأول تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها جلستين حول القهوة اليمنيّة، قدّمت الجلسة الأولى ميرفت حيدر، بينما تحدّثت فاطمة خبير في الجلسة الثانية، وتطرّقت جوليا ليش في جلسة الثالثة لأهم منهجيات "كولد برو".

وقالت شوق بن رضا، مديرة "معرض عالم القهوة 2024": "يتضمّن المعرض هذا العام ميزات وبرامج جديدة من ورش العمل والمحاضرات، ويشهد تنظيم فعاليات متنوّعة، مثل مسابقتي "جوائز تصميم القهوة" و"أفضل منتج جديد" اللتان تهدفان للاحتفاء بالابتكار والتميّز في مجال القهوة، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة بين العارضين والزوّار المتخصّصين؛ ويشكّل المعرض منصّةً لاستكشاف المنتجات الجديدة، وتبادل الخبرات والمعارف والتواصل مع الخبراء والروّاد في مجال تصنيع وتحضير القهوة؛ كما تتضمّن فعاليات المعرض هذا العام أجنحة "روسترز فيلدج"، و"كابينغ روم" و"برو بار"؛ التي تشهد إقبالًا واسعًا من الزوّار، وهذا بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الجلسات الحواريّة وورش العمل التي تتمحور حول أفضل منهجيّات استغلال الموارد والممارسات المستدامة في صناعة القهوة."

وقال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في دولة الإمارات: "يسرّنا أن نشهد تنامي مكانة هذا الحدث كوجهةٍ تستقطب الشركات المحلّيّة والدوليّة المتخصصة في صناعة القهوة. إذ يُعدّ المعرض منصّةً للتعرّف على ثقافات وفنون تحضير القهوة، ومواكبة أحدث اتجاهات الصناعة، ومشاركة الخبرات حول سبل تعزيز الاستدامة في قطاع القهوة؛ ويكتسب "عالم القهوة" أهميّةً إضافية بحكم إقامته في دبي، ما يسهم في توطيد أواصر التعاون والتواصل بين العلامات التجارية العالمية وشركائها في منطقتنا، التي تشهد نموًا مضطردًا في الاستثمار في قطاع القهوة. ويعكس الإقبال اللافت على هذا الحدث والفعاليات التابعة له تنامي ثقافة القهوة المختصّة في الدولة والمنطقة، كما يُبرز المكانة الرائدة لدبي كحاضنةٍ للإبداع والابتكار."

من جانبه، قالت أليشيا بايلي، رئيسة شركة JAMROCK GREEN CROPS: "مسرورون بمشاركتنا في معرض عالم القهوة - دبي للمرة الأولى، مدركين أهميته كحدث عالمي متخصّص في مجال القهوة، حيث يتيح لنا فرصة فريدة لعرض منتجاتنا على الصعيدين المحلي والعالمي، وتعزيز حضورنا في المنطقة، والتواصل مع عشّاق ومحترفي وخبراء القهوة. ونهدف خلال أيام المعرض التركيز على التزامنا بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، بما في ذلك استخدام الأسمدة العضويّة، وزراعة حبوب البن على ارتفاع يتراوح بين 3,500 و5,000 قدم في تربة بركانية، واختيار أصناف مميزة مثل الأرابيكا والتيبيكا والجيشا، وتحمل أصناف القهوة التي ننتجها شهادة الجودة من هيئة تنظيم السلع الزراعية في جامايكا".

نموّ مضّطرد

يأتي تنظيم معرض عالم القهوة 2024 في ظل النمو المضّطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة؛ ووفقاً لدراسات وتحاليل السوق، فإن سوق القهوة في المنطقة سيواصل مساره التصاعدي على مدار السنوات المقبلة، حيث تشير Data Bridge Market Research، إلى أن قيمة سوق قهوة "الإسبريسو" في الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، كما سوف يحقق سوق القهوة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها.

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