تتاح فرصة التطوع والمشاركة في تنظيم النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لجميع أفراد المجتمع من عمر 16 فما فوق.

يمكن لليافعين من عمر 12 وحتى 15 التطوع في تنظيم البطولة القادمة مع ضرورة وجود مرافق لهم في مكان إقامة الحدث.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت الجهة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عن دعوتها جميع أفراد المجتمع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها للتطوع والمشاركة في تنظيم النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة التي ستقام في شهر يناير المقبل.

وأكد المنظمون فتح باب التسجيل للتطوع في تنظيم فعاليات الحدث الذي يقام ضمن سلسلة رولكس في الفترة من 18 وحتى 21 يناير في نادي الإمارات للجولف، وبمشاركة حامل لقب البطولة والمصنّف الثاني عالمياً، روري ماكلروي، والذي يسعى إلى رفع كأس الدلة الشهير وإحراز اللقب الرابع له في البطولة خلال مسيرته الرياضية، مع تأكيد المنظمين عزمهم الإعلان عن مشاركة المزيد من نجوم الجولف العالميين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتبعاً للنجاح الباهر الذي شهدته البطولة في النسخ السابقة، يدعو منظمو الحدث كافة الأفراد للانضمام إلى الفريق العالمي والإسهام بدور رئيسي في عمليات تنظيم البطولة خلال عطلة الأسبوع التي ستشهد الكثير من التشويق داخل الملعب وخارجه، مع الالتزام الكامل على التعاون لمدة يومين على الأقل، حيث سينضم المتطوعون إلى فريق التنظيمي في الفترة التي تسبق الحدث بالإضافة إلى أيام إقامة البطولة، أي من يوم الاثنين 15 يناير وحتى الأحد 21 يناير 2024.

ويمكن لعشاق لعبة الجولف وغيرهم من الشباب الطموحين ممن تبلغ أعمارهم 16 فما فوق، أن يتطلعوا لاكتساب خبرات مذهلة أثناء المساهمة بدورهم في العمليات التنظيمية للحدث العالمي. كما أكد منظمو البطولة إمكانية تطوّع اليافعين ممن تبلغ أعمارهم 12 وحتى 15 مع ضرورة وجود مرافق لهم خلال فترة مشاركتهم.

وفي تعليق له حول الموضوع، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: "إن النجاح المتواصل لجميع النسخ السابقة من بطولة دبي ديزرت كلاسيك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المميز من فريقنا الرائع من المتطوعين والذين يعتبرون دون أدنى شك الأبطال المجهولين لهذا الحدث الكبير. إذ أن تفانيهم المطلق وبذلهم أقصى الجهود الممكنة، بغض النظر عن عدد الأيام التي يشاركون فيها، هو أمر نقدره حقاً، ونشجع جميع الأشخاص من حول العالم للقدوم والمشاركة في تنظيم النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة العريقة".

"تتيح فرصة التطوع أمام عشاق الجولف الشباب القيام بمهام عديدة تتنوع من الفرق العاملة على أرض الملعب والسير إلى جانب نخبة من لاعبي الجولف العالميين والتعامل مع جموع الحاضرين عن كل حفرة، وصولاً إلى مساعدة طواقم التلفزيون، الأمر الذي يجعل مهمة هؤلاء الأبطال هامة جداً في تنظيم الحدث، ونتطلع إلى تلقي العديد من طلبات التطوع خلال الأسابيع المقبلة".

يمكن للراغبين بالتطوع والمشاركة في تنظيم النسخة القادمة من البطولة، زيارة صفحة التطوع على موقع بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أو الضغط هنا في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.

تدعو الجهة المنظمة للبطولة كافة المشجعين للاستفادة من خدمة مترو دبي للتنقل من وإلى مكان إقامة البطولة، حيث يبعد المدخل الرئيسي لنادي الإمارات للجولف مسافة دقائق فقط عن محطة الخيل.

الجدير بالذكر أن تذاكر الدخول العام المجانية وتذاكر باقات الضيافة لا تزال متاحة حتى الآن، مع تأكيد منظمي الحدث توفير مجموعة واسعة من خيارات الترفيه العائلية خلال الأيام الأربعة لإقامة البطولة.

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نبذة عن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك

انطلقت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، كأول بطولة ضمن جولة دي بي وورلد تُستضاف في منطقة الخليج، وتعد الحدث الأول والوحيد الحائز على تصديق من جي إي أو (GEO) في الشرق الأوسط. تعتبر البطولة إحدى أبرز فعاليات جولة دي بي وورلد، وجزء من سلسلة رولكس، ويعود الفضل إليها في جذب لعبة الجولف إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن ضمها مجموعة من أروع المنافسات التاريخية خلال نسخها.

تعود ملكية البطولة وترخيص إدارتها لشركة فالكون وشركاؤها، وتقام على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، ويُشار إليها بكونها "الحدث الأكبر في الشرق الأوسط" نظراً لإرثها العريق وجذبها لأبرز لاعبي الجولف العالميين في كل عام.

تحظى البطولة بدعم من شركة هيرو موتوكورب كراعي رئيسي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشريك المؤسس لبطولة دبي ديزرت كلاسيك.

تُقام النسخة القادمة من البطولة في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024، ولمزيد من المعلومات حول البطولة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaidesertclassic.com، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي: تويتر – إنتسغرام – تيكتوك - فيسبوك (@dubaifcgolf)، أو تحميل تطبيق البطولة الجديد (Desert Classic) للاطلاع على آخر أخبار البطولة وشراء التذاكر مباشرة.