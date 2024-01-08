تشارك صاحبة السمو الملكي السفيرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة برنامج المرأة في الدفاع والذي يأتي ضمن برنامج معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية 2024، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مطلع شهر فبراير المقبل، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز وتمكين مشاركة المرأة والاحتفاء بدورها في هذا المجال.

وقد أوضحت صاحبة السمو الملكي السفيرة ريما أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ودعم عمل المرأة في كافة القطاعات ومن ضمنها قطاعات الدفاع والأمن، مشيرة إلى ما دعت إليه رؤية السعودية 2030 عبر تمكين المرأة وتسريع اندماجها في مجالات كثيرة داخل سوق العمل السعودي، مبينة أن هذه التوجهات أسهمت في الوصول إلى العديد من النماذج الناجحة لعمل المرأة وتفوقها على مختلف الأصعدة.

وعن ترأسها لبرنامج المرأة في الدفاع، أشارت صاحبة السمو الملكي السفيرة ريما إلى أن هذه البرامج تعمل على خلق زخم عالمي يعكس اهتمام حكومة المملكة بكافة نواحي تمكين وتعزيز مشاركة المرأة ، وأن برنامج ''المرأة في الدفاع'' يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.

ويقوم البرنامج باستضافة مديرات تنفيذيات وقيادات نسائية من مختلف دول العالم، لإبراز إنجازات المرأة، ومناقشة التحديات المستمرة، ومعرفة كيفية مساهمتها في قطاع الدفاع على مستوى العالم عبر سلسلة من الندوات وجلسات النقاش، حيث سيشكل دور المرأة في الدفاع الدولي موضوعاً رئيسياً في جلسات نقاش اليوم الرابع من المعرض،.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحبة السمو الملكي ترأست البرنامج خلال نسخته الأولى في العام 2022 حيث تمت مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال ديناميكس السيدة فيبي نوفاكوفيتش، والرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس أمريكا الشمالية السيدة ماريون بلاكي.

#بياناتحكومية

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حول معرض الدفاع العالمي:

يتم تنظيم معرض الدفاع العالمي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وهو بمثابة منصة عالمية للابتكار والتقدم التكنولوجي في صناعة الدفاع والأمن عبر خمسة مجالات رئيسية: الجو والبر والبحر والفضاء والأمن.

وستقام النسخة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 في العاصمة السعودية الرياض، ويهدف المعرض إلى استعراض الابتكارات الناشئة والمتطورة لهذه المجالات ، وعروضًا جوية و برية حية لحلول الدفاع المتقدمة، كما يركز بشكل رئيسي على تقديم أحدث المنتجات والقدرات المتطورة للباحثين والمطورين والشركات الناشئة، وتبادل الخبرات وتوفير الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات؛ وذلك بحضور قادة الصناعة وكبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية والوفود الدولية وصناع القرار البارزين في صناعة الدفاع والأمن من جميع أنحاء العالم.

عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:

تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرض الدفاع العالمي، وهي تقوم بتنظيم وتطوير وترخيص قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتتولى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مسؤولية تطوير قطاع الدفاع المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في توطين 50 ٪ من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية بحلول عام 2030.تطوير قطاع الدفاع المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في توطين 50 ٪ من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية بحلول عام 2030