الدوحة، قطر : أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن رعايته البلاتينية للمؤتمر المصرفي العربي 2024 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، والذي استمر حتى 11 سبتمبر في فندق شيراتون جراند الدوحة.

وقد شهد المؤتمر حضور نخبة من القادة الاقتصاديين والماليين البارزين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلي البنوك والمؤسسات المالية، تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر ضمن إطار استراتيجيته الشاملة لتعزيز مكانته الرائدة في مجال التحول الرقمي بالقطاع المصرفي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة.

خلال المؤتمر، شارك السيد دينوس كونستانتينيدس، المدير العام للمجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف في جلسة نقاش حيث تحدّث عن التكامل بين التمويل الإسلامي وحلول التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على دعم المجتمعات المحرومة من خلال توسيع الحلول الرقمية والوصول الى الخدمات المالية. وأشار إلى استخدام المصرف للتكنولوجيا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الحصول على التمويل بسهولة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. كما استعرض جهود المصرف في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، مؤكداً التزام المصرف بدمج التكنولوجيا المالية Fintech ومعايير الاستدامة في ممارساته المصرفية.

وتضمّن المؤتمر سلسلة من الجلسات الرئيسية التي ناقشت قضايا مهمة، مثل متطلبات التنمية المستدامة، والفجوة التمويلية في المنطقة العربية، ودور الأسواق والمؤسسات المالية في تعزيز التنمية، بما فيها تمويل الجهود المبذولة لمعالجة تغيّر المناخ. وتم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة والشمول المالي، مع إيلاء اهتمام خاص لدور التكنولوجيا في تسريع النمو ومعالجة هذه القضايا.

وقد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلاً: "في ظل التغيرات المستمرة في القطاع المصرفي، أصبح دمج مبادىء الاستدامة في النظام المالي ضرورة لا غنى عنها. ونحن نؤمن بأن الشراكات تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا التحول من خلال توفير فرص جديدة للنمو، وتسهيل الحصول على التمويل، وزيادة المرونة الاقتصادية. وأثناء مشاركتنا في المؤتمر المصرفي العربي، حرصنا على إبراز دور الابتكار الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة".

وفي السنوات الأخيرة، استثمر المصرف بشكل كبير في الحلول الرقمية، حيث قام بتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي والاستدامة. ومن خلال التزامه بالريادة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، يواصل المصرف دمج مبادئ التمويل المستدام في عملياته، مستفيداً من التقنيات المتطورة لخدمة العملاء والمجتمعات بشكل متكامل.

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