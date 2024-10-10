تستعد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2024، أحد أبرز المعارض التقنية في المنطقة والعالم، حيث تستعرض المؤسسة من خلال منصتها، في قاعة الشيخ سعيد 2 في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، أحدث ما توصلت إليه من الحلول التكنولوجية في مجال تطوير وتحسين الخدمات داخل المناطق والموانئ التي تشرف عليها المؤسسة.

وأشار سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن المشاركة في معرض جيتكس جلوبال لعام 2024 وتتيح للمؤسسة فرصة للتفاعل مع قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الموانئ والجمارك، مؤكداً أن مشاركة المؤسسة تجسد حرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات تقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة العمليات اللوجستية وتساهم في تحقيق التحول الرقمي الذي تسعى إليه دبي.

واستطرد النيادي: "إن مشاركتنا تتيح لنا الفرصة للتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير الخدمات الذكية من خلال تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية ودعم تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية وتحسين الخدمات اللوجستية في إمارة دبي".

وأوضح النيادي أن التحول الرقمي الذي تقوده المؤسسة يتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ما يتيح الاستفادة من أفضل الخبرات والموارد لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية في الموانئ والمناطق الحرة، مضيفاً أن شراكات المؤسسة مع هذه الجهات تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في التحول الرقمي بما يواكب تطلعات إمارة دبي نحو تحقيق الريادة في مجال الابتكار التكنولوجي.

وأضاف النيادي: "إن التعاون مع الجهات المعنية في مجال التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين الأداء الداخلي، بل يمتد إلى تطوير منظومات متكاملة تستفيد منها جميع الأطراف المعنية بالقطاع اللوجستي والتجاري، وبفضل هذه الشراكات، نتمكن من تبني تقنيات مبتكرة تسهم في تحقيق الرؤية المشتركة لجميع الجهات تحت مظلة حكومة دبي نحو رقمنة الحياة في الإمارة".

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