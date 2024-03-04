الفعاليتان المقامتان في مساحة مشتركة توفران فرصة لاستكشاف الحلول والتوجهات الرائدة في القطاع والتي سترسم مستقبل قطاع الطيران التجاري في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- يواصل معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، الملتقى الخاص بسوق ما بعد البيع في قطاع الطيران التجاري في المنطقة، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، استعداداتهما للانطلاق بشكلٍ متزامن يومي 5 و6 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بهدف الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد ضمن قطاع الطيران.

ويستضيف المعرضان أكثر من 240 جهة عارضة وما يزيد عن 120 شركة طيران و80 متحدثاً. وتوفر الفعاليتان منصة لتعزيز التعاون والفرص التجارية الجديدة من أجل استكشاف أحدث التوجهات والحلول المبتكرة التي ترسم مستقبل القطاع، لا سيما أن القطاع يتجه نحو العمليات الرقمية المستدامة وبرامج تجديد الأسطول التي تساهم في تعزيز تحسينات المقصورة والطائرة.

ويشهد معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مشاركة مجموعة واسعة من الجهات العارضة، بما في ذلك إيروسرفيسز وإيرباص وأفياشن تكنيكال سيرفيسز وسي آر إس تيكنيكس، وشركة الاتحاد للطيران الهندسية وشركة جلف للطيران والخدمات الهندسية وهايكو ولوفتهانزا تكنيك والسعودية تكنيك.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيرالد شتاينهوف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هايكو: "تسرّنا المشاركة في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات للعام الثالث على التوالي، وهو ما يؤكد التزامنا تجاه قطاع الطيران في المنطقة. ويشكل المعرض منصة مهمة للتواصل مع رواد القطاع واستعراض خبراتنا وبناء شراكات هادفة. ونهدف إلى تعزيز مكانتنا بوصفنا شريكاً موثوقاً للمعرض، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة والمساهمة في نمو وتطوير منظومة الطيران في الشرق الأوسط".

ويستضيف معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات مجموعة واسعة من الجهات العارضة التي تشمل كاتكو إيروسبيس وإكسبليسيت وجيفين سبا وجايتاي ولاتيتيود أيرو وبيرون ويو يو دي إس.

ومن جانبه، قال جميل بوحاس، مدير الحسابات الرئيسي لدى جيفين سبا: "مع انطلاق معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ندعو جميع الجهات المعنية إلى الانضمام إلينا في دبي لاستكشاف مستويات جديدة من الراحة والتصاميم الإيطالية الأنيقة مع مقاعد جيفين نكست جينيريشن التي تعكس البساطة والرقي معاً وتروي قصة التصميم والابتكار".

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 6,000 زائر، حيث سيتمكن جميعهم من الوصول بشكل مجاني إلى منصة جو لايف ثياتر ومنصة Onboard Hub التي تقدم عروضاً حية وتفاعلية للمنتجات. وتغطي هذه المنصات المواضيع الرئيسية في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومواضيع التصاميم الداخلية للطائرات، بما فيها الاستدامة والرقمنة وتحديات سلسلة التوريد ومستقبل تصميم المقصورات والتحديات التي تواجه عمليات التحديث.

وتوفر الفعاليتان العديد من فرص التواصل الجديدة التي تشمل المنطقة المخصصة للمقابلات الثنائية لتوفير مساحة أكثر هدوءاً لتبادل الأفكار، بالإضافة إلى حفل تواصل ختامي يوم 6 مارس، والذي يتيح الفرصة للحضور والجهات العارضة لمتابعة التواصل وبناء العلاقات.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني mromiddleeast.aviationweek.com أو www.aime.aero.

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