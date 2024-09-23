دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك جناح الجمهورية الفرنسية في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ويحتضن الجناح شركات فرنسية رائدة عالمياً متخصصة في عدة قطاعات ومنها معالجة المياه الصادرة عن القطاع الصناعي وإعادة استخدامها، واستثمار الغاز الحيوي لإنتاج طاقة متجددة منخفضة التكلفة، الطاقة النووية والطاقة الحرارية، تصنيع محركات تناسب عدة أنواع من تطبيقات المياه والسوائل الصناعية، أتمتة المباني، تصميم الأنظمة الكهربائية وتركيبها وصيانتها، تصنيع الصمامات الصناعية عالية الجودة والمصممة وفق الطلب، تخزين الطاقة على نطاق واسع، إلى جانب ابتكارات شركة "صن ستريم" التي تعتبر المصنّع رقم واحد على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية الفورية التي لا تحتاج إلى أعمال الهندسة المدنية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من "ويتيكس" 2024 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويتضمن المعرض هذا العام 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس: "يسعدنا استضافة جناح الجمهورية الفرنسية في "ويتيكس"، وتوطيد أواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد والعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة وإزالة انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة، بما يدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين نحو مزيد من الازدهار والنماء."

من جهته، قال سعادة جان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية: "يعكس جناح الجمهورية الفرنسية في معرض "ويتيكس" التزام دولتنا بمعالجة التحديات العالمية في إدارة المياه والطاقة من خلال الابتكار. نحن سعداء بعرض الحلول الإحلالية التي ابتكرتها الشركات الفرنسية، والتي تتماشى تماماً مع رؤية دولة الإمارات في مجال الاستدامة. ويعزز معرض "ويتيكس" الشراكة بين بلدينا ودور فرنسا بوصفها دولة رائدة في تعزيز التقنيات المستدامة التي ستحدث تأثيراً بيئياً إيجابياً لسنوات قادمة."

بدوره، قال ألكسندر مارتن- دينافيت، مدير التنمية الدولية في "توتال إنرجيز ديركشن فرنس": "في إطار جهودنا لتعزيز تحولنا إلى شركة متخصصة في عدة أنواع من مجالات الطاقة، وبوصفنا لاعباً رئيسياً في انتقال الطاقة، فإن دورنا يشمل أيضاً دعم الشركات في المناطق الفرنسية على مدار رحلتها على طريق انتقال الطاقة، ونحرص على أداء دور الجهة المشرفة، الحاضرة دائماً لتقديم الدعم".

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية في عام 2022 حوالي 30.4 مليار درهم، بنمو يقدر بحوالي 20.5% عن عام 2021. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 12.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 25.1 مليار درهم. وتستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 شركة، توظف أكثر من 30 ألف موظف. وفي المقابل، تعد دولة الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في الجمهورية الفرنسية.

يشتمل الجناح الفرنسي في "ويتيكس" 2024 على مجموعة واسعة من التقنيات الرائدة المصممة لتلبية متطلبات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستعرض شركة "أكوام سولوشنز" خبراتها في إدارة النفايات ومعالجة رشح المياه واستعادة الغاز الحيوي. وتبرز شركة "برنارد كونترولز" مفاعلاتها الكهربائية المخصصة للصمامات الصناعية، فيما تركز شركة "إي-لونجلايف" على حلول توفير الكهرباء في إفريقيا دون انقطاع بالاعتماد على الطاقة الشمسية. وتعتبر شركة "إي-لونجلايف" الشركة الأم لشركة "ماجامجا إيكوليفينج" أول شركة متخصصة في توفير الطاقة والمياه دون الحاجة إلى الاتصال بأي شبكة. وتلقي شركة "جرين سيتيزن" الضوء على أدواتها الرقمية لتحسين العمليات التشغيلية لشبكة المياه. وتعرض شركة "ستولكت" تقنيتها الخاصة بتخزين الكهرباء الثابتة واسعة النطاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتضن الجناح الفرنسي شركة "تروفاي كوفين"، العالمية الرائدة المتخصصة في حلول مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع تحلية المياه. وتقدم "ساباج فالفز" صمامات صناعية عالية الجودة مصممة وفق الطلب. وتعرض شركة "جي آر إليك ساس" تقنياتها في مجال تصميم الأنظمة الكهربائية وتركيبها وصيانتها لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الصناعية.

ويتضمن الجناح الفرنسي أيضاً شركة "توتال إنرجيز"، شريك "بزنس فرانس، والرائدة عالمياً في قطاع الطاقة، والتي تسهم في دعم الحلول المبتكرة لتسريع عجلة الطاقة المستدامة. وتعمل "توتال إنرجيز" على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.

ومن أبرز الشركات الفرنسية المشاركة في معرض "ويتيكس" 2024:

أكوام سولوشنز (AQUAM SOLUTIONS)

برنارد كونترولز (BERNARD CONTROLS)

إي-لونجلايف (E-LONGLIFE ENERGIES NOUVELLES)

جرين سيتيزن (GREENCITYZEN)

جي آر إليك ساس (JR ELEC SAS)

ساباج فالفز (SAPAG VALVES)

سيمبليسيتي (SIMPLICITI)

ستولكت (STOLECT)

صنستريم إنترناشونال (SUNSTREAM INTERNATIONAL)

تروفاي كوفين (TROUVAY & CAUVIN)

يوبايجي (UBIGI)

فالسيم (VALSEM)

ويمكن التسجيل في الدورة السادسة والعشرين من معرض "ويتيكس" من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.wetex.ae/Registration)

عن معرض ويتيكس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية. يعد المعرض فرصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال الوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السادسة والعشرين من معرض ويتيكس من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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